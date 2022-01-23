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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
1:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
30' Желтая карточка
Эрлич Мартин
37' Желтая карточка
Торсби Мортен
47' Желтая карточка
Экдаль Альбин
52' Желтая карточка
Ринкон Томас
1:0
69' Гол
Верде Даниэле
71' Желтая карточка
Верде Даниэле
73' Вторая желтая карточка
Экдаль Альбин
90'+5

Ход матча

30'
Эрлич Мартин
 
37'
 
Торсби Мортен
47'
 
Экдаль Альбин
52'
 
Ринкон Томас
64'
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
 
69'
Верде Даниэле
(Агудело Кевин)
1:0
71'
Верде Даниэле
 
73'
 
Экдаль Альбин
74'
Феррер Сальвадор
Сала Джакопо
 
74'
Нзола М'Бала
Манай Рей
 
77'
 
Виейра Ронни
Торсби Мортен
77'
 
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
86'
Антист Жанис
Верде Даниэле
 
90'
 
Торрегросса Эрнесто
Феррари Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Специя 34.8% (47)
X 42.2% (57)
Сампдория 23% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
14
Кивиор
Якуб
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
7
Сала
Джакопо
10
Верде
Даниэле
9
Манай
Рей
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
26
Маньяни
Джанджакомо
3
Ауджелло
Томмазо
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
88
Ринкон
Томас
87
Кандрева
Антонио
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
Специя
4-1-4-1
Сампдория
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 4 0.17
Гьяси Эммануэль 4 0.17
Бастони Симоне 3 0.13
Нзола М'Бала 2 0.09
Коваленко Виктор 1 0.04
Агудело Кевин 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Манай Рей 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.26
Габбьядини Маноло 6 0.26
Капуто Франческо 5 0.22
Йосида Майя 2 0.09
Торсби Мортен 2 0.09
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Амьен-Аду Кельвен 3 1
Манай Рей 4 0
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Кивиор Якуб 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Колли Эбрима 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 9 0
Экдаль Альбин 7 1
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Кандрева Антонио 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
2 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
4
22%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
6
50%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Пропущено

28
26
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
18%
5
19%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
9
32%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
3
11%
5
19%
76-90

Забито

23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
6
26%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Пропущено

43
44
17 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
12%
7
16%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
10
23%
10
23%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
11
26%
6
14%
61-75
8
19%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1
Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2
Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
7. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
8. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
5. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
6. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
7. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Специя 34.8% (47)
X 42.2% (57)
Сампдория 23% (31)
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Где смотреть матч Специя 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Специя 1:0 Сампдория

Исход игры
Специя
34.8% (47)
Ничья
42.2% (57)
Сампдория
23% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.83% (45)
Меньше
66.17% (88)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (53)
1:0 Специя
16.3% (22)
2:1 Специя
15.6% (21)
1:2 Сампдория
14.1% (19)
0:1 Сампдория
7.4% (10)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Сампдория
1.5% (2)
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