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  4. Суперкубок 2021-2022

Испания: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:2
Конец матча

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
38' Гол
Модрич Лука
51' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
0:2
52' Пенальти
Бензема Карим
77' Желтая карточка
Гарсия Дани
87' Красная карточка
Милитао Эдер
0:2
89' Не забитый пенальти
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Йерай Альварес
90'+5

Ход матча

38'
0:1
Модрич Лука
(Родриго)
46'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
51'
Марселино Гарсия Тораль
 
52'
0:2
Бензема Карим
58'
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
 
58'
Весга Микель
Саррага Ойер
 
58'
Юри Берчиче
Баленсиага Микель
 
64'
 
Вальверде Федерико
Родриго
77'
Гарсия Дани
 
81'
Серрано Нико
Муньяин Икер
 
86'
 
Марсело Виера
Винисиус Жуниор
87'
 
Милитао Эдер
89'
Гарсия Рауль
0:2
90'
Йерай Альварес
 
90'
 
Начо Фернандес
Васкес Лукас

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 180
Атлетик Б 6.7% (12)
X 8.9% (16)
Реал Мадрид 84.4% (152)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
24
Баленсиага
Микель
4
Иньиго
Мартинес
5
Йерай
Альварес
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
7
Беренгер
Алекс
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
1
Куртуа
Тибо
23
Менди
Ферлан
4
Алаба
Давид
3
Милитао
Эдер
17
Васкес
Лукас
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
20
Винисиус
Жуниор
21
Родриго
9
Бензема
Карим
Атлетик Б
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 20 побед

