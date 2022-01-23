Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
8' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
24' Вторая желтая карточкаФернандес Лукас IV
30' Желтая карточкаФудзимото Канья
45' Желтая карточкаЭнрике Педро
1:0
74' ГолПедринью
78' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
86' Желтая карточкаАбурджания Георгий
86' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
86' Желтая карточкаЭвертон Перейра
86' Желтая карточкаКанде Фали
Ход матча
30'
45'
74'
1:0
78'
86'
86'
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
76
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Каиаду ЖоауПолузащитник
-
25 Ирмер ЖанПолузащитник
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Жил Висенте
Портимоненсе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.58
|Лино Сэмуел
|6
|0.32
|Лоте Антуан
|2
|0.11
|Фудзимото Канья
|2
|0.11
|Мурило Коста
|2
|0.11
|Педринью V
|1
|0.05
|Ханне Бубакар
|1
|0.05
|Абурджания Георгий
|1
|0.05
|Кунья Лукас
|1
|0.05
|Буэно Матеус
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.16
|Карлинос
|2
|0.11
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.11
|Гомеш Бету
|2
|0.11
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.05
|Канде Фали
|1
|0.05
|Накацзима Шоя
|1
|0.05
|Апонса Вилинтон
|1
|0.05
|Са Педру
|1
|0.05
|Лукинья
|1
|0.05
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.05
|Виллиан II
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Талоша Жоау
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Лоте Антуан
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Крицюк Станислав
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|9
|0
|Поссиньоло Лукас
|8
|0
|Карлинос
|6
|0
|Фернандес Лукас IV
|4
|1
|Канде Фали
|5
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Муфи Фахд
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Эвертон Перейра
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Релвас Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
4
40%
76-90
Забито
14
8
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
29
18
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
8
28%
6
33%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
25%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
35%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2
Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 12
|51
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 21
|30
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 22
|27
|7.
|Эшторил
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 20
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 28
|24
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|11.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|13.
|Визела
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|19 - 32
|19
|14.
|Тондела
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 39
|17
|15.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 32
|17
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Арока
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 35
|14
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|10.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|12.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|16.
|Арока
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Жил Висенте
74% (97)
Ничья
19.8% (26)
Портимоненсе
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
35.9% (47)
2:1 Жил Висенте
30.5% (40)
1:1 Ничья
16.8% (22)
1:2 Портимоненсе
3.8% (5)
2:0 Жил Висенте
3.1% (4)
0:1 Портимоненсе
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Жил Висенте
1.5% (2)
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