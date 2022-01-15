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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Кальяри
1
Патрисиу
Руй
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
5
Винья
Матиас
27
Оливейра
Сержиу
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
64
Афена-Гьян
Феликс
9
Абрахам
Тэмми
28
Краньо
Алессио
15
Альтаре
Джорджо
66
Ловато
Маттео
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Рома
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Рома
Кальяри

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.38
Пеллегрини Лоренцо 6 0.29
Верету Жордан 4 (1) 0.19
Мхитарян Генрих 3 0.14
Ибаньес Рожер 3 0.14
Шомуродов Элдор 2 0.1
Смоллинг Крис 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Афена-Гьян Феликс 2 0.1
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.43
Паволетти Леонардо 4 0.19
Кейта Бальде 3 0.14
Дейола Алессандро 2 0.1
Касерес Мартин 1 0.05
Перейро Гастон 1 0.05
Чеппители Лука 1 0.05
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 8 1
Манчини Джанлука 7 1
Карсдорп Рик 6 1
Верету Жордан 6 0
Абрахам Тэмми 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Педро Жоао 4 0
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Карбони Андреа 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
2
13%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
4
25%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
3
14%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

35
22
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
9%
2
9%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
10
29%
2
9%
31-45
6
17%
6
27%
46-60
6
17%
7
32%
61-75
8
23%
2
9%
76-90

Пропущено

28
41
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 19
4
14%
5
12%
1-15
6
21%
6
15%
16-30
2
7%
7
17%
31-45
7
25%
9
22%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
3
11%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4
Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4
Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 18 часов 23 минуты.

    Главный судья: Lorenzo Maggioni

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 97
    Рома 97.9% (95)
    X 2.1% (2)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кальяри
    1.39
    5.40
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Кальяри онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Кальяри

    Исход игры
    Рома
    97.9% (94)
    Ничья
    2.1% (2)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (32)
    Меньше
    64.04% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    34.83% (31)
    Нет
    65.17% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    54.2% (52)
    2:1 Рома
    18.8% (18)
    3:1 Рома
    12.5% (12)
    1:0 Рома
    4.2% (4)
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