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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
2:4
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
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Гюнтер Корай
0:1
37' Гол
Капрари Джанлука
0:2
44' Гол
Барак Антонин
1:2
54' Гол
Скамачча Джанлука
1:3
57' Пенальти
Барак Антонин
59' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
61' Желтая карточка
Депаоли Фабио
65' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
2:3
67' Гол
Дефрель Грегоре
85' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
89' Желтая карточка
Монтипо Лоренцо
90' Желтая карточка
Калинич Никола
2:4
90' Гол
Барак Антонин
90'+6

Ход матча

16'
 
Гюнтер Корай
37'
0:1
Капрари Джанлука
(Барак Антонин)
44'
0:2
Барак Антонин
54'
Скамачча Джанлука
(Кирьякопулос Георгиос)
1:2
57'
1:3
Барак Антонин
59'
Кирьякопулос Георгиос
 
61'
 
Депаоли Фабио
63'
Дефрель Грегоре
Мюлдюр Мерт
 
65'
 
Чеккерини Федерико
67'
Дефрель Грегоре
(Кирьякопулос Георгиос)
2:3
68'
 
Ласанья Кевин
Симеоне Джованни
68'
 
Фараони Марко
Депаоли Фабио
80'
 
Коппола Диего
Тамез Адриен
81'
 
Бесса Даниэль
Чеккерини Федерико
81'
Айхан Кан
Фраттези Давиде
 
81'
Харрауи Абдау
Кирикеш Влад
 
85'
Феррари Джанмарко
 
86'
 
Калинич Никола
Капрари Джанлука
89'
 
Монтипо Лоренцо
90'
 
Калинич Никола
90'
2:4
Барак Антонин
(Калинич Никола)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 8
  • 6 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 141
Сассуоло 75.2% (106)
X 17% (24)
Верона 7.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
17
Мюлдюр
Мерт
18
Распадори
Джакомо
77
Кирьякопулос
Георгиос
91
Скамачча
Джанлука
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Сассуоло
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Верона

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.45
Скамачча Джанлука 9 0.41
Распадори Джакомо 6 0.27
Фраттези Давиде 4 0.18
Джуричич Филип 2 0.09
Дефрель Грегоре 1 0.05
Лопес Максим 1 0.05
Феррари Джанмарко 1 0.05
Траоре Хамед 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Капуто Франческо 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.55
Барак Антонин 8 (4) 0.36
Капрари Джанлука 7 (1) 0.32
Калинич Никола 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 3 (1) 0.14
Фараони Марко 2 0.09
Тамез Адриен 2 0.09
Лазович Дарко 1 0.05
Илич Иван 1 0.05
Ласанья Кевин 1 0.05
Бесса Даниэль 1 0.05
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Берарди Доменико 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Феррари Джанмарко 4 0
Рожерио да Силва 4 0
Распадори Джакомо 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Скамачча Джанлука 3 0
Фраттези Давиде 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Гюнтер Корай 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
3
15%
46-60
5
38%
3
15%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
33%
1
5%
31-45
6
29%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
29%
9
43%
76-90

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
9%
5
23%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Забито

36
42
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
2
6%
9
21%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
8
22%
5
12%
31-45
6
17%
7
17%
46-60
9
25%
8
19%
61-75
5
14%
8
19%
76-90

Пропущено

39
36
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 20
4
10%
2
6%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
11
28%
4
11%
31-45
9
23%
7
19%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
10
26%
14
39%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2
Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0
Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта 0:0 Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
6. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
7. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта 0:0 Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан 0:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
12. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сассуоло 75.2% (106)
X 17% (24)
Верона 7.8% (11)
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Прогнозы на матч Сассуоло 2:4 Верона

Исход игры
Сассуоло
75.2% (106)
Ничья
17% (24)
Верона
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.2% (68)
1:1 Ничья
14.9% (21)
1:0 Сассуоло
13.5% (19)
1:2 Верона
6.4% (9)
2:0 Сассуоло
5% (7)
3:1 Сассуоло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Сассуоло
2.1% (3)
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