Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Рома
Кальяри
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.38
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.29
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.19
|Мхитарян Генрих
|3
|0.14
|Ибаньес Рожер
|3
|0.14
|Шомуродов Элдор
|2
|0.1
|Смоллинг Крис
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.43
|Паволетти Леонардо
|4
|0.19
|Кейта Бальде
|3
|0.14
|Дейола Алессандро
|2
|0.1
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|1
|0.05
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|8
|1
|Манчини Джанлука
|7
|1
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Верету Жордан
|6
|0
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Педро Жоао
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
2
13%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
4
25%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
3
14%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
35
22
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
9%
2
9%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
10
29%
2
9%
31-45
6
17%
6
27%
46-60
6
17%
7
32%
61-75
8
23%
2
9%
76-90
Пропущено
28
41
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 19
4
14%
5
12%
1-15
6
21%
6
15%
16-30
2
7%
7
17%
31-45
7
25%
9
22%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
3
11%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4
Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4
Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома - Кальяри
Исход игры
Рома
97.9% (94)
Ничья
2.1% (2)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (32)
Меньше
64.04% (57)
Обе команды забьют
Да
34.83% (31)
Нет
65.17% (58)
Популярный счёт
2:0 Рома
54.2% (52)
2:1 Рома
18.8% (18)
3:1 Рома
12.5% (12)
1:0 Рома
4.2% (4)
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