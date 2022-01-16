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Как же жарко было бы в матче, если бы Гарсия забил этот пенальти. Но сейчас времени практически не осталось у "Атлетика" на 2 гола.

Могли сейчас начать контратаку мадридцы, но успел сфолить Йерай, который за это получил жёлтую карточку.

Одна замена произошла в перерыве в составе "Атлетика": вместо Алекса Беренгера на поле вышел Нико Уильямс.

Заброс на Винисиуса прошёл по левому флангу в зону атаки, но бразилец немного поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".

Активней на старте второго тайма выглядят футболисты "Реала". Не намерены они расслабляться и играть на удержание счёта.

Родриго с правого фланга выполнял навес в штрафную площадку, но мяч перелетел через Бензема. Карим недоволен, так как он надеялся, что будет прострел низом.

Бензема со средней дистанции пробивал в касание по воротам, но попал в руку Йераю. Видимо, будет пенальти. Судья пошёл смотреть повтор.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АТЛЕТИКА"! Рука у Йерая была в неестественном положении.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Карим Бензема!!! Француз идеально пробил в левый нижний угол. Смион угадал направление удара, но очень сильным и точным был удар - без шансов для вратаря.

Марселино за споры получил жёлтую карточку. Тренер "Атлетика" уверен, что нельзя было ставить пенальти судье.

В первой атаке басков во втором тайме Муньяин палил по воротам с дальней дистанции, но мяч у него улетел в небеса.

Оживление пошло на скамейке запасных "Атлетика". Будет сразу несколько замен сейчас произведено.

Нарушили правила сейчас мадридцы на чужой половине поля, стараясь работать в прессинге. Модрич был неправ.

Винисиус Жуниор заработал штрафной удар для "Реала" на левом фланге в глубине поля, но после навеса Крооса офсайд был зафиксирован у Бензема.

Тройная замена в составе "Атлетика": вместо Микеля Баленсиаги, Ойера Сарраги и Ойяна Сансета на поле вышли Юри Берчиче, Микель Весга и Рауль Гарсия.

Иньяки Уильямс в быстрой атаке врывался на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитников далековато отпустил мяч, и Куртуа в подкате сумел выбить мяч в аут.

В ответной атаке "Реала" передача на левый край прошла на Винисиуса Жуниора, но у бразильца зафиксировано положение "вне игры".

Менди опасно играл высоко поднятой ногой, едва не попав по голове сопернику. Однако арбитр фол не зафиксировал.

После прострельной передачи с правого края от Нико Уильямса в касание из неудобного положения пробивал Гарсия, но не сумел попасть в створ ворот.

Подача верхом теперь с правого фланга прошла в штрафную площадку на Рауля Гарсию, который без помех пробивал головой, но снова не попал в створ.

Мадридцы продолжают стремиться играть достаточно активно. Не собирается команда Карло Анчелотти играть просто на удержание счёта.

Длинный заброс по левому флангу у басков шёл заброс на забегание на Иньяки Уильямса, но, несмотря на скорость нападающего, мяч всё же вышел за лицевую линию.

Полтайма остаётся всего лишь в запасе "Атлетика". С каждой минутой интрига в этом матче угасает.

Карло Анчелотти продолжает быть весь в игре, требуя своих подопечных ни на минуту не терять концентрацию внимания.

Мало что получается в атаке команды из Бильбао. Стараются они разнообразно строить свои атаки, но последнего паса нет, да и предпоследнего тоже.

Бензема в контратаки за счёт техники пытался обыграть двух соперников на подступах к чужой штрафной площади, но те всё-таки выбили мяч из-под ног француза.

Вальверде теперь правым краем рвался в контратаку "Реала", но его в чистом подкате сумел остановить Дани Гарсия, получив при этом даже микроповреждение.

Большими силами баски идут в прессинг, но очень чётко у своих владений пасуются "сливочные", не желая допускать ошибок.

На чужой половине поля теперь уже мадридцам удаётся красиво пасоваться, играя на контроль мяча.

Заброс прошёл у басков на левый край штрафной площади на Рауля Гарсию, который пробивал с левой ноги с лёту, но попал в Милитао.

Угловой на левом фланге разыграли баски, после чего шла подача на дальнюю штангу, но там Рауль Гарсия и Йерай умудрились помешать друг другу пробить головой.

Дани Гарсия сфолил против Винисиуса Жуниора, после чего принялся ещё и демонстрировать эмоции, за что получил жёлтую карточку.

Де Маркос подключится к атаке "Атлетика" правым флангом, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но слишком сильно и высоко был пущен мяч.

Нико Уильямс заработал штрафной удар для номинальных хозяев поля в 26 метрах от ворот соперника, чуть правее центральной оси.

Йерай взялся пробивать со штрафного удара, но удалось ему лишь проверить на прочность мадридскую "стенку".

Углового с правого фланга подали баски, но удалось в высоком прыжке далеко выбить мяч от ворот Милитао.

Свежий Серрано с дальней дистанции пробивал по воротам, но всё видел Куртуа, который сумел намертво мяч поймать.

После подачи слева от Нико Уильямса Серрано удалось переправить мяч в створ ворот "Реала", но снова Куртуа в падении мяч поймал.

"Реал" в концовке всё-таки решил оттянуться в глухую оборону, даже не пытаясь в эти минуты контратаковать.

После подачи слева головой пробивал Гарсия, и летящий в ворота мяч рукой остановил Милитао. Удалён с поля бразильский защитник!

НЕТ ГОЛА! Рауль Гарсия с точки пробил по центра, и прыгающий в правый от себя угол Куртуа ногой всё-таки сумел отбить мяч.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' ОПАСНО! Сансет принял мяч у левого угла штрафной площади, ушёл в центр от двух защитников, после чего пробивал в дальний верхний угол, но чуть-чуть промахнулся.

45' С левого фланга у басков следовала прострельная передача в центр штрафной площади соперника, но там защитники "Реала" не позволили мячу дойти до адресата в лице Уильямса.

45' 1 минута компенсирована.

44' Отошли сейчас всем составом на свою треть поля номинальные гости, но "Атлетик" боится идти в атаку большими силами, опасаясь на последних минутах тайма пропустить ещё одну результативную контратаку.

43' Повреждение получил Милитао после жёсткого стыка с Уильямсом. Но в итоге отказался Эдер от приглашения на поле медиков, дав знак, что способен продолжать игру.

42' Угловой в ещё одной контратаке правым флангом заработали "сливочные". Разыгран был мяч накоротке, после чего Модрич с дальней дистанции пробивал по воротам, но сейчас мяч свалился с ноги Луки.

41' Усыпили мадридцы бдительность обороны соперника, отойдя на некоторое время на свою половину поля, после чего больно укололи на контрвыпаде. Очень сложно будет баскам совершать камбек.

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Лука Модрич!!!

Молниеносную контратаку "Реал" провёл правым флангом, в ходе которой Родриго вошёл в штрафную площадку, после чего аккуратно скатил мяч на Модрича, и хорват в касание пробил с 15 метров точно в ближнюю "девятку".

38' Саррага решился на удар метров с 30. Получилось плотно, но мяч на добрых три метра улетел над воротами.

37' Пасуется "Атлетик" поперёк поля в центральной зоне. На трибунах зрители подняли оглушительный свист. Большинство в Саудовской Аравии болеют за "Реал".

36' Сбавили давление подопечные Карло Анчелотти на ворота соперника. Начали больше в последние минуты мячом владеть именно баски.

35' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали игроки "Атлетика". Но после подачи стандарта сразу был зафиксирован фол в атаке против опустившегося в свою штрафную площадь Бензема.

33' Кроос получил повреждение. Выбивая мяч, Беренгер попал снарядом в лицо немцу, и тот теперь пребывает в небольшом нокдауне.

32' Решили немного снова попрессинговать на чужой половине поля баски, но отобрать мяч у Модрича они сумели только с нарушением правил.

31' После новой подачи Крооса со стандарта удалось борьбу в воздухе игрокам "Атлетика", которые после этого навязали борьбу в середине поля, заработав фол.

30' После подачи очередного углового с правого фланга Каземиро опасно пробивал точно под перекладину, но Симону удалось потащить мяч на ещё один угловой.

29' Каземиро промчался с мячом по правому флангу, после чего попытался застать врасплох Симона, но вратарь среагировал, в броске потащив мяч из ближнего угла ворот.

28' Сансет по центральной оси стремился разогнать контратаку басков, но в шикарном рискованном подкате мяч у него чисто отобрал Менди.

27' Васкес простреливал в штрафную площадку, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой. Снова Кроос подавал в штрафную площадку, но на этот раз получилось слишком сильно и высоко.

26' Провели свою позиционную атаку номинальные хозяева поля. Ни к чему опасному она не привела, зато защитники уже передохнули, и готовы сдерживать новые массированные атаки "галактикос".

25' Зафиксирован фол в атаке сейчас со стороны игроков "Реала". Футболисты "Атлетика" максимально растянули эту паузу в игре, чтобы перевести дыхание.

24' Марселино подбадривает своих подопечных от кромки поля, понимая, что им очень тяжело, но ничего не поделать - надо терпеть изо всех сил.

23' На правом фланге угловой заработали "бланкос". От флажка Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади в направлении Милитао, но тот на этот раз проиграл борьбу в воздухе.

22' Постепенно игровое и территориальное преимущество всё больше начинает переходить к "Реалу", который всё сильнее нажимает на оборонительные редуты соперника - гол в ворота басков зреет.

20' ОПАСНО! Разыграли угловой на левом фланге мадридцы, откуда пошла подача в район дальней штанги, где Симон неуверенно играл на выходе, не добравшись до мяча, но Милитао головой пробил над пустыми воротами.

19' ОПАСНО! После короткого паса справа от Родриго, Бензема пробивал на исполнение с 24 метров - мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.

18' Максимально плотно и цепко стараются играть в защите баски, стараясь лишить техничных оппонентов хоть какого-то пространства.

17' Модрич с правого фланга теперь вошёл в чужие владения и пробивал с левой ноги, но снова выстрел был заблокирован.

16' Удалось в борьбе после подачи стандарта и серии скидок пробить головой одному из игроков "Атлетико", но получилось несильно и неточно.

15' С дальней дистанции по воротам "Реала" пробивал Сансет, но мяч попал в защитника, от которого срикошетил на угловой на правый фланг.

14' Васкес теперь подавал мяч в район дальней штанги ворот соперника, но там оказался только де Маркос, который аккуратно сбросил игровой снаряд своему вратарю.

13' Просил по итогам предыдущего эпизода пенальти Уильямс, ведь мяч задел руку Алабы, но судьи решили, что на пенальти это не тянет.

12' Уильямс по левому краю врывался в чужую штрафную площадку, и пробивал с левой ноги, но попал в постелившегося в подкате Алабу.

11' Васкес в ответной атаке мадридцев простреливал на линию штрафной площади, откуда в касание пробивал Кроос, но угодил в одного из защитников.

10' В контратаке номинальных хозяев поля Баленсиага с левого фланга подавал в штрафную площадку, но Каземиро там головой удалось отбить мяч в поле.

9' Родриго теперь врывался сам с правого края в штрафную площадку, где надо было обыграть одного соперника, прежде чем открылась бы возможность для удара, но не удалось бразильцу преуспеть в этом начинании.

8' Бензема выполнял длинный пас на правый край штрафной площади в расчёте на рывок Родриго, но тот не побежал. Француз очень недоволен.

7' Хорошая атмосфера на трибунах. Саудовцы счастливы увидеть такой официальный турнир от топовых команд Испании на своей земле.

5' Четверо басков яростно прессинговали соперников у чужой штрафной площади, но хладнокровно сумели справиться с этим давлением "сливочные".

4' Каземиро отдал передачу на правый край штрафной площади на Родриго, который пробивал по воротам правой ногой, но мяч свалился с ноги бразильца.

3' Сумбур на стартовых минутах матча присутствует. Обе команды хотят владеть мячом, и работают в высоком командном прессинге, стремясь заставлять соперников ошибаться.