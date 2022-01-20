Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|6
|0.27
|Зелиньски Пётр
|5
|0.23
|Фабиан Руис
|5
|0.23
|Осимхен Виктор
|5
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.18
|Лосано Ирвинг
|4
|0.18
|Элмас Эльиф
|2
|0.09
|Кулибали Калиду
|2
|0.09
|Петанья Андреа
|2
|0.09
|Ррахмани Амир
|2
|0.09
|Политано Маттео
|1
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.15
|Кулибали Мамаду
|2
|0.1
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.1
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Скьявоне Андреа
|1
|0.05
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|Раньери Лука
|1
|0.05
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Раньери Лука
|5
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Оби Джоэл
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
1
13%
46-60
3
16%
3
38%
61-75
3
16%
2
25%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
50%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
50%
5
23%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Забито
21
6
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
10%
1
17%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
7
33%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Пропущено
8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
6
26%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
3
38%
5
22%
61-75
1
13%
3
13%
76-90
Забито
40
14
20 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
2 Не забивали 11
5
13%
1
7%
1-15
7
18%
1
7%
16-30
8
20%
3
21%
31-45
10
25%
2
14%
46-60
4
10%
4
29%
61-75
6
15%
3
21%
76-90
Пропущено
14
45
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 19
3
21%
8
18%
1-15
2
14%
3
7%
16-30
1
7%
7
16%
31-45
1
7%
8
18%
46-60
6
43%
10
22%
61-75
1
7%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1
Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0
Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|28 - 35
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|1
|9
|12
|20 - 45
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Салернитана
Исход игры
Наполи
100% (48)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
16.67% (8)
Нет
83.33% (40)
Популярный счёт
2:0 Наполи
45.8% (22)
3:0 Наполи
20.8% (10)
4:0 Наполи
10.4% (5)
2:1 Наполи
8.3% (4)
3:1 Наполи
6.3% (3)
1:0 Наполи
4.2% (2)
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