31 матч

9.7%
16.1%
74.2%
3 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йерай Альварес 1 0.5
Уильямс Нико 1 0.5
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 2 (1) 1
Модрич Лука 1 0.5
Вальверде Федерико 1 0.5
Винисиус Жуниор 1 0.5
Родриго 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 0 1
Каземиро Карлос 1 0
Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
1/2 финала
1 Атлетико М
2 Атлетик Б
2 Барселона
3 Реал Мадрид
Финал
0 Атлетик Б
2 Реал Мадрид
Новости матча
  • После матча
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  • Второй тайм
  • Победный финальный кубок
    Матч окончен! Мадридский "Реал" обыграл баскский "Атлетик" со счётом 2:0 и завоевал Суперкубок Испании!
  • Замена
    90'
    Последняя замена в составе "Реала": вместо Лукаса Васкеса на поле вышел Начо Фернандес.
  • Желтая карточка
    90'
    Могли сейчас начать контратаку мадридцы, но успел сфолить Йерай, который за это получил жёлтую карточку.
  • 90'
    Как же жарко было бы в матче, если бы Гарсия забил этот пенальти. Но сейчас времени практически не осталось у "Атлетика" на 2 гола.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • Не забитый пенальти
    89'
    НЕТ ГОЛА! Рауль Гарсия с точки пробил по центра, и прыгающий в правый от себя угол Куртуа ногой всё-таки сумел отбить мяч.
  • Красная карточка
    88'
    После подачи слева головой пробивал Гарсия, и летящий в ворота мяч рукой остановил Милитао. Удалён с поля бразильский защитник!
  • Пенальти!
    88'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РЕАЛА"!
  • Замена
    87'
    Вторая замена в составе "Реала": вместо Винисиуса Жуниора на поле вышел Марсело.
  • 86'
    "Реал" в концовке всё-таки решил оттянуться в глухую оборону, даже не пытаясь в эти минуты контратаковать.
  • Опасный момент
    85'
    После подачи слева от Нико Уильямса Серрано удалось переправить мяч в створ ворот "Реала", но снова Куртуа в падении мяч поймал.
  • Замена
    84'
    Свежий Серрано с дальней дистанции пробивал по воротам, но всё видел Куртуа, который сумел намертво мяч поймать.
  • Угловой
    83'
    Углового с правого фланга подали баски, но удалось в высоком прыжке далеко выбить мяч от ворот Милитао.
  • Замена
    82'
    Последняя замена в составе "Атлетика": вместо Икера Муньяина на поле вышел Нико Серрано.
  • 81'
    Йерай взялся пробивать со штрафного удара, но удалось ему лишь проверить на прочность мадридскую "стенку".
  • Фол, нарушение
    80'
    Нико Уильямс заработал штрафной удар для номинальных хозяев поля в 26 метрах от ворот соперника, чуть правее центральной оси.
  • 79'
    Де Маркос подключится к атаке "Атлетика" правым флангом, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но слишком сильно и высоко был пущен мяч.
  • Желтая карточка
    78'
    Дани Гарсия сфолил против Винисиуса Жуниора, после чего принялся ещё и демонстрировать эмоции, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    77'
    Угловой на левом фланге разыграли баски, после чего шла подача на дальнюю штангу, но там Рауль Гарсия и Йерай умудрились помешать друг другу пробить головой.
  • Опасный момент
    76'
    Заброс прошёл у басков на левый край штрафной площади на Рауля Гарсию, который пробивал с левой ноги с лёту, но попал в Милитао.
  • 75'
    На чужой половине поля теперь уже мадридцам удаётся красиво пасоваться, играя на контроль мяча.
  • 74'
    Большими силами баски идут в прессинг, но очень чётко у своих владений пасуются "сливочные", не желая допускать ошибок.
  • Травма, повреждение
    73'
    Вальверде теперь правым краем рвался в контратаку "Реала", но его в чистом подкате сумел остановить Дани Гарсия, получив при этом даже микроповреждение.
  • 72'
    Бензема в контратаки за счёт техники пытался обыграть двух соперников на подступах к чужой штрафной площади, но те всё-таки выбили мяч из-под ног француза.
  • 71'
    Мало что получается в атаке команды из Бильбао. Стараются они разнообразно строить свои атаки, но последнего паса нет, да и предпоследнего тоже.
  • 70'
    Карло Анчелотти продолжает быть весь в игре, требуя своих подопечных ни на минуту не терять концентрацию внимания.
  • 69'
    Полтайма остаётся всего лишь в запасе "Атлетика". С каждой минутой интрига в этом матче угасает.
  • 68'
    Длинный заброс по левому флангу у басков шёл заброс на забегание на Иньяки Уильямса, но, несмотря на скорость нападающего, мяч всё же вышел за лицевую линию.
  • 67'
    Мадридцы продолжают стремиться играть достаточно активно. Не собирается команда Карло Анчелотти играть просто на удержание счёта.
  • Замена
    66'
    Первая замена в составе "Реала": вместо Родриго на поле вышел Федерико Вальверде.
  • Опасный момент
    65'
    Подача верхом теперь с правого фланга прошла в штрафную площадку на Рауля Гарсию, который без помех пробивал головой, но снова не попал в створ.
  • Опасный момент
    64'
    После прострельной передачи с правого края от Нико Уильямса в касание из неудобного положения пробивал Гарсия, но не сумел попасть в створ ворот.
  • Судья
