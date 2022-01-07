  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Суперкубок 2021-2022

Испания: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Барселона / Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М / Атлетик Б
Прогнозы 85
Барселона / Реал Мадрид 80% (68)
X 10.6% (9)
Атлетико М / Атлетик Б 9.4% (8)
Все прогнозы
1/2 финала
1 Атлетико М
2 Атлетик Б
2 Барселона
3 Реал Мадрид
Финал
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона / Реал Мадрид - Атлетико М / Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 19 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 85
    Барселона / Реал Мадрид 80% (68)
    X 10.6% (9)
    Атлетико М / Атлетик Б 9.4% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Барселона / Реал Мадрид - Атлетико М / Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Барселона / Реал Мадрид - Атлетико М / Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона / Реал Мадрид
    79.8% (67)
    Ничья
    10.7% (9)
    Атлетико М / Атлетик Б
    9.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.25% (61)
    Меньше
    23.75% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (65)
    Нет
    18.75% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона / Реал Мадрид
    51.2% (43)
    1:0 Барселона / Реал Мадрид
    11.9% (10)
    3:1 Барселона / Реал Мадрид
    9.5% (8)
    1:2 Атлетико М / Атлетик Б
    4.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (4)
    2:0 Барселона / Реал Мадрид
    2.4% (2)
    3:2 Барселона / Реал Мадрид
    2.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона / Реал Мадрид
    Атлетико М / Атлетик Б

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     