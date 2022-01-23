Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Душ Баррейруш
0:1
13' ПенальтиСафира Алиссон
26' Желтая карточкаТаварес Йоан
32' Желтая карточкаЧима Акас
43' Красная карточкаДьедеррик Жоэль
45' Желтая карточкаJordan van der Gaag
1:1
45' ГолКоста Матеуш
67' Вторая желтая карточкаJordan van der Gaag
Ход матча
13'
0:1
26'
32'
43'
45'
1:1
72'
94
Коста
Витор
16
Мендеш
Диогу
12
Кошта
Эдгар
32
Таварес
Йоан
27
Чима
Акас
10
Соуза
Афонсу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
-
23 Маседу РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бук КлесиоНападающий
- Нападающий
-
93 ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
27 Чима АкасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АфонсуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
15 Мота ЛуисНападающий
-
18 Ндур АлиунНападающий
-
13 Jojo
-
45 Braima Sambu
-
-
Главный тренер: Franclim Carvalho
История личных встреч
Маритиму
Белененсеш
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|4 (1)
|0.21
|Дьедеррик Жоэль
|4 (2)
|0.21
|Винк Клаудио
|3
|0.16
|Гитан Рафик
|3 (1)
|0.16
|Коста Матеуш
|3
|0.16
|Шадаш Бруну
|2
|0.11
|Энрике XI
|2
|0.11
|Бельтраме Стефано
|1
|0.05
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.05
|Видигал Андре
|1
|0.05
|Кошта Эдгар
|0
|0
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Бук Клесио
|0
|0
|Paulo Victor III
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|3 (1)
|0.16
|Камара Абел
|2
|0.11
|Ндур Алиун
|2
|0.11
|Чима Акас
|1
|0.05
|Варела Нилтон
|1
|0.05
|Нуну Педру
|1
|0.05
|Карраса Моура
|0
|0
|Лукович Андрия
|0
|0
|Калила Диого
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|0
|Росси Иван
|7
|0
|Зайнадин Джуниор
|5
|1
|Видигал Андре
|4
|1
|Пеладжио Педро
|4
|1
|Кошта Эдгар
|5
|0
|Коста Матеуш
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Мендеш Диогу
|4
|0
|Коста Витор
|4
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|1
|Paulo Victor III
|1
|1
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофилус Тибанг
|6
|1
|Ситоле Сфефело
|5
|1
|Карраса Моура
|5
|0
|Чима Акас
|5
|0
|Калила Диого
|5
|0
|Соуза Афонсу
|5
|0
|Камара Абел
|3
|1
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Соуза Сезар
|4
|0
|Таварес Йоан
|3
|0
|Лукович Андрия
|3
|0
|Нуну Педру
|3
|0
|Фелипе Луис IV
|3
|0
|Бони Трова
|1
|1
|Jordan van der Gaag
|1
|1
|Варела Нилтон
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Рибейро Томас
|1
|0
|Тейшейра Чико
|1
|0
|Braima Sambu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
1
7%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
5
38%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
2
25%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
7
35%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Забито
25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 11
3
12%
3
27%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
8
32%
2
18%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
7
28%
3
27%
76-90
Пропущено
27
33
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
19%
9
27%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
9
27%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
7
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1
Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Маритиму - Боавишта 0:1
Белененсеш
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0
Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Маритиму 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 12
|50
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|27 - 21
|28
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 22
|27
|7.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Эшторил
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 28
|24
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|11.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|13.
|Визела
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|19 - 32
|19
|14.
|Тондела
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 39
|17
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 32
|16
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Арока
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 35
|14
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|10.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 19
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|16.
|Арока
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Прогнозы на матч Маритиму 1:1 Белененсеш
Исход игры
Маритиму
79.7% (102)
Ничья
18.8% (24)
Белененсеш
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.13% (36)
Меньше
71.88% (92)
Обе команды забьют
Да
43.75% (56)
Нет
56.25% (72)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
37.5% (48)
2:1 Маритиму
22.7% (29)
2:0 Маритиму
17.2% (22)
1:1 Ничья
15.6% (20)
3:1 Маритиму
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Белененсеш
1.6% (2)
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