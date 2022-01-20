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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
Прогнозы 55
Кальяри 1.8% (1)
X 16.4% (9)
Фиорентина 81.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Фиорентина
5.90
4.28
1.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кальяри
Фиорентина

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.41
Паволетти Леонардо 4 0.18
Кейта Бальде 3 0.14
Дейола Алессандро 2 0.09
Касерес Мартин 1 0.05
Перейро Гастон 1 0.05
Чеппители Лука 1 0.05
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Белланова Рауль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.81
Бираги Кристиано 4 (1) 0.19
Бонавентура Джакомо 3 0.14
Гонсалес Николас 2 0.1
Соттил Рикардо 2 0.1
Сапонара Риккардо 2 0.1
Торрейра Лукас 2 0.1
Мале Юссеф 2 0.1
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Одриосола Альваро 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 6 0
Паволетти Леонардо 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Педро Жоао 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Альтаре Джорджо 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Торрейра Лукас 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
5
45%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
6
35%
76-90

Забито

7
30
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
14%
9
30%
31-45
3
43%
5
17%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Пропущено

23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
9%
1
9%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
6
26%
3
27%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

22
41
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
9%
2
5%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
2
9%
11
27%
31-45
6
27%
10
24%
46-60
7
32%
6
15%
61-75
2
9%
7
17%
76-90

Пропущено

42
28
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
5
12%
1
4%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
9
21%
5
18%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
8
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2
Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Кальяри 1.8% (1)
    X 16.4% (9)
    Фиорентина 81.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Фиорентина
    5.90
    4.28
    1.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Кальяри - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Кальяри - Фиорентина

    Исход игры
    Кальяри
    1.8% (1)
    Ничья
    16.4% (9)
    Фиорентина
    81.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (35)
    Меньше
    35.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (42)
    Нет
    22.22% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    52.7% (29)
    0:1 Фиорентина
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    1:3 Фиорентина
    9.1% (5)
    0:2 Фиорентина
    5.5% (3)
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    Кальяри
    Фиорентина

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