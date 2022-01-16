Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Эмполи

92' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Окереке Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

91' Плохо сыграл Фьямоцци Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Удар от ворот произведет Эмполи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Венеция выполняет удар от ворот.

88' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

88' Кюизанс Микаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

85' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Окереке Давид из команды Венеция делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

85' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вакка Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Пинамонти Андреа из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Удар от ворот произведет Эмполи

77' Чрнигой Домен из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Рефери не любит споров - именно за это Бандинелли Филиппо сейчас получил желтую

76' Окереке Давид нанес удар, мяч был парирован, но Гульельмо Викарио не удержал его в руках.

76' Кюизанс Микаэль разрезает оборону соперника отличным пасом

75' Анри Тома из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Команда Венеция сравняла счет! Игра продолжается!

73' Г О О О О Л - Окереке Давид забивает с правой ноги!

73' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Журковски Шимон пробует нанести удар издали, но Лука Леззерини держит все под контролем

69' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Фьямоцци Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Плохо сыграл Пинамонти Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Хендерсон Лиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Ампаду Этан из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фьямоцци Риккардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вакка Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

61' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Исмайли Ардиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Чрнигой Домен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Эмполи

56' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кюизанс Микаэль из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Удар от ворот произведет Эмполи

55' Окереке Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Плохо сыграл Исмайли Ардиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

54' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Венеция выполняет удар от ворот.

51' Риччи Самуэле не смог попасть в створ ударом издали

51' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Эмполи

49' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Отличный пас сделал Стоянович Петар из команды Эмполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эмполи выполняет удар от ворот.

46' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля