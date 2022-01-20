Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Рома
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|7 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|5 (3)
|0.23
|Журковски Шимон
|4
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.18
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.09
|Романьоли Симоне
|2
|0.09
|Кутроне Патрик
|2
|0.09
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Штулац Лео
|1
|0.05
|Стоянович Петар
|1
|0.05
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.05
|Манкузо Леонардо
|1
|0.05
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.36
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.27
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.18
|Мхитарян Генрих
|3
|0.14
|Ибаньес Рожер
|3
|0.14
|Шомуродов Элдор
|2
|0.09
|Смоллинг Крис
|2
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.09
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.09
|Кристанте Бриан
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Оливейра Сержиу
|1 (1)
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|6
|0
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|8
|1
|Дзаньоло Николо
|8
|1
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Верету Жордан
|6
|0
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
6
35%
5
26%
76-90
Пропущено
29
16
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
8
28%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
7
24%
4
25%
61-75
4
14%
1
6%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
4
21%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
36
36
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
5
14%
3
8%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
4
11%
11
31%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
8
22%
8
22%
76-90
Пропущено
42
28
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
12
29%
4
14%
1-15
3
7%
6
21%
16-30
6
14%
2
7%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
10
24%
6
21%
61-75
6
14%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1
Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|28 - 35
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|1
|9
|12
|20 - 45
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Рома
Исход игры
Эмполи
4.5% (2)
Ничья
2.3% (1)
Рома
93.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
56.8% (25)
0:2 Рома
13.6% (6)
1:3 Рома
9.1% (4)
0:1 Рома
9.1% (4)
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