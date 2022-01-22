  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2021-2022

Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Пафос
0:0
Первый тайм: 22'
Аполлон
0'
17' Желтая карточка
Ковачевич Франко
22'

Ход матча

17'
Ковачевич Франко
 
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Аполлон
3.10
3.32
2.76
Все Коэффициенты
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валакари Онни 8 (2) 0.47
Семедо Вилли 4 0.24
Абдусаламов Магомедхабиб 3 0.18
Жайро 2 0.12
Панич Стефан 1 0.06
Ковачевич Франко 1 0.06
Драгомир Влад 1 0.06
Douglas Franco2 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 5 0.29
Питтас Яннис 5 (2) 0.29
Янга Рангело 3 0.18
Жради Бассель 3 (1) 0.18
Илиев Илиан 1 0.06
Албанис Христос 1 0.06
Психас Петрос 1 0.06
Wellington XVI 1 0.06
Штор Лука 1 0.06
Шполярич Данило 1 0.06
Хаммас Амин 1 (1) 0.06

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панич Стефан 8 1
Драгомир Влад 6 0
Квида Джозев 3 1
Аурелиу Жоау 3 0
Жайро 3 0
Семедо Вилли 3 0
Alexandros Michail 3 0
Панчеон Джейсон 2 0
Фор Наварон 2 0
Байрич Кенан 2 0
Douglas Franco2 2 0
Филакту Герасимос 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Оливейра Талис 1 0
Паич Мартин 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Роберж Валентин 2 1
Жради Бассель 3 0
Хаммас Амин 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

22
24
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
9%
5
21%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
7
32%
3
13%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 16 10 3 3 19 - 11 33
2. Аполлон 0:0 17 10 3 4 25 - 15 33
3. АЕК Ларнака 16 9 5 2 27 - 14 32
4. Пафос 0:0 17 6 8 3 21 - 15 26
5. Анортосис 15 8 1 6 23 - 19 25
6. Омония 17 7 3 7 18 - 17 24
7. АПОЭЛ 15 6 5 4 21 - 17 23
8. Докса Катокопия 16 4 5 7 14 - 21 17
9. Олимпиакос Никосия 16 4 4 8 11 - 18 16
10. АЕЛ Лимаcсол 15 4 3 8 16 - 17 15
11. ПАЕЕК 15 3 4 8 13 - 24 13
12. Этникос Ахна 17 2 2 13 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 8 6 0 2 17 - 10 18
2. Омония 8 5 2 1 10 - 4 17
3. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
4. Пафос 0:0 9 4 5 0 14 - 4 17
5. АЕК Ларнака 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Анортосис 8 5 1 2 13 - 9 16
7. АПОЭЛ 7 4 2 1 12 - 6 14
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Аполлон 0:0 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Пафос 0:0 8 2 3 3 7 - 11 9
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Докса Катокопия 9 2 2 5 6 - 12 8
8. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Омония 9 2 1 6 8 - 13 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 2 - 8 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 7 - 14 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Ковачевич Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Аполлон
3.10
3.32
2.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 0:0 Аполлон онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пафос
Аполлон

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 