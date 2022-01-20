  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Салернитана

История личных встреч

Наполи
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 6 0.27
Зелиньски Пётр 5 0.23
Фабиан Руис 5 0.23
Осимхен Виктор 5 0.23
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.18
Лосано Ирвинг 4 0.18
Элмас Эльиф 2 0.09
Кулибали Калиду 2 0.09
Петанья Андреа 2 0.09
Ррахмани Амир 2 0.09
Политано Маттео 1 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.1
Джурич Милан II 2 (1) 0.1
Сими Нванкво 1 0.05
Кастанос Григорис 1 0.05
Скьявоне Андреа 1 0.05
Гондо Седрик 1 0.05
Раньери Лука 1 0.05
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Кастанос Григорис 2 1
Оби Джоэл 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Весели Фредерик 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
1
13%
46-60
3
16%
3
38%
61-75
3
16%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
50%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
50%
5
23%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Забито

21
6
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
10%
1
17%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
7
33%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
3
14%
1
17%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
6
26%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
3
38%
5
22%
61-75
1
13%
3
13%
76-90

Забито

40
14
20 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
2 Не забивали 11
5
13%
1
7%
1-15
7
18%
1
7%
16-30
8
20%
3
21%
31-45
10
25%
2
14%
46-60
4
10%
4
29%
61-75
6
15%
3
21%
76-90

Пропущено

14
45
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 27
5 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 19
3
21%
8
18%
1-15
2
14%
3
7%
16-30
1
7%
7
16%
31-45
1
7%
8
18%
46-60
6
43%
10
22%
61-75
1
7%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1
Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0
Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Наполи 100% (48)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Салернитана
    1.18
    8.70
    19.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи - Салернитана онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Салернитана

    Исход игры
    Наполи
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (8)
    Нет
    83.33% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    45.8% (22)
    3:0 Наполи
    20.8% (10)
    4:0 Наполи
    10.4% (5)
    2:1 Наполи
    8.3% (4)
    3:1 Наполи
    6.3% (3)
    1:0 Наполи
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Салернитана

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     