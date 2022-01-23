Дзаньоло слева от лицевой навесил в руки Викарио.

В середине поля разбили хозяева атаку гостей, удачно сыграв в отборе.

Афена-Гьян выходит на замену вместо Дзаньоло у "Ромы".

Тосканцам, конечно, будет очень трудно уйти от поражения.

Тем не менее хозяева взялись за атакующее дело - что им ещё остаётся?

Примерно с линии штрафной плотный удар запустил Мхитарян - чётко в руки Викарио.

Заводились с мячом хозяева впереди до того, что Хендерсон упустил снаряд за боковую на левом фланге.

Манчини на краю поля сфолил против Пинамонти и удостоился жёлтой карточки.

Смоллинг лёг по дальний удар "Эмполи" - угловой будет.

Кристанте выиграл верх в своей штрафной на подаче углового, после чего Бардинелли неточно выстрелил с подбора.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Андреа Пинамонти! Интересней становится! Пинамонти получил прострельную передачу с левого фланга и низом послал мяч в дальний угол.

С линии штрафной пробил Лиам Хендерсон - Руй Патрисиу зафиксировал мяч только со второй попытки.

"Рома" отдала инициативу после перерыва - как бы не пожалеть "волкам" об этом.

Байрам ошибся в передаче около чужой штрафной, попав мячом в соперника.

Тонелли откровенно толкнул Абрахама в центре поля на фланге и получил предупреждение.

Моуринью в сером пальто вышагивает по технической зоне.

Карсдорп подал с правого края, а удар Абрахама ногой был заблокирован.

Абрахам и Исмайли получают медпомощь после столкновения друг с другом.

Журковски всё-таки не удержал мяч в пределах на поле на фланге, что не ускользнуло от внимания футболистов "Ромы" и арбитра.

Дзаньоло хотел с левого края забросить мяч под перекладину - но получилось, наоборот, над перекладиной.

Удалось римлянам отодвинуть игру от своих ворот, а то слишком они к ним прижимались в вначале тайма.

Бандинелли с помощью рук остановил Мхитаряна на своей половине поле.

Надо серьёзно прибавлять тосканцам, ежели хотят они героически вытащить этот матч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:4! Недим Байрами! Мощно выстрелил Байрами с левого полуфланга в противоположный угол, и отквитали хозяева ещё один мяч.

Был шанс у "Ромы" быстро вернуть себе крупный перевес в счёте, но Ибаньес головой на подаче углового послал мяч над створом.

Первый тайм

— Отбились хозяева после корнера, и прозвучал свисток об окончании первого тайма.

45' Дзаньоло заработал угловой на левом фланге.

45' Спокойно проходит игра в последние минуты.

45' +3 минуты к первому тайму.

44' Игрокам "Эмполи" нужно прийти в себя после вороха пропущенных мячей и страшной травмы своего партнёра.

42' В составе "Эмполи" травмированного Марчиццу заменил Вити.

42' Беднягу Марчиццу уносят на носилках.

39' Травму получил Марчицца на фланге после единоборства с Дзаньоло. Но игрок "Ромы" тут не виноват. Марчицца неудачно упал на колено и стал кричать от боли.

38' Вот это бахнули римляне тремя голами за 4 минуты!

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Николо Дзаньоло!

Фантастика какая-то! Мхитарян промчался по левому полуфлангу и прострелил в центр штрафной, откуда цель поразил Дзаньоло.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Сержиу Оливейра!

Совсем уже разошлась "Рома"! Оливейра классно подставил ногу под мяч, и тот по дуге красиво влетел под правую девятку ворот хозяев.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Джанлука Манчини!

После подачи корнера слева во вратарской "Эмполи" возникла сумятица, и Манчини добил мяч в сетку с маленькой дистанции.

33' В чрезвычайно опасную атаку выбежала "Рома", но подкачала в завершающей стадии.

31' На фланге сошлись два 27-х номера. Журковски уложил на газон Сержиу Оливейру.

30' Абрахам неуклюже толкнул в спину Риччи в центре поля.

30' Закидушка хозяев прилетает в руки Рую Патрисиу.

29' Через пас римляне выходят из своей штрафной под прессингом. Рискованно.

28' Абрахам оттолкнулся от Тонелли впереди на правом фланге.

27' У "Эмполи" пока не получается как-то внятно отреагировать на пропущенный гол.

26' Система ВАР проверила взятие ворот на офсайд. Вердикт: всё чисто.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тэмми Абрахам!

Сержиу Оливейра пробил издали, а Абрахам подцепил двигавшийся мяч, положил корпус и послал сферу низом в правый угол.



24' Байрами сфолил впереди возле лицевой, толкнув своего оппонента.

22' Из пределов штрафной опасно пробил Дзаньоло - мяч попал в Исмайли. Чуть позже головой ударил Абрахам - правее створа.

21' "Эмполи" всё-таки не желает закрываться.

20' Разыграли хозяева корнер на правом фланге, последовал прострел, и из района 11-метровой отметки Байрами сильно пробил правее створа.

19' Ибаньес вовремя успел на подстраховку и выбил мяч на угловой.

18' Хендерсон нарушил правила на половине поля соперника.

17' Абрахам перемудрил около чужих ворот и слабо пробил в руки голкипера.

17' "Эмполи" совсем ничего не смог придумать в постепенной атаке.

15' Тонелли завалил на газон Дзаньоло, которому теперь требуется медицинская помощь.

14' Столичная команда играет первым номером, можно так сказать.

13' Сам пострадавший навесил со стандарта - хозяева отбились.

12' Сержиу Оливейра получил на себе фол от Бандинелли на чужой половине.

11' Штрафной заработали и разыграли хозяева в центре поля.

10' С подбора с линии штрафной пробил Мхитарян - после рикошета от Абрахама мяч прошёл правее створа.

9' Римляне в позиционном нападении.

8' "Эмполи" не тушуется, хотя у него ниже статус, чем у "Ромы".

6' Пинамонти навесил справа, а Бандинелли пробил головой мимо створа.

5' Бандинелли выполнил плохой навес с левого края.

4' Риччи не сразу поднялся с газона после жёсткого отбора от Мхитаряна.

3' Мхитарян возле ворот хозяев выгрыз мяч у Риччи, но не укротил снаряд, и тот пришёл в руки Викарио.

3' Дзаньоло упал в чужой штрафной после контакта с Фьямоцци - пенальти не последовало.

2' "Рома" в оранжевой форме, "Эмполи" в синей.