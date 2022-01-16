Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорошую попытку сделал Тамез Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Какой промах! Казале Николо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

47' Сассуоло выполняет удар от ворот.

46' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Отличный командный гол!

44' Г О О О О Л - Барак Антонин забивает ударом с левой ноги!

44' Плохо сыграл Лопес Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Чеккерини Федерико из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Тольян Йереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Велозу Мигель из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок Скамачча Джанлука из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Плохо сыграл Казале Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Отличный командный гол!

37' Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает с левой ноги!

37' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

36' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сассуоло выполняет удар от ворот.

34' Капрари Джанлука из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Верона выполняет удар от ворот.

31' Какой промах! Феррари Джанмарко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

31' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Распадори Джакомо из команды Сассуоло высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Лоренцо Монтипо, но его отбил вратарь на угловой.

29' Сассуоло выполняет удар от ворот.

29' Барак Антонин из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Капрари Джанлука из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

26' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Сассуоло выполняет удар от ворот.

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Симеоне Джованни из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Игрок Фраттези Давиде из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фраттези Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Верона выполняет удар от ворот.

20' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Сассуоло выполняет удар от ворот.

17' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Верона отменен из-за положения "вне игры".

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сассуоло выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Чеккерини Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Лазович Дарко из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

7' Депаоли Фабио из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Сассуоло выполняет удар от ворот.

6' Как он промахнулся? Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

5' Сассуоло выполняет удар от ворот.

4' Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля