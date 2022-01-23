Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
30' Желтая карточкаЭрлич Мартин
37' Желтая карточкаТорсби Мортен
47' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
52' Желтая карточкаРинкон Томас
1:0
69' ГолВерде Даниэле
71' Желтая карточкаВерде Даниэле
73' Вторая желтая карточкаЭкдаль Альбин
Ход матча
30'
37'
47'
52'
69'
1:0
71'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ivan Saio
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Специя
Сампдория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.17
|Бастони Симоне
|3
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.09
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Джакопо
|1
|0.04
|Манай Рей
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.26
|Габбьядини Маноло
|6
|0.26
|Капуто Франческо
|5
|0.22
|Йосида Майя
|2
|0.09
|Торсби Мортен
|2
|0.09
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|1
|Манай Рей
|4
|0
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Кивиор Якуб
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|9
|0
|Экдаль Альбин
|7
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Кандрева Антонио
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
15
18
2 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
4
22%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
6
50%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Пропущено
28
26
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
18%
5
19%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
9
32%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
3
11%
5
19%
76-90
Забито
23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
6
26%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
30%
7
27%
76-90
Пропущено
43
44
17 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
12%
7
16%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
10
23%
10
23%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
11
26%
6
14%
61-75
8
19%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2
Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|8.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|7.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 1:0 Сампдория
Исход игры
Специя
34.8% (47)
Ничья
42.2% (57)
Сампдория
23% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.83% (45)
Меньше
66.17% (88)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (53)
1:0 Специя
16.3% (22)
2:1 Специя
15.6% (21)
1:2 Сампдория
14.1% (19)
0:1 Сампдория
7.4% (10)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Сампдория
1.5% (2)
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