    63'
    Менди опасно играл высоко поднятой ногой, едва не попав по голове сопернику. Однако арбитр фол не зафиксировал.
  • Офсайд
    61'
    В ответной атаке "Реала" передача на левый край прошла на Винисиуса Жуниора, но у бразильца зафиксировано положение "вне игры".
  • Опасный момент
    60'
    Иньяки Уильямс в быстрой атаке врывался на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитников далековато отпустил мяч, и Куртуа в подкате сумел выбить мяч в аут.
  • Замена
    59'
    Тройная замена в составе "Атлетика": вместо Микеля Баленсиаги, Ойера Сарраги и Ойяна Сансета на поле вышли Юри Берчиче, Микель Весга и Рауль Гарсия.
  • Замена
    58'
    Винисиус Жуниор заработал штрафной удар для "Реала" на левом фланге в глубине поля, но после навеса Крооса офсайд был зафиксирован у Бензема.
  • Фол, нарушение
    57'
    Нарушили правила сейчас мадридцы на чужой половине поля, стараясь работать в прессинге. Модрич был неправ.
  • 56'
    Оживление пошло на скамейке запасных "Атлетика". Будет сразу несколько замен сейчас произведено.
  • 55'
    В первой атаке басков во втором тайме Муньяин палил по воротам с дальней дистанции, но мяч у него улетел в небеса.
  • Желтая карточка
    54'
    Марселино за споры получил жёлтую карточку. Тренер "Атлетика" уверен, что нельзя было ставить пенальти судье.
  • Пенальти
    53'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Карим Бензема!!!
    Француз идеально пробил в левый нижний угол. Смион угадал направление удара, но очень сильным и точным был удар - без шансов для вратаря.
  • Пенальти!
    52'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АТЛЕТИКА"! Рука у Йерая была в неестественном положении.
  • Видеоповтор
    51'
    Бензема со средней дистанции пробивал в касание по воротам, но попал в руку Йераю. Видимо, будет пенальти. Судья пошёл смотреть повтор.
  • 50'
    Родриго с правого фланга выполнял навес в штрафную площадку, но мяч перелетел через Бензема. Карим недоволен, так как он надеялся, что будет прострел низом.
  • 49'
    Активней на старте второго тайма выглядят футболисты "Реала". Не намерены они расслабляться и играть на удержание счёта.
  • Офсайд
    48'
    Заброс на Винисиуса прошёл по левому флангу в зону атаки, но бразилец немного поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве в составе "Атлетика": вместо Алекса Беренгера на поле вышел Нико Уильямс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Сансет принял мяч у левого угла штрафной площади, ушёл в центр от двух защитников, после чего пробивал в дальний верхний угол, но чуть-чуть промахнулся.
  • 45'
    С левого фланга у басков следовала прострельная передача в центр штрафной площади соперника, но там защитники "Реала" не позволили мячу дойти до адресата в лице Уильямса.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Отошли сейчас всем составом на свою треть поля номинальные гости, но "Атлетик" боится идти в атаку большими силами, опасаясь на последних минутах тайма пропустить ещё одну результативную контратаку.
  • Травма, повреждение
    43'
    Повреждение получил Милитао после жёсткого стыка с Уильямсом. Но в итоге отказался Эдер от приглашения на поле медиков, дав знак, что способен продолжать игру.
  • Угловой
    42'
    Угловой в ещё одной контратаке правым флангом заработали "сливочные". Разыгран был мяч накоротке, после чего Модрич с дальней дистанции пробивал по воротам, но сейчас мяч свалился с ноги Луки.
  • 41'
    Усыпили мадридцы бдительность обороны соперника, отойдя на некоторое время на свою половину поля, после чего больно укололи на контрвыпаде. Очень сложно будет баскам совершать камбек.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Лука Модрич!!!
    Молниеносную контратаку "Реал" провёл правым флангом, в ходе которой Родриго вошёл в штрафную площадку, после чего аккуратно скатил мяч на Модрича, и хорват в касание пробил с 15 метров точно в ближнюю "девятку".
  • 38'
    Саррага решился на удар метров с 30. Получилось плотно, но мяч на добрых три метра улетел над воротами.
  • 37'
    Пасуется "Атлетик" поперёк поля в центральной зоне. На трибунах зрители подняли оглушительный свист. Большинство в Саудовской Аравии болеют за "Реал".
  • 36'
    Сбавили давление подопечные Карло Анчелотти на ворота соперника. Начали больше в последние минуты мячом владеть именно баски.
  • Фол, нарушение
    35'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали игроки "Атлетика". Но после подачи стандарта сразу был зафиксирован фол в атаке против опустившегося в свою штрафную площадь Бензема.
  • Травма, повреждение
    33'
    Кроос получил повреждение. Выбивая мяч, Беренгер попал снарядом в лицо немцу, и тот теперь пребывает в небольшом нокдауне.
  • Фол, нарушение
    32'
    Решили немного снова попрессинговать на чужой половине поля баски, но отобрать мяч у Модрича они сумели только с нарушением правил.
  • Фол, нарушение
    31'
    После новой подачи Крооса со стандарта удалось борьбу в воздухе игрокам "Атлетика", которые после этого навязали борьбу в середине поля, заработав фол.
