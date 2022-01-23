  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ювентус
0'
9' Желтая карточка
Локателли Мануэль
12' Желтая карточка
Леау Рафаэл
42' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
51'

Ход матча

9'
 
Локателли Мануэль
12'
Леау Рафаэл
 
28'
Жиру Оливье
Ибрагимович Златан
 
42'
Мессьяс Жуниор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 166
Милан 27.1% (45)
X 44% (73)
Ювентус 28.9% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ювентус
2.98
3.34
3.58
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
1
Щесны
Войцех
2
Де
Шильо
Маттиа
24
Ругани
Даниэле
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
27
Локателли
Мануэль
11
Куадрадо
Хуан
10
Дибала
Пауло
14
Маккенни
Уэстон
9
Мората
Альваро
Милан
4-2-3-1
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Ювентус

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
76.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 25 побед

48 матчей

27.1%
14.6%
58.3%
13 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
8 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
25%
52.1%
11 побед 12 ничьих 25 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.35
Леау Рафаэл 6 0.26
Жиру Оливье 5 (2) 0.22
Кесси Франк 5 (2) 0.22
Тео Эрнандес 4 (1) 0.17
Диас Браим 3 0.13
Мессьяс Жуниор 3 0.13
Калабрия Давиде 2 0.09
Тонали Сандро 2 0.09
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ребич Анте 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.3
Мората Альваро 5 0.22
Куадрадо Хуан 4 0.17
Локателли Мануэль 3 0.13
Кин Мойзе 3 0.13
Маккенни Уэстон 3 0.13
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.13
Кьеза Федерико 2 0.09
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 5 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
4
21%
3
15%
1-15
5
26%
5
25%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
5
19%
3
21%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
5
36%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
3
38%
76-90

Забито

46
34
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
9
20%
6
18%
1-15
7
15%
7
21%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
6
13%
2
6%
46-60
7
15%
6
18%
61-75
9
20%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
23%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
6
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
35%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан 0:0 Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус 0:0 Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Милан 0:0 Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
5. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус 0:0 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 52'
    Де Шильо выполнил кросс с правого фланга, Мората откликнулся и пробил головой, но в створ не попал. 
  • 51'
    Пока наблюдаем сценарий первого тайма. "Милан" больше владеет мячом и чаще доходит до чужой штрафной, а "Ювентус" изредка выходит в атаку. 
  • 50'
    Затяжная позиционная атака "Милана" завершилась безадресным навесом Тео Эрнандеса на правый край штрафной площади. 
  • 48'
    Локателли забросил мяч на правый край штрафной, Дибала справился с приёмом, а потом его накрыл Романьоли. 
  • 47'
    Калабрия выполнил передачу по правому флангу на Мессьяса, которого опередил Алекс Сандро и мяч перехватил. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Марко Ди Белло своим свистком открывает второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока без забитых голов на "Сан-Сиро". 
  • Опасный момент
    45'
    Продолжают хозяева оказывать давление. Калабрия выполняет подачу с правого фланга и Жиру готовится пробить, но в последний момент его опережает Де Шильо, выбивая мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    Концовку тайма "Милан" проводит на чужой половине поля, но не может довести дело до опасного момента, устраивая перепасовку перед штрафной площадью. 
  • Желтая карточка
    43'
    Джорджо Кьеллини получил по ногам от Жуниора Мессьяса на левом фланге. Грубо сыграл полузащитник "Милана", за что и получил жёлтую карточку. 
  • 42'
    Рафаэл Леау попытался прорваться в штрафную площадку с левого фланга, но обыграть Локателли и Бентанкура не сумел. 
  • 41'
    Раде Крунич перехватил мяч после прострела Алекса Сандро с левого фланга, а потом начал атаку передачей на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Кьеллини остановил атаку "Милана" на левом фланге, перехватив мяч, а потом закрыл его корпусом и заставил Диаса сфолить. 
  • 38'
    Мануэль Локателли наносит слишком неточный удар издали, отправляя мяч на трибуны после передачи Альваро Мораты пяткой. 
  • 37'
    В очередной раз "Милан" разыграл стандарт, а потом навесил - Войцех Щесны вышел из ворот и забрал мяч. 
  • Угловой
    36'
    Жиру бьёт - в стенку попадает, затем в соперника стреляет Эрнандес, да ещё и Тонали, но после последнего выстрела случился рикошет, который принёс хозяевам корнер. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Кьеллини сбивает Жиру перед своей штрафной площадкой и арбитр назначает опаснейший стандарт в пользу "Милана". 
  • 34'
    Тонали навесил с угла поля - гости отбились, а потом издали выстрелил Калабрия, но снова немного не попал. Настроен на гол сегодня Давиде, причём с дальней дистанции. 
  • Угловой
    33'
    Тео Эрнандес стреляет из-за пределов штрафной площадки и попадает в выставленную ногу Хуана Куадрадо, зарабатывая корнер. 
  • Опасный момент
    32'
    Браим Диас отобрал мяч у Локателли и выполнил передачу на Калабрию, который пробил из-за штрафной, отправив игровой снаряд чуть выше перекладины. 
  • Офсайд
    31'
    Атака "Ювентуса" завершилась свистком арбитра, да ещё и лайнсмен флажок поднял - офсайд у Альваро Мораты зафиксирован. 
  • Замена
    30'
    Видно было, что как-то слишком медленно играет Златан Ибрагимович, а всё дело в том, что неважно он себя почувствовал и попросил замену. Оливье Жиру вышел. 
  • 29'
    Всем составом "Милан" переходит на чужую половину поля и пробует переиграть "Ювентус" при помощи коротких передач. 
  • 28'
    В контратаку выбежал "Ювентус", но