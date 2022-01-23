Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Анталья Арена
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
70 Владение мячом, % 30
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Фреди ГомешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Соуза ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Тюрк ЮсуфНападающий
-
90 Гюрбюз БеркеНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Антальяспор
Газиантеп
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.22
|Райт Хаджи
|5 (2)
|0.22
|Мукайру Пол
|3
|0.13
|Балчи Бюньямин
|2
|0.09
|Синик Догукан
|2
|0.09
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Флоранюс Шерел
|1
|0.04
|Налдо Гомес
|1
|0.04
|Гача Хуссам
|1
|0.04
|Поли Андреа
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.26
|Максим Александру
|4 (3)
|0.17
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.17
|Соялп Фуркан
|2
|0.09
|Колкер Стивен
|2
|0.09
|Сагаль Анхело
|2 (1)
|0.09
|Мендиль Хамза
|1
|0.04
|Меркель Александр
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Нияз Реджеп
|1
|0.04
|Нуха Дико
|1
|0.04
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фреди Гомеш
|6
|0
|Вурал Гюрай
|4
|1
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Поли Андреа
|5
|0
|Налдо Гомес
|5
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Милошевич Дени
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|7
|0
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Сагаль Анхело
|3
|1
|Максим Александру
|4
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Эрдоган Доган
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|Соялп Фуркан
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Джейлан Огуз
|2
|0
|Колкер Стивен
|1
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|Тюрк Юсуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
6
38%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Пропущено
14
18
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
5
36%
3
17%
76-90
Забито
6
19
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
3
50%
1
5%
31-45
1
17%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
7
33%
3
30%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
9
41%
2
7%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
5
23%
6
22%
76-90
Пропущено
35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
5
14%
8
29%
61-75
12
34%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|22
|15
|6
|1
|39 - 16
|51
|2.
|Коньяспор
|0:0
|22
|12
|7
|3
|33 - 16
|43
|3.
|Аланьяспор
|2:0
|23
|11
|5
|7
|40 - 32
|38
|4.
|Адана Демирспор
|23
|10
|7
|6
|35 - 25
|37
|5.
|Фенербахче
|23
|10
|7
|6
|36 - 28
|37
|6.
|Хатайспор
|23
|11
|3
|9
|32 - 34
|36
|7.
|Бешикташ
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|8.
|Истанбул Башакшехир
|22
|10
|4
|8
|31 - 23
|34
|9.
|Газиантеп
|0:0
|23
|9
|6
|8
|27 - 28
|33
|10.
|Кайсериспор
|23
|8
|7
|8
|31 - 32
|31
|11.
|Сивасспор
|23
|7
|10
|6
|30 - 24
|31
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|23
|8
|6
|9
|29 - 36
|30
|13.
|Гёзтепе
|23
|7
|6
|10
|28 - 31
|27
|14.
|Касымпаша
|23
|7
|6
|10
|30 - 31
|27
|15.
|Галатасарай
|22
|7
|6
|9
|27 - 31
|27
|16.
|Гиресунспор
|0:2
|23
|7
|5
|11
|21 - 24
|26
|17.
|Антальяспор
|0:0
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|18.
|Ризеспор
|23
|6
|4
|13
|21 - 39
|22
|19.
|Алтай
|0:0
|23
|5
|4
|14
|24 - 37
|19
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|23
|4
|5
|14
|18 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|0:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 8
|27
|2.
|Коньяспор
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Трабзонспор
|11
|7
|4
|0
|19 - 7
|25
|4.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|5.
|Кайсериспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|6.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|7.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|8.
|Фенербахче
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|9.
|Хатайспор
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|10.
|Ризеспор
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|11.
|Антальяспор
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|12.
|Аланьяспор
|2:0
|11
|5
|3
|3
|23 - 15
|18
|13.
|Касымпаша
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|14.
|Сивасспор
|12
|3
|8
|1
|18 - 10
|17
|15.
|Галатасарай
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Гиресунспор
|0:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|18.
|Гёзтепе
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|19.
|Алтай
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Аланьяспор
|2:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 17
|20
|3.
|Коньяспор
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|5.
|Фенербахче
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|6.
|Хатайспор
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|7.
|Сивасспор
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|Гёзтепе
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|10.
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Гиресунспор
|0:2
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|12.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|13.
|Галатасарай
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Касымпаша
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|15.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|3 - 11
|8
|16.
|Алтай
|0:0
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|17.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Газиантеп
|0:0
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
|19.
|Антальяспор
|0:0
|11
|1
|2
|8
|6 - 21
|5
|20.
|Ризеспор
|11
|0
|2
|9
|5 - 26
|2