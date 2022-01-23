Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Municipal de Barcelos
9' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
25' Вторая желтая карточкаФернандес Лукас IV
30' Желтая карточкаФудзимото Канья
Ход матча
30'
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
76
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Каиаду ЖоауПолузащитник
-
25 Ирмер ЖанПолузащитник
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Жил Висенте
Портимоненсе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.58
|Лино Сэмуел
|6
|0.32
|Лоте Антуан
|2
|0.11
|Фудзимото Канья
|2
|0.11
|Мурило Коста
|2
|0.11
|Абурджания Георгий
|1
|0.05
|Ханне Бубакар
|1
|0.05
|Кунья Лукас
|1
|0.05
|Буэно Матеус
|1
|0.05
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.16
|Карлинос
|2
|0.11
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.11
|Гомеш Бету
|2
|0.11
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.05
|Канде Фали
|1
|0.05
|Накацзима Шоя
|1
|0.05
|Апонса Вилинтон
|1
|0.05
|Са Педру
|1
|0.05
|Лукинья
|1
|0.05
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.05
|Виллиан II
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Талоша Жоау
|4
|0
|Фудзимото Канья
|2
|1
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|9
|0
|Поссиньоло Лукас
|7
|0
|Карлинос
|6
|0
|Фернандес Лукас IV
|4
|1
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Муфи Фахд
|4
|0
|Канде Фали
|4
|0
|Энрике Педро VI
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Релвас Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
6
46%
4
44%
76-90
Забито
14
8
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
7%
2
11%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
8
29%
6
33%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
25%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
7
35%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2
Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 12
|50
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|27 - 21
|28
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 22
|27
|7.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Эшторил
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 28
|24
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|11.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|13.
|Визела
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|19 - 32
|19
|14.
|Тондела
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 39
|17
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 32
|16
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Арока
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 35
|14
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|10.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 19
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|16.
|Арока
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Портимоненсе
Исход игры
Жил Висенте
74% (97)
Ничья
19.8% (26)
Портимоненсе
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
35.9% (47)
2:1 Жил Висенте
30.5% (40)
1:1 Ничья
16.8% (22)
1:2 Портимоненсе
3.8% (5)
2:0 Жил Висенте
3.1% (4)
0:1 Портимоненсе
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Жил Висенте
1.5% (2)
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