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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ризеспор
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Ризеспор
1.81
3.94
4.95
Все Коэффициенты
31
Йигитер
Абдуллах
12
Чорекчи
Камил
5
Сакей
Айзаак
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
11
Лобжанидзе
Саба
4
Onur
Ergun
7
Рибейру
Рубен
9
Кахраба
95
Сан-Луи
Дилан
92
Диуф
Маме
Бирам
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
10
Болдрин
Фернандо
27
Сантос
Фабрисио
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
19
Хуммет
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
Хатайспор
4-4-1-1
Ризеспор
4-4-2

История личных встреч

Хатайспор
Ризеспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (3) 0.36
Эль-Кааби Аюб 8 0.36
Лобжанидзе Саба 6 0.27
Mohammed Kamara 4 0.18
Сан-Луи Дилан 2 0.09
Рибейру Рубен 2 0.09
Траоре Адама II 1 0.05
Onur Ergun 1 0.05
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Куручук Фатих 0 0
Кахраба 0 0
Burak Oksuz 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (2) 0.36
Джокович Дамьян 4 (3) 0.18
Ай Селим 3 0.14
Болдрин Фернандо 1 0.05
Сабо Эрик 1 0.05
Сертель Джемали 1 0.05
Генюл Гёкхан 1 0.05
Боласье Янник 1 0.05
Хуммет Денис 1 0.05
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 6 1
Диуф Маме Бирам 7 0
Буджемаа Мехди 7 0
Куручук Фатих 6 0
Адекугбе Сэм 4 1
Mohammed Kamara 5 0
Фалетт Симон 3 0
Траоре Адама II 3 0
Onur Ergun 3 0
Чорекчи Камил 2 0
Сакей Айзаак 2 0
Мунир Моханд 2 0
Burak Oksuz 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 6 1
Ай Селим 5 0
Боласье Янник 4 0
Хольмен Себастьян 4 0
Генюл Гёкхан 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Сабо Эрик 3 0
Умар Амину 3 0
Болдрин Фернандо 3 0
Потук Алпер 1 1
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
6
30%
3
50%
61-75
4
20%
1
17%
76-90

Пропущено

14
25
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
5
31%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

32
22
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
8
25%
5
23%
61-75
9
28%
6
27%
76-90

Пропущено

34
38
22 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
4
12%
4
11%
1-15
11
32%
3
8%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
2
6%
11
29%
61-75
6
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0
Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1
Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 22 15 6 1 39 - 16 51
2. Коньяспор 21 12 6 3 33 - 16 42
3. Адана Демирспор 23 10 7 6 35 - 25 37
4. Фенербахче 23 10 7 6 36 - 28 37
5. Хатайспор 0:0 23 11 3 9 32 - 34 36
6. Бешикташ 23 10 6 7 35 - 31 36
7. Аланьяспор 22 10 5 7 38 - 32 35
8. Истанбул Башакшехир 22 10 4 8 31 - 23 34
9. Газиантеп 0:0 22 9 5 8 27 - 28 32
10. Кайсериспор 0:0 23 8 8 7 30 - 29 32
11. Сивасспор 23 7 10 6 30 - 24 31
12. Фатих Карагюмрюк 23 8 6 9 29 - 36 30
13. Галатасарай 22 7 6 9 27 - 31 27
14. Гёзтепе 23 7 6 10 28 - 31 27
15. Гиресунспор 22 7 5 10 21 - 22 26
16. Касымпаша 0:0 23 6 7 10 27 - 30 25
17. Антальяспор 22 6 5 11 23 - 34 23
18. Ризеспор 0:0 23 6 4 13 21 - 39 22
19. Алтай 22 5 3 14 24 - 37 18
20. Малатьяспор 0:0 23 4 5 14 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
2. Коньяспор 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Трабзонспор 11 7 4 0 19 - 7 25
4. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
5. Кайсериспор 0:0 11 7 3 1 17 - 5 24
6. Истанбул Башакшехир 11 7 1 3 18 - 10 22
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
9. Хатайспор 0:0 11 6 2 3 20 - 14 20
10. Ризеспор 0:0 12 6 2 4 16 - 13 20
11. Антальяспор 11 5 3 3 17 - 13 18
12. Аланьяспор 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
14. Галатасарай 11 5 2 4 14 - 12 17
15. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
16. Касымпаша 0:0 12 4 4 4 17 - 15 16
17. Гиресунспор 11 4 2 5 11 - 11 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 10 3 1 6 11 - 15 10
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Аланьяспор 11 5 2 4 15 - 17 17
3. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
4. Фенербахче 12 4 4 4 15 - 16 16
5. Хатайспор 0:0 12 5 1 6 12 - 20 16
6. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
9. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
10. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
11. Гиресунспор 11 3 3 5 10 - 11 12
12. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
13. Галатасарай 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Касымпаша 0:0 11 2 3 6 10 - 15 9
15. Кайсериспор 0:0 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
17. Алтай 12 2 2 8 13 - 22 8
18. Газиантеп 0:0 11 1 2 8 6 - 20 5
19. Антальяспор 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 0:0 11 0 2 9 5 - 26 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Ризеспор
1.81
3.94
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 0:0 Ризеспор онлайн


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Хатайспор
Ризеспор

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