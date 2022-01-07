Испания: Суперкубок 2021-2022
Прогнозы на матч Барселона / Реал Мадрид - Атлетико М / Атлетик Б
Исход игры
Барселона / Реал Мадрид
79.8% (67)
Ничья
10.7% (9)
Атлетико М / Атлетик Б
9.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
76.25% (61)
Меньше
23.75% (19)
Обе команды забьют
Да
81.25% (65)
Нет
18.75% (15)
Популярный счёт
2:1 Барселона / Реал Мадрид
51.2% (43)
1:0 Барселона / Реал Мадрид
11.9% (10)
3:1 Барселона / Реал Мадрид
9.5% (8)
1:2 Атлетико М / Атлетик Б
4.8% (4)
1:1 Ничья
4.8% (4)
2:0 Барселона / Реал Мадрид
2.4% (2)
3:2 Барселона / Реал Мадрид
2.4% (2)
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