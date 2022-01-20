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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 7 (3) 0.32
Байрами Недим 5 (3) 0.23
Журковски Шимон 4 0.18
Ди Франческо Федерико 4 0.18
Бандинелли Филиппо 2 0.09
Романьоли Симоне 2 0.09
Кутроне Патрик 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.05
Штулац Лео 1 0.05
Стоянович Петар 1 0.05
Риччи Самуэле 1 0.05
Ла Мантия Андреа 1 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.05
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.36
Пеллегрини Лоренцо 6 0.27
Верету Жордан 4 (1) 0.18
Мхитарян Генрих 3 0.14
Ибаньес Рожер 3 0.14
Шомуродов Элдор 2 0.09
Смоллинг Крис 2 0.09
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Афена-Гьян Феликс 2 0.09
Кристанте Бриан 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Оливейра Сержиу 1 (1) 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 6 0
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 8 1
Дзаньоло Николо 8 1
Карсдорп Рик 6 1
Верету Жордан 6 0
Абрахам Тэмми 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Пропущено

29
16
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
8
28%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
7
24%
4
25%
61-75
4
14%
1
6%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
4
21%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

36
36
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
5
14%
3
8%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
4
11%
11
31%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Пропущено

42
28
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
12
29%
4
14%
1-15
3
7%
6
21%
16-30
6
14%
2
7%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
10
24%
6
21%
61-75
6
14%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Эмполи 4.5% (2)
    X 2.3% (1)
    Рома 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Рома
    4.32
    4.19
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Эмполи - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Эмполи - Рома

    Исход игры
    Эмполи
    4.5% (2)
    Ничья
    2.3% (1)
    Рома
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    56.8% (25)
    0:2 Рома
    13.6% (6)
    1:3 Рома
    9.1% (4)
    0:1 Рома
    9.1% (4)
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    Рома

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