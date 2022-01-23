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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Маритиму
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Белененсеш
0'
0:1
13' Пенальти
Сафира Алиссон
26' Желтая карточка
Таварес Йоан
32' Желтая карточка
Чима Акас
44' Красная карточка
Дьедеррик Жоэль
45'+1

Ход матча

13'
0:1
Сафира Алиссон
26'
 
Таварес Йоан
32'
 
Чима Акас
32'
 
Jordan van der Gaag
Варела Нилтон
44'
Дьедеррик Жоэль
 
Прогнозы 128
Маритиму 79.7% (102)
X 18.8% (24)
Белененсеш 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Белененсеш
3.73
3.64
5.31
Все Коэффициенты
48
Paulo
Victor
III
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
8
Гитан
Рафик
16
Мендеш
Диогу
10
Бельтраме
Стефано
7
Видигал
Андре
95
Дьедеррик
Жоэль
12
Кошта
Эдгар
1
Фелипе
Луис
IV
17
Карраса
Моура
32
Таварес
Йоан
14
Энрикеш
Данни
27
Чима
Акас
7
Нуну
Педру
21
Теофилус
Тибанг
11
Лукович
Андрия
5
Варела
Нилтон
10
Соуза
Афонсу
25
Сафира
Алиссон
Маритиму
4-4-2
Белененсеш
4-4-2

История личных встреч

Маритиму
Белененсеш

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 4 (1) 0.21
Дьедеррик Жоэль 4 (2) 0.21
Винк Клаудио 3 0.16
Гитан Рафик 3 (1) 0.16
Шадаш Бруну 2 0.11
Энрике XI 2 0.11
Коста Матеуш 2 0.11
Бельтраме Стефано 1 0.05
Рикардиньо Феррейра 1 0.05
Видигал Андре 1 0.05
Кошта Эдгар 0 0
Коста Витор 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Бук Клесио 0 0
Paulo Victor III 0 0
Андраде Лео 0 0
Пеладжио Педро 0 0
Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 3 (1) 0.16
Камара Абел 2 0.11
Ндур Алиун 2 0.11
Чима Акас 1 0.05
Варела Нилтон 1 0.05
Нуну Педру 1 0.05
Карраса Моура 0 0
Лукович Андрия 0 0
Калила Диого 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 0
Росси Иван 7 0
Зайнадин Джуниор 5 1
Видигал Андре 4 1
Пеладжио Педро 4 1
Кошта Эдгар 5 0
Коста Матеуш 5 0
Андраде Лео 5 0
Чина Фабиу 4 0
Мендеш Диогу 4 0
Коста Витор 4 0
Paulo Victor III 1 1
Шадаш Бруну 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Алипур Али 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Дьедеррик Жоэль 1 0
Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофилус Тибанг 6 1
Ситоле Сфефело 5 1
Карраса Моура 5 0
Чима Акас 5 0
Калила Диого 5 0
Соуза Афонсу 5 0
Камара Абел 3 1
Сафира Алиссон 4 0
Соуза Сезар 4 0
Таварес Йоан 3 0
Лукович Андрия 3 0
Нуну Педру 3 0
Фелипе Луис IV 3 0
Бони Трова 1 1
Варела Нилтон 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Рибейро Томас 1 0
Тейшейра Чико 1 0
Braima Sambu 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
1
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
14%
5
42%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
2
25%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
7
35%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 11
3
13%
2
20%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
7
29%
29%
2
20%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
7
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

26
32
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
4
15%
9
28%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1
Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Маритиму - Боавишта 0:1
Белененсеш
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0
Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Маритиму 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 18 16 2 0 48 - 12 50
2. Спортинг Л Заявка 19 15 2 2 35 - 12 47
3. Бенфика Заявка 19 14 2 3 52 - 16 44
4. Брага Заявка 19 10 5 4 34 - 20 35
5. Эшторил 1:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
6. Жил Висенте Заявка 18 7 6 5 27 - 21 27
7. Портимоненсе Заявка 18 7 4 7 19 - 19 25
8. Витория Гимарайнш 0:1 Заявка 19 6 6 7 25 - 22 24
9. Маритиму 0:1 Заявка 19 6 5 8 23 - 28 23
10. Санта-Клара Заявка 19 5 5 9 21 - 36 20
11. Боавишта Заявка 19 3 10 6 21 - 29 19
12. Пасуш де Феррейра Заявка 19 4 7 8 14 - 23 19
13. Визела Заявка 19 4 7 8 19 - 32 19
14. Тондела Заявка 19 5 2 12 26 - 39 17
15. Фамаликан Заявка 18 3 7 8 22 - 32 16
16. Морейренсе Заявка 19 3 7 9 18 - 29 16
17. Белененсеш 1:0 Заявка 19 3 5 11 11 - 32 14
18. Арока Заявка 18 3 5 10 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Бенфика Заявка 9 6 1 2 24 - 9 19
4. Брага Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
5. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
6. Санта-Клара Заявка 10 4 3 3 12 - 18 15
7. Витория Гимарайнш 0:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
8. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
9. Маритиму 0:1 Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
10. Жил Висенте Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
12. Визела Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
13. Арока Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
14. Портимоненсе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
15. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Эшторил 1:0 Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
17. Белененсеш 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 20 8
18. Фамаликан Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
3. Спортинг Л Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
4. Эшторил 1:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 7 20
5. Брага Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Жил Висенте Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8. Маритиму 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 19 11
9. Витория Гимарайнш 0:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
11. Визела Заявка 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Фамаликан Заявка 9 2 3 4 16 - 19 9
13. Морейренсе Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
14. Белененсеш 1:0 Заявка 10 1 3 6 3 - 12 6
15. Тондела Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
16. Санта-Клара Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
17. Арока Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
18. Боавишта Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
Прогнозы 128
Маритиму 79.7% (102)
X 18.8% (24)
Белененсеш 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Белененсеш
3.73
3.64
5.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Маритиму 0:1 Белененсеш онлайн


Прогнозы на матч Маритиму 0:1 Белененсеш

Исход игры
Маритиму
79.7% (102)
Ничья
18.8% (24)
Белененсеш
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.13% (36)
Меньше
71.88% (92)
Обе команды забьют
Да
43.75% (56)
Нет
56.25% (72)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
37.5% (48)
2:1 Маритиму
22.7% (29)
2:0 Маритиму
17.2% (22)
1:1 Ничья
15.6% (20)
3:1 Маритиму
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Белененсеш
1.6% (2)
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