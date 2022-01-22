Кипр: Первый дивизион 2021-2022
17' Желтая карточкаКовачевич Франко
Ход матча
17'
- Основной состав
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
55 Паич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Пафос
Аполлон
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валакари Онни
|8 (2)
|0.47
|Семедо Вилли
|4
|0.24
|Абдусаламов Магомедхабиб
|3
|0.18
|Жайро
|2
|0.12
|Панич Стефан
|1
|0.06
|Ковачевич Франко
|1
|0.06
|Драгомир Влад
|1
|0.06
|Douglas Franco2
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|5
|0.29
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.29
|Янга Рангело
|3
|0.18
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.18
|Илиев Илиан
|1
|0.06
|Албанис Христос
|1
|0.06
|Психас Петрос
|1
|0.06
|Wellington XVI
|1
|0.06
|Штор Лука
|1
|0.06
|Шполярич Данило
|1
|0.06
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.06
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панич Стефан
|8
|1
|Драгомир Влад
|6
|0
|Квида Джозев
|3
|1
|Аурелиу Жоау
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Семедо Вилли
|3
|0
|Alexandros Michail
|3
|0
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Douglas Franco2
|2
|0
|Филакту Герасимос
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Оливейра Талис
|1
|0
|Паич Мартин
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Роберж Валентин
|2
|1
|Жради Бассель
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
22
24
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
9%
5
21%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
7
32%
3
13%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|16
|10
|3
|3
|19 - 11
|33
|2.
|Аполлон
|0:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 15
|33
|3.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|5
|2
|27 - 14
|32
|4.
|Пафос
|0:0
|17
|6
|8
|3
|21 - 15
|26
|5.
|Анортосис
|15
|8
|1
|6
|23 - 19
|25
|6.
|Омония
|17
|7
|3
|7
|18 - 17
|24
|7.
|АПОЭЛ
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|8.
|Докса Катокопия
|16
|4
|5
|7
|14 - 21
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|4
|3
|8
|16 - 17
|15
|11.
|ПАЕЕК
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|12.
|Этникос Ахна
|17
|2
|2
|13
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|8
|6
|0
|2
|17 - 10
|18
|2.
|Омония
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|3.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|4.
|Пафос
|0:0
|9
|4
|5
|0
|14 - 4
|17
|5.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Анортосис
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|7.
|АПОЭЛ
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Аполлон
|0:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|Пафос
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Докса Катокопия
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Омония
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|2 - 8
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4