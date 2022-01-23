Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

95' Плохо сыграл Николау Димитрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Феррер Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

93' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Янис Антисте из команды Специя отдал передачу, которая была заблокирована.

90' Капуто Франческо из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Удар от ворот произведет Сампдория

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Сампдория

87' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Янис Антисте

85' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Агудело Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Плохо сыграл Маньяни Джанджакомо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Плохо сыграл Николау Димитрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Верде Даниэле из команды Специя слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

69' Г О О О О Л - Верде Даниэле правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

68' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ШТАНГА! Пробил головой Капуто Франческо прямо в каркас ворот!

67' Кивиор Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

65' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Специя

64' Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали

64' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Специя

61' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Проведель Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Сампдория

49' Верде Даниэле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

47' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота