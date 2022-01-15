Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Интер Милан
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.45
|Пашалич Марио
|8
|0.4
|Малиновский Руслан
|5
|0.25
|Муриэль Луис
|4
|0.2
|Иличич Йосип
|3
|0.15
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Толой Рафаэл
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Демирал Мерих
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|Госенс Робин
|1
|0.05
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|Пикколи Роберто
|1
|0.05
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.55
|Джеко Эдин
|8
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.3
|Корреа Хоакин
|4
|0.2
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.15
|Шкриньяр Милан
|3
|0.15
|Санчес Алексис
|2
|0.1
|Димарко Федерико
|2
|0.1
|Гальярдини Роберто
|2
|0.1
|Барелла Николо
|1
|0.05
|Бастони Алессандро
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|Дармиан Маттео
|1
|0.05
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.05
|Весино Матиас
|1
|0.05
|Брозович Марсело
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
18%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
25
27
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
4
16%
4
15%
1-15
6
24%
6
22%
16-30
4
16%
3
11%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
16%
9
33%
61-75
6
24%
1
4%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
42
52
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 16
3 Не забивали 0
7
17%
8
15%
1-15
7
17%
9
17%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
3
7%
9
17%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
11
26%
8
15%
76-90
Пропущено
28
15
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
6
21%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4
Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5
Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан
Исход игры
Аталанта
11.7% (11)
Ничья
45.7% (43)
Интер Милан
42.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
64.77% (57)
Меньше
35.23% (31)
Обе команды забьют
Да
95.45% (84)
Нет
4.55% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (27)
1:2 Интер Милан
28.7% (27)
2:2 Ничья
14.9% (14)
2:1 Аталанта
8.5% (8)
1:3 Интер Милан
3.2% (3)
0:1 Интер Милан
3.2% (3)
2:3 Интер Милан
2.1% (2)
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