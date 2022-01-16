Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
9' Желтая карточкаБайрами Недим
10' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
0:1
26' ГолЖурковски Шимон
45' Желтая карточкаХендерсон Лиам
45' Желтая карточкаОкереке Давид
58' Желтая карточкаЧрнигой Домен
59' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
64' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
1:1
73' ГолОкереке Давид
76' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
Ход матча
10'
26'
45'
45'
58'
59'
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Нери ФилиппоВратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
20 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Венеция
Эмполи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.24
|Окереке Давид
|5
|0.24
|Анри Тома
|3
|0.14
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.05
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|Форте Франческо
|1
|0.05
|Кальдара Маттиа
|1
|0.05
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|7 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|5 (3)
|0.23
|Журковски Шимон
|4
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.18
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.09
|Романьоли Симоне
|2
|0.09
|Кутроне Патрик
|2
|0.09
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Штулац Лео
|1
|0.05
|Стоянович Петар
|1
|0.05
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.05
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|7
|1
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Кальдара Маттиа
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|6
|0
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
21%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
4
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
6
35%
76-90
Пропущено
16
29
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
19%
8
28%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
6
38%
7
24%
61-75
3
19%
4
14%
76-90
Забито
21
36
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
19%
5
14%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
2
10%
4
11%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
5
24%
7
19%
61-75
3
14%
8
22%
76-90
Пропущено
36
42
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
6
17%
12
29%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
9
25%
10
24%
61-75
8
22%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1
Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2
Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1
Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|7.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|12.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Венеция 1:1 Эмполи
Исход игры
Венеция
26.5% (36)
Ничья
44.1% (60)
Эмполи
29.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (54)
1:2 Эмполи
17.6% (24)
1:0 Венеция
9.6% (13)
0:1 Эмполи
8.8% (12)
2:1 Венеция
8.1% (11)
2:0 Венеция
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Эмполи
2.2% (3)
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