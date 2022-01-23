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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
1:0
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
8' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
24' Вторая желтая карточка
Фернандес Лукас IV
30' Желтая карточка
Фудзимото Канья
45' Желтая карточка
Энрике Педро
1:0
74' Гол
Педринью
78' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
86' Желтая карточка
Абурджания Георгий
86' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
86' Желтая карточка
Эвертон Перейра
86' Желтая карточка
Канде Фали
90'+6
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
3
Поссиньоло
Лукас
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
76
Карлинос
10
Накацзима
Шоя
39
Апонса
Вилинтон
Жил Висенте
4-3-3
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Портимоненсе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 11 0.58
Лино Сэмуел 6 0.32
Лоте Антуан 2 0.11
Фудзимото Канья 2 0.11
Мурило Коста 2 0.11
Педринью V 1 0.05
Ханне Бубакар 1 0.05
Абурджания Георгий 1 0.05
Кунья Лукас 1 0.05
Буэно Матеус 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.16
Карлинос 2 0.11
Поссиньоло Лукас 2 0.11
Гомеш Бету 2 0.11
Фернандес Лукас IV 1 0.05
Канде Фали 1 0.05
Накацзима Шоя 1 0.05
Апонса Вилинтон 1 0.05
Са Педру 1 0.05
Лукинья 1 0.05
Оливейро Андерсон II 1 0.05
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.05
Виллиан II 0 0
Муфи Фахд 0 0
Ангуло Иван 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Кунья Лукас 6 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Абурджания Георгий 4 0
Талоша Жоау 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Ауашерия Билель 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Лоте Антуан 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Крицюк Станислав 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 9 0
Поссиньоло Лукас 8 0
Карлинос 6 0
Фернандес Лукас IV 4 1
Канде Фали 5 0
Энрике Педро VI 5 0
Са Педру 3 1
Португал Самуэл 4 0
Муфи Фахд 4 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ангуло Иван 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Эвертон Перейра 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Лукинья 1 0
Гомеш Бету 1 0
Релвас Филипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
4
40%
76-90

Забито

14
8
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

29
18
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
8
28%
6
33%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
25%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2
Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 12 51
2. Спортинг Л Заявка 19 15 2 2 35 - 12 47
3. Бенфика Заявка 19 14 2 3 52 - 16 44
4. Брага Заявка 19 10 5 4 34 - 20 35
5. Жил Висенте Заявка 19 8 6 5 28 - 21 30
6. Витория Гимарайнш Заявка 19 7 6 6 28 - 22 27
7. Эшторил Заявка 18 6 7 5 24 - 22 25
8. Портимоненсе Заявка 19 7 4 8 19 - 20 25
9. Маритиму Заявка 19 6 6 7 24 - 28 24
10. Санта-Клара Заявка 19 5 5 9 21 - 36 20
11. Боавишта Заявка 19 3 10 6 21 - 29 19
12. Пасуш де Феррейра Заявка 19 4 7 8 14 - 23 19
13. Визела Заявка 19 4 7 8 19 - 32 19
14. Тондела Заявка 19 5 2 12 26 - 39 17
15. Фамаликан 0:0 Заявка 19 3 8 8 22 - 32 17
16. Морейренсе Заявка 19 3 7 9 18 - 29 16
17. Арока Заявка 18 3 5 10 17 - 35 14
18. Белененсеш Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Бенфика Заявка 9 6 1 2 24 - 9 19
4. Брага Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
6. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
7. Санта-Клара Заявка 10 4 3 3 12 - 18 15
8. Жил Висенте Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Маритиму Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
11. Арока Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
13. Визела Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
14. Портимоненсе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
15. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Эшторил Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
17. Белененсеш Заявка 9 2 2 5 8 - 20 8
18. Фамаликан 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
3. Спортинг Л Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
4. Брага Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
5. Эшторил Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
6. Жил Висенте Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Портимоненсе Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
8. Маритиму Заявка 10 3 2 5 11 - 19 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
10. Фамаликан 0:0 Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
11. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
12. Визела Заявка 9 2 3 4 11 - 19 9
13. Морейренсе Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
14. Тондела Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
15. Санта-Клара Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
16. Арока Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
17. Боавишта Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
18. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
Прогнозы 131
Жил Висенте 74% (97)
X 19.8% (26)
Портимоненсе 6.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Жил Висенте 1:0 Портимоненсе онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Жил Висенте
74% (97)
Ничья
19.8% (26)
Портимоненсе
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
35.9% (47)
2:1 Жил Висенте
30.5% (40)
1:1 Ничья
16.8% (22)
1:2 Портимоненсе
3.8% (5)
2:0 Жил Висенте
3.1% (4)
0:1 Портимоненсе
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Жил Висенте
1.5% (2)
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