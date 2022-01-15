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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
18
Малиновский
Руслан
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Аталанта
3-4-1-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Интер Милан

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.45
Пашалич Марио 8 0.4
Малиновский Руслан 5 0.25
Муриэль Луис 4 0.2
Иличич Йосип 3 0.15
Коопмейнерс Теун 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пессина Маттео 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.55
Джеко Эдин 8 0.4
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.3
Корреа Хоакин 4 0.2
Перишич Иван 4 (1) 0.2
Дюмфрис Дензел 3 0.15
Шкриньяр Милан 3 0.15
Санчес Алексис 2 0.1
Димарко Федерико 2 0.1
Гальярдини Роберто 2 0.1
Барелла Николо 1 0.05
Бастони Алессандро 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Демирал Мерих 4 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Брозович Марсело 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
18%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

25
27
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
4
16%
4
15%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
16%
9
33%
61-75
6
24%
1
4%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

42
52
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 16
3 Не забивали 0
7
17%
8
15%
1-15
7
17%
9
17%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
3
7%
9
17%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
11
26%
8
15%
76-90

Пропущено

28
15
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 21 час 8 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 95
    Аталанта 11.6% (11)
    X 46.3% (44)
    Интер Милан 42.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Интер Милан
    3.06
    3.94
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан

    Исход игры
    Аталанта
    11.7% (11)
    Ничья
    45.7% (43)
    Интер Милан
    42.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.77% (57)
    Меньше
    35.23% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    95.45% (84)
    Нет
    4.55% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.7% (27)
    1:2 Интер Милан
    28.7% (27)
    2:2 Ничья
    14.9% (14)
    2:1 Аталанта
    8.5% (8)
    1:3 Интер Милан
    3.2% (3)
    0:1 Интер Милан
    3.2% (3)
    2:3 Интер Милан
    2.1% (2)
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    Интер Милан

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