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Испания: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
Прогнозы 122
Реал Мадрид 84.4% (103)
X 8.2% (10)
Атлетик Б 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетик Б
1.79
3.87
4.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
16%
4%
20 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 1
Вальверде Федерико 1 1
Винисиус Жуниор 1 1
Родриго 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йерай Альварес 1 1
Уильямс Нико 1 1
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0
1/2 финала
1 Атлетико М
2 Атлетик Б
2 Барселона
3 Реал Мадрид
Финал
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 7 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 122
    Реал Мадрид 84.4% (103)
    X 8.2% (10)
    Атлетик Б 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетик Б
    1.79
    3.87
    4.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    84.7% (100)
    Ничья
    8.5% (10)
    Атлетик Б
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (78)
    Меньше
    23.53% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (82)
    Нет
    19.61% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    47.5% (56)
    1:0 Реал Мадрид
    11.9% (14)
    3:1 Реал Мадрид
    9.3% (11)
    1:2 Атлетик Б
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Реал Мадрид
    2.5% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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