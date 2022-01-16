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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
9' Желтая карточка
Байрами Недим
10' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
0:1
26' Гол
Журковски Шимон
45' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
45' Желтая карточка
Окереке Давид
58' Желтая карточка
Чрнигой Домен
59' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
64' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
1:1
73' Гол
Окереке Давид
76' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
90'+4

Ход матча

9'
 
Байрами Недим
10'
Кюизанс Микаэль
 
26'
0:1
Журковски Шимон
(Бандинелли Филиппо)
35'
Вакка Антонио
Тессманн Таннер
 
35'
Окереке Давид
Кийине Софиан
 
45'
 
Хендерсон Лиам
45'
Окереке Давид
 
58'
Чрнигой Домен
 
59'
 
Исмайли Ардиан
64'
 
Фьямоцци Риккардо
72'
Нани Луиш
Молинаро Кристиан
 
73'
Окереке Давид
(Нани Луиш)
1:1
76'
 
Бандинелли Филиппо
79'
 
Аслани Кристьян
Журковски Шимон
80'
Бузио Джанлука
Араму Маттиа
 
84'
 
Штулац Лео
Бандинелли Филиппо
84'
 
Кутроне Патрик
Байрами Недим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Венеция 26.5% (36)
X 44.1% (60)
Эмполи 29.4% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Леццерини
Лука
44
Ампаду
Этан
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
21
Кюизанс
Микаэль
10
Араму
Маттиа
23
Кийине
Софиан
14
Анри
Тома
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
26
Тонелли
Лоренцо
20
Фьямоцци
Риккардо
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
27
Журковски
Шимон
10
Байрами
Недим
99
Пинамонти
Андреа
Венеция
4-3-2-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Эмполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.24
Окереке Давид 5 0.24
Анри Тома 3 0.14
Чеккарони Пьетро 2 0.1
Бузио Джанлука 1 0.05
Чрнигой Домен 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кальдара Маттиа 1 0.05
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.32
Байрами Недим 5 (3) 0.23
Журковски Шимон 4 0.18
Ди Франческо Федерико 4 0.18
Бандинелли Филиппо 2 0.09
Романьоли Симоне 2 0.09
Кутроне Патрик 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.05
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Чеккарони Пьетро 4 1
Кальдара Маттиа 5 0
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Окереке Давид 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 6 0
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
21%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
4
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
6
35%
76-90

Пропущено

16
29
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
19%
8
28%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
6
38%
7
24%
61-75
3
19%
4
14%
76-90

Забито

21
36
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
19%
5
14%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
5
24%
7
19%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Пропущено

36
42
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
6
17%
12
29%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
9
25%
10
24%
61-75
8
22%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1
Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2
Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1
Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 0:0 Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
6. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
7. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта 0:0 Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
12. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Венеция 26.5% (36)
X 44.1% (60)
Эмполи 29.4% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Венеция 1:1 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:1 Эмполи

Исход игры
Венеция
26.5% (36)
Ничья
44.1% (60)
Эмполи
29.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (54)
1:2 Эмполи
17.6% (24)
1:0 Венеция
9.6% (13)
0:1 Эмполи
8.8% (12)
2:1 Венеция
8.1% (11)
2:0 Венеция
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Эмполи
2.2% (3)
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