  • 30'
    После подачи очередного углового с правого фланга Каземиро опасно пробивал точно под перекладину, но Симону удалось потащить мяч на ещё один угловой.
  • Опасный момент
    29'
    Каземиро промчался с мячом по правому флангу, после чего попытался застать врасплох Симона, но вратарь среагировал, в броске потащив мяч из ближнего угла ворот.
  • 28'
    Сансет по центральной оси стремился разогнать контратаку басков, но в шикарном рискованном подкате мяч у него чисто отобрал Менди.
  • Угловой
    27'
    Васкес простреливал в штрафную площадку, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой. Снова Кроос подавал в штрафную площадку, но на этот раз получилось слишком сильно и высоко.
  • 26'
    Провели свою позиционную атаку номинальные хозяева поля. Ни к чему опасному она не привела, зато защитники уже передохнули, и готовы сдерживать новые массированные атаки "галактикос".
  • Фол, нарушение
    25'
    Зафиксирован фол в атаке сейчас со стороны игроков "Реала". Футболисты "Атлетика" максимально растянули эту паузу в игре, чтобы перевести дыхание.
  • 24'
    Марселино подбадривает своих подопечных от кромки поля, понимая, что им очень тяжело, но ничего не поделать - надо терпеть изо всех сил.
  • Угловой
    23'
    На правом фланге угловой заработали "бланкос". От флажка Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади в направлении Милитао, но тот на этот раз проиграл борьбу в воздухе.
  • 22'
    Постепенно игровое и территориальное преимущество всё больше начинает переходить к "Реалу", который всё сильнее нажимает на оборонительные редуты соперника - гол в ворота басков зреет.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Разыграли угловой на левом фланге мадридцы, откуда пошла подача в район дальней штанги, где Симон неуверенно играл на выходе, не добравшись до мяча, но Милитао головой пробил над пустыми воротами.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! После короткого паса справа от Родриго, Бензема пробивал на исполнение с 24 метров - мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • 18'
    Максимально плотно и цепко стараются играть в защите баски, стараясь лишить техничных оппонентов хоть какого-то пространства.
  • 17'
    Модрич с правого фланга теперь вошёл в чужие владения и пробивал с левой ноги, но снова выстрел был заблокирован.
  • 16'
    Удалось в борьбе после подачи стандарта и серии скидок пробить головой одному из игроков "Атлетико", но получилось несильно и неточно.
  • Угловой
    15'
    С дальней дистанции по воротам "Реала" пробивал Сансет, но мяч попал в защитника, от которого срикошетил на угловой на правый фланг.
  • 14'
    Васкес теперь подавал мяч в район дальней штанги ворот соперника, но там оказался только де Маркос, который аккуратно сбросил игровой снаряд своему вратарю.
  • Судья
    13'
    Просил по итогам предыдущего эпизода пенальти Уильямс, ведь мяч задел руку Алабы, но судьи решили, что на пенальти это не тянет.
  • Опасный момент
    12'
    Уильямс по левому краю врывался в чужую штрафную площадку, и пробивал с левой ноги, но попал в постелившегося в подкате Алабу.
  • 11'
    Васкес в ответной атаке мадридцев простреливал на линию штрафной площади, откуда в касание пробивал Кроос, но угодил в одного из защитников.
  • 10'
    В контратаке номинальных хозяев поля Баленсиага с левого фланга подавал в штрафную площадку, но Каземиро там головой удалось отбить мяч в поле.
  • 9'
    Родриго теперь врывался сам с правого края в штрафную площадку, где надо было обыграть одного соперника, прежде чем открылась бы возможность для удара, но не удалось бразильцу преуспеть в этом начинании.
  • 8'
    Бензема выполнял длинный пас на правый край штрафной площади в расчёте на рывок Родриго, но тот не побежал. Француз очень недоволен.
  • 7'
    Хорошая атмосфера на трибунах. Саудовцы счастливы увидеть такой официальный турнир от топовых команд Испании на своей земле.
  • 5'
    Четверо басков яростно прессинговали соперников у чужой штрафной площади, но хладнокровно сумели справиться с этим давлением "сливочные".
  • 4'
    Каземиро отдал передачу на правый край штрафной площади на Родриго, который пробивал по воротам правой ногой, но мяч свалился с ноги бразильца.
  • 3'
    Сумбур на стартовых минутах матча присутствует. Обе команды хотят владеть мячом, и работают в высоком командном прессинге, стремясь заставлять соперников ошибаться.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Fahd International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетик Б 0:2 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
6.7% (12)
Ничья
8.9% (16)
Реал Мадрид
84.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
72.93% (97)
Меньше
27.07% (36)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
37.8% (68)
0:1 Реал Мадрид
10.6% (19)
1:3 Реал Мадрид
8.3% (15)
0:2 Реал Мадрид
3.9% (7)
1:1 Ничья
3.3% (6)
2:1 Атлетик Б
3.3% (6)
0:0 Ничья
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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