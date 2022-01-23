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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
2:4
Второй тайм: 78'

Стадион:
Рома
0'
0:1
24' Гол
Абрахам Тэмми
0:2
33' Гол
Абрахам Тэмми
0:3
35' Гол
Оливейра Сержиу
0:4
37' Гол
Дзаньоло Николо
52' Желтая карточка
Манчини Джанлука
1:4
55' Гол
Пинамонти Андреа
63' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
2:4
72' Гол
Байрами Недим
78'

Ход матча

24'
0:1
Абрахам Тэмми
(Оливейра Сержиу)
33'
0:2
Абрахам Тэмми
35'
0:3
Оливейра Сержиу
(Дзаньоло Николо)
37'
0:4
Дзаньоло Николо
(Мхитарян Генрих)
42'
Вити Маттиа
Марчицца Риккардо
 
52'
 
Манчини Джанлука
55'
Пинамонти Андреа
(Бандинелли Филиппо)
1:4
60'
 
Винья Матиас
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
63'
Тонелли Лоренцо
 
72'
Байрами Недим
(Хендерсон Лиам)
2:4
75'
 
Верету Жордан
Мхитарян Генрих

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 142
Эмполи 2.1% (3)
X 10.6% (15)
Рома 87.3% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Рома
4.15
4.30
1.94
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
3
Марчицца
Риккардо
34
Исмайли
Ардиан
26
Тонелли
Лоренцо
20
Фьямоцци
Риккардо
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
8
Хендерсон
Лиам
99
Пинамонти
Андреа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
27
Оливейра
Сержиу
77
Мхитарян
Генрих
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
Эмполи
4-3-2-1
Рома
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 8 (3) 0.35
Байрами Недим 5 (3) 0.22
Журковски Шимон 4 0.17
Ди Франческо Федерико 4 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.09
Романьоли Симоне 2 0.09
Кутроне Патрик 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 10 0.43
Пеллегрини Лоренцо 6 0.26
Верету Жордан 4 (1) 0.17
Мхитарян Генрих 3 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.13
Шомуродов Элдор 2 0.09
Дзаньоло Николо 2 0.09
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.09
Смоллинг Крис 2 0.09
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Афена-Гьян Феликс 2 0.09
Кристанте Бриан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 6 0
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 9 1
Дзаньоло Николо 8 1
Карсдорп Рик 6 1
Верету Жордан 6 0
Абрахам Тэмми 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Пропущено

29
16
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
8
28%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
7
24%
4
25%
61-75
4
14%
1
6%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
4
21%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

36
36
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
5
14%
3
8%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
4
11%
11
31%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Пропущено

42
28
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
12
29%
4
14%
1-15
3
7%
6
21%
16-30
6
14%
2
7%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
10
24%
6
21%
61-75
6
14%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Рома 4:2 Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи 2:4 Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Рома 4:2 Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
5. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
6. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
7. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи 2:4 Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи 2:4 Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома 4:2 Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Замена
    79'
    Афена-Гьян выходит на замену вместо Дзаньоло у "Ромы".
  • 77'
    В середине поля разбили хозяева атаку гостей, удачно сыграв в отборе.
  • 76'
    Дзаньоло слева от лицевой навесил в руки Викарио.
  • Замена
    75'
    Верету меняет Мхитаряна в составе римской команды.
  • 74'
    Руй Патрисиу опередил оппонента, которому предназначалась длинная передача из глубины поля.
  • Опасный момент
    73'
    Был шанс у "Ромы" быстро вернуть себе крупный перевес в счёте, но Ибаньес головой на подаче углового послал мяч над створом.
  • Описание гола
    72'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:4! Недим Байрами!
    Мощно выстрелил Байрами с левого полуфланга в противоположный угол, и отквитали хозяева ещё один мяч.
  • 71'
    Надо серьёзно прибавлять тосканцам, ежели хотят они героически вытащить этот матч.
  • Фол, нарушение
    70'
    Бандинелли с помощью рук остановил Мхитаряна на своей половине поле.
  • 69'
    Дальняя попытка Байрами - мяч приходит в руки Руя Патрисиу.
  • 68'
    Удалось римлянам отодвинуть игру от своих ворот, а то слишком они к ним прижимались в вначале тайма.
  • 67'
    Дзаньоло хотел с левого края забросить мяч под перекладину - но получилось, наоборот, над перекладиной.
  • 67'
    Журковски всё-таки не удержал мяч в пределах на поле на фланге, что не ускользнуло от внимания футболистов "Ромы" и арбитра.
  • Травма, повреждение
    65'
    Абрахам и Исмайли получают медпомощь после столкновения друг с другом.
  • 65'
    Карсдорп подал с правого края, а удар Абрахама ногой был заблокирован.
  • Судья
    64'
    Моуринью в сером пальто вышагивает по технической зоне.
  • Желтая карточка
    63'
    Тонелли откровенно толкнул Абрахама в центре поля на фланге и получил предупреждение.
  • 62'
    Шальной дальний удар исполнил Лиам Хендерсон - гораздо выше перекладины.
  • 61'
    Байрам ошибся в передаче около чужой штрафной, попав мячом в соперника.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Ромы": Винья появился вместо Мэйтленд-Найлса.
  • 59'
    "Рома" отдала инициативу после перерыва - как бы не пожалеть "волкам" об этом.
  • 58'
    "Эмполи" несколько одухотворён своим забитым голом.
  • 57'
    Команде Жозе Моуринью требуется не терять бдительность.
  • 56'
    С линии штрафной пробил Лиам Хендерсон - Руй Патрисиу зафиксировал мяч только со второй попытки.
  • Описание гола
    55'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Андреа Пинамонти!
    Интересней становится! Пинамонти получил прострельную передачу с левого фланга и низом послал мяч в дальний угол.
  • 54'
    Кристанте выиграл верх в своей штрафной на подаче углового, после чего Бардинелли неточно выстрелил с подбора.
  • Угловой
    54'
    Смоллинг лёг по дальний удар "Эмполи" - угловой будет.
  • 53'
    Без неприятных инцидентов "Рома" отбивается.
  • Желтая карточка
    52'
    Манчини на краю поля сфолил против Пинамонти и удостоился жёлтой карточки.
  • 51'
    Заводились с мячом хозяева впереди до того, что Хендерсон упустил снаряд за боковую на левом фланге.
  • 49'
    Примерно с линии штрафной плотный удар запустил Мхитарян - чётко в руки Викарио.
  • 48'
    Тем не менее хозяева взялись за атакующее дело - что им ещё остаётся?
  • 47'
    Тосканцам, конечно, будет очень трудно уйти от поражения.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отбились хозяева после корнера, и прозвучал свисток об окончании первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Дзаньоло заработал угловой на левом фланге.
  • 45'
    Спокойно проходит игра в последние минуты.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • 44'
    Игрокам "Эмполи" нужно прийти в себя после вороха пропущенных мячей и страшной травмы своего партнёра.
  • Замена
    42'
    В составе "Эмполи" травмированного Марчиццу заменил Вити.
  • 42'
    Беднягу Марчиццу уносят на носилках.
  • Травма, повреждение
    39'
    Травму получил Марчицца на фланге после единоборства с Дзаньоло. Но игрок "Ромы" тут не виноват. Марчицца неудачно упал на колено и стал кричать от боли.
  • 38'
    Вот это бахнули римляне тремя голами за 4 минуты!
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Николо Дзаньоло!
    Фантастика какая-то! Мхитарян промчался по левому полуфлангу и прострелил в центр штрафной, откуда цель поразил Дзаньоло.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Сержиу Оливейра!
    Совсем уже разошлась "Рома"! Оливейра классно подставил ногу под мяч, и тот по дуге красиво влетел под правую девятку ворот хозяев.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Джанлука Манчини!
    После подачи корнера слева во вратарской "Эмполи" возникла сумятица, и  Манчини добил мяч в сетку с маленькой дистанции.
  • Опасный момент
    33'
    В чрезвычайно опасную атаку выбежала "Рома", но подкачала в завершающей стадии.
  • Фол, нарушение
    31'
    На фланге сошлись два 27-х номера. Журковски уложил на газон Сержиу Оливейру. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Абрахам неуклюже толкнул в спину Риччи в центре поля.
  • 30'
    Закидушка хозяев прилетает в руки Рую Патрисиу.
  • 29'
    Через пас римляне выходят из своей штрафной под прессингом. Рискованно.
  • Фол, нарушение
    28'
    Абрахам оттолкнулся от Тонелли впереди на правом фланге.
  • 27'
    У "Эмполи" пока не получается как-то внятно отреагировать на пропущенный гол.
  • Видеоповтор
    26'
    Система ВАР проверила взятие ворот на офсайд. Вердикт: всё чисто.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тэмми Абрахам!
    Сержиу Оливейра пробил издали, а Абрахам подцепил двигавшийся мяч, положил корпус и послал сферу низом в правый угол.
     
  • Фол, нарушение
    24'
    Байрами сфолил впереди возле лицевой, толкнув своего оппонента.
  • Опасный момент
    22'
    Из пределов штрафной опасно пробил Дзаньоло - мяч попал в Исмайли. Чуть позже головой ударил Абрахам - правее створа.
  • 21'
    "Эмполи" всё-таки не желает закрываться. 
  • Опасный момент
    20'
    Разыграли хозяева корнер на правом фланге, последовал прострел, и из района 11-метровой отметки Байрами сильно пробил правее створа.
  • Угловой
    19'
    Ибаньес вовремя успел на подстраховку и выбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    18'
    Хендерсон нарушил правила на половине поля соперника.
  • 17'
    Абрахам перемудрил около чужих ворот и слабо пробил в руки голкипера.
  • 17'
    "Эмполи" совсем ничего не смог придумать в постепенной атаке.
  • Фол, нарушение
    15'
    Тонелли завалил на газон Дзаньоло, которому теперь требуется медицинская помощь.
  • 14'
    Столичная команда играет первым номером, можно так сказать.
  • 13'
    Сам пострадавший навесил со стандарта - хозяева отбились.
  • Фол, нарушение
    12'
    Сержиу Оливейра получил на себе фол от Бандинелли на чужой половине.
  • Фол, нарушение
    11'
    Штрафной заработали и разыграли хозяева в центре поля.
  • 10'
    С подбора с линии штрафной пробил Мхитарян - после рикошета от Абрахама мяч прошёл правее створа.
  • 9'
    Римляне в позиционном нападении.
  • 8'
    "Эмполи" не тушуется, хотя у него ниже статус, чем у "Ромы".
  • Опасный момент
    6'
    Пинамонти навесил справа, а Бандинелли пробил головой мимо створа.
  • 5'
    Бандинелли выполнил плохой навес с левого края.
  • Травма, повреждение
    4'
    Риччи не сразу поднялся с газона после жёсткого отбора от Мхитаряна.
  • Опасный момент
    3'
    Мхитарян возле ворот хозяев выгрыз мяч у Риччи, но не укротил снаряд, и тот пришёл в руки Викарио.
  • Судья
    3'
    Дзаньоло упал в чужой штрафной после контакта с Фьямоцци - пенальти не последовало.
  • 2'
    "Рома" в оранжевой форме, "Эмполи" в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Эмполи 2:4 Рома онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 2:4 Рома

Исход игры
Эмполи
2.1% (3)
Ничья
10.6% (15)
Рома
87.3% (124)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (95)
Меньше
28.57% (38)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.6% (69)
1:3 Рома
10.6% (15)
0:2 Рома
10.6% (15)
0:1 Рома
7.7% (11)
1:1 Ничья
7% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:3 Рома
2.1% (3)
0:3 Рома
1.4% (2)
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Эмполи
Рома

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