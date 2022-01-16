Испания: Суперкубок 2021-2022
0:2
Конец матча
0:1
38' ГолМодрич Лука
51' Желтая карточкаМарселино Гарсия Тораль
0:2
52' ПенальтиБензема Карим
77' Желтая карточкаГарсия Дани
87' Красная карточкаМилитао Эдер
0:2
89' Не забитый пенальтиГарсия Рауль
90' Желтая карточкаЙерай Альварес
Ход матча
38'
0:1
52'
0:2
77'
87'
89'
0:2
90'
Владение мячом
10
Муньяин
Икер
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Мадрид
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 20 побед
31 матч
9.7%
16.1%
74.2%
3 победы 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йерай Альварес
|1
|0.5
|Уильямс Нико
|1
|0.5
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|2 (1)
|1
|Модрич Лука
|1
|0.5
|Вальверде Федерико
|1
|0.5
|Винисиус Жуниор
|1
|0.5
|Родриго
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|0
|1
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Реал Мадрид
Исход игры
Атлетик Б
6.7% (12)
Ничья
8.9% (16)
Реал Мадрид
84.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
72.93% (97)
Меньше
27.07% (36)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
37.8% (68)
0:1 Реал Мадрид
10.6% (19)
1:3 Реал Мадрид
8.3% (15)
0:2 Реал Мадрид
3.9% (7)
1:1 Ничья
3.3% (6)
2:1 Атлетик Б
3.3% (6)
0:0 Ничья
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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