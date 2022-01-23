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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Газиантеп
0'
72' Желтая карточка
Джилободжи Папи
72' Желтая карточка
Кривелли Энцо
89' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
90' Желтая карточка
Синик Догукан
90'+7
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
20
Фернандо
Мартинс
88
Озмерт
Хакан
7
Синик
Догукан
14
Мехмеди
Адмир
9
Райт
Хаджи
16
Фреди
Гомеш
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
3
Джилободжи
Папи
15
Эрсой
Эртугрул
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
20
Нияз
Реджеп
21
Эрдоган
Доган
5
Соялп
Фуркан
25
Фигейредо
Жоау
44
Максим
Александру
Антальяспор
3-4-3
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Антальяспор
Газиантеп

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.22
Райт Хаджи 5 (2) 0.22
Мукайру Пол 3 0.13
Балчи Бюньямин 2 0.09
Синик Догукан 2 0.09
Вурал Гюрай 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Флоранюс Шерел 1 0.04
Налдо Гомес 1 0.04
Гача Хуссам 1 0.04
Поли Андреа 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.26
Максим Александру 4 (3) 0.17
Демир Мухаммет 4 (1) 0.17
Соялп Фуркан 2 0.09
Колкер Стивен 2 0.09
Сагаль Анхело 2 (1) 0.09
Мендиль Хамза 1 0.04
Меркель Александр 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Нияз Реджеп 1 0.04
Нуха Дико 1 0.04
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фреди Гомеш 6 0
Вурал Гюрай 4 1
Амилтон Минервино 5 0
Поли Андреа 5 0
Налдо Гомес 5 0
Сари Вейсел 4 0
Боффин Рууд 3 0
Кривелли Энцо 3 0
Синик Догукан 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Гача Хуссам 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Альбайрак Эрен 1 0
Милошевич Дени 1 0
Фернандо Мартинс 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 7 0
Мендиль Хамза 5 1
Джилободжи Папи 5 0
Сагаль Анхело 3 1
Максим Александру 4 0
Кициу Стелиос 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Эрдоган Доган 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Озер Кенан 2 0
Меркель Александр 2 0
Демир Мухаммет 2 0
Нуха Дико 2 0
Гювенч Гюнай 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Тошка Алин 2 0
Джейлан Огуз 2 0
Колкер Стивен 1 0
Эль-Мессауди Ахмед 1 0
Тюрк Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
6
38%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
5
31%
3
38%
76-90

Пропущено

14
18
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Забито

6
19
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
3
50%
1
5%
31-45
1
17%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
7
33%
3
30%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
0
0%
4
15%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
9
41%
2
7%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
5
23%
6
22%
76-90

Пропущено

35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
5
14%
8
29%
61-75
12
34%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Сакарьяспор 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Галатасарай - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Алтай 4:1 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Антальяспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 23 15 7 1 39 - 16 52
2. Коньяспор 22 13 6 3 34 - 16 45
3. Аланьяспор 23 11 5 7 41 - 33 38
4. Адана Демирспор 23 10 7 6 35 - 25 37
5. Фенербахче 23 10 7 6 36 - 28 37
6. Хатайспор 23 11 3 9 32 - 34 36
7. Бешикташ 23 10 6 7 35 - 31 36
8. Истанбул Башакшехир 22 10 4 8 31 - 23 34
9. Газиантеп 0:0 23 9 6 8 27 - 28 33
10. Кайсериспор 23 8 7 8 31 - 32 31
11. Сивасспор 23 7 10 6 30 - 24 31
12. Фатих Карагюмрюк 23 8 6 9 29 - 36 30
13. Галатасарай 0:0 23 7 7 9 27 - 31 28
14. Гёзтепе 23 7 6 10 28 - 31 27
15. Касымпаша 23 7 6 10 30 - 31 27
16. Гиресунспор 23 7 5 11 22 - 25 26
17. Антальяспор 23 6 6 11 23 - 34 24
18. Ризеспор 23 6 4 13 21 - 39 22
19. Алтай 23 5 3 15 24 - 38 18
20. Малатьяспор 0:0 23 4 5 14 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
2. Коньяспор 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Трабзонспор 0:0 11 7 4 0 19 - 7 25
4. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
5. Кайсериспор 11 7 3 1 17 - 5 24
6. Истанбул Башакшехир 11 7 1 3 18 - 10 22
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
9. Хатайспор 11 6 2 3 20 - 14 20
10. Ризеспор 12 6 2 4 16 - 13 20
11. Антальяспор 12 5 4 3 17 - 13 19
12. Аланьяспор 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Касымпаша 12 5 3 4 20 - 16 18
14. Галатасарай 0:0 12 5 3 4 14 - 12 18
15. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
16. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Гиресунспор 12 4 2 6 12 - 14 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 11 3 1 7 11 - 16 10
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 12 8 3 1 20 - 9 27
2. Аланьяспор 12 6 2 4 18 - 18 20
3. Коньяспор 10 5 3 2 16 - 9 18
4. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
5. Фенербахче 12 4 4 4 15 - 16 16
6. Хатайспор 12 5 1 6 12 - 20 16
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
9. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
10. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
11. Гиресунспор 11 3 3 5 10 - 11 12
12. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
13. Галатасарай 0:0 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Касымпаша 11 2 3 6 10 - 15 9
15. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
16. Алтай 12 2 2 8 13 - 22 8
17. Кайсериспор 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Газиантеп 0:0 12 1 3 8 6 - 20 6
19. Антальяспор 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 11 0 2 9 5 - 26 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Газиантеп онлайн


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