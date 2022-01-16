Италия: Серия A 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
16' Undefined phrase: football_event_Гюнтер Корай
0:1
37' ГолКапрари Джанлука
0:2
44' ГолБарак Антонин
1:2
54' ГолСкамачча Джанлука
1:3
57' ПенальтиБарак Антонин
59' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
61' Желтая карточкаДепаоли Фабио
65' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
2:3
67' ГолДефрель Грегоре
85' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
89' Желтая карточкаМонтипо Лоренцо
90' Желтая карточкаКалинич Никола
2:4
90' ГолБарак Антонин
Ход матча
16'
37'
44'
0:2
54'
57'
1:3
61'
67'
89'
90'
90'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
7 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 8
-
6 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
17
Мюлдюр
Мерт
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюлдюр МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Asan Mata
-
-
44 Ruan Neto
-
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Сассуоло
Верона
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.45
|Скамачча Джанлука
|9
|0.41
|Распадори Джакомо
|6
|0.27
|Фраттези Давиде
|4
|0.18
|Джуричич Филип
|2
|0.09
|Дефрель Грегоре
|1
|0.05
|Лопес Максим
|1
|0.05
|Феррари Джанмарко
|1
|0.05
|Траоре Хамед
|1
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.55
|Барак Антонин
|8 (4)
|0.36
|Капрари Джанлука
|7 (1)
|0.32
|Калинич Никола
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|3 (1)
|0.14
|Фараони Марко
|2
|0.09
|Тамез Адриен
|2
|0.09
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|Илич Иван
|1
|0.05
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Бесса Даниэль
|1
|0.05
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|8
|0
|Берарди Доменико
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Рожерио да Силва
|4
|0
|Распадори Джакомо
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|Фраттези Давиде
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Симеоне Джованни
|4
|0
|Гюнтер Корай
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
3
15%
46-60
5
38%
3
15%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
7
33%
1
5%
31-45
6
29%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
29%
9
43%
76-90
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
9%
5
23%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Забито
36
42
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
2
6%
9
21%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
8
22%
5
12%
31-45
6
17%
7
17%
46-60
9
25%
8
19%
61-75
5
14%
8
19%
76-90
Пропущено
39
36
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 20
4
10%
2
6%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
11
28%
4
11%
31-45
9
23%
7
19%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
10
26%
14
39%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2
Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0
Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|7.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|12.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 2:4 Верона
Исход игры
Сассуоло
75.2% (106)
Ничья
17% (24)
Верона
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
48.2% (68)
1:1 Ничья
14.9% (21)
1:0 Сассуоло
13.5% (19)
1:2 Верона
6.4% (9)
2:0 Сассуоло
5% (7)
3:1 Сассуоло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Сассуоло
2.1% (3)
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