Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Unipol Domus
История личных встреч
Кальяри
Фиорентина
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.41
|Паволетти Леонардо
|4
|0.18
|Кейта Бальде
|3
|0.14
|Дейола Алессандро
|2
|0.09
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|1
|0.05
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.81
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.19
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.14
|Гонсалес Николас
|2
|0.1
|Соттил Рикардо
|2
|0.1
|Сапонара Риккардо
|2
|0.1
|Торрейра Лукас
|2
|0.1
|Мале Юссеф
|2
|0.1
|Кальехон Хосе
|1
|0.05
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.05
|Одриосола Альваро
|1
|0.05
|Мартинес Лукас II
|1
|0.05
|Миленкович Никола
|1
|0.05
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|6
|0
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Педро Жоао
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Торрейра Лукас
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
5
45%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
6
35%
76-90
Забито
7
30
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
14%
9
30%
31-45
3
43%
5
17%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Пропущено
23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
9%
1
9%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
6
26%
3
27%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
22
41
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
9%
2
5%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
2
9%
11
27%
31-45
6
27%
10
24%
46-60
7
32%
6
15%
61-75
2
9%
7
17%
76-90
Пропущено
42
28
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
5
12%
1
4%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
9
21%
5
18%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
8
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2
Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|28 - 35
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|1
|9
|12
|20 - 45
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Фиорентина
Исход игры
Кальяри
1.8% (1)
Ничья
16.4% (9)
Фиорентина
81.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (35)
Меньше
35.19% (19)
Обе команды забьют
Да
77.78% (42)
Нет
22.22% (12)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
52.7% (29)
0:1 Фиорентина
12.7% (7)
1:1 Ничья
12.7% (7)
1:3 Фиорентина
9.1% (5)
0:2 Фиорентина
5.5% (3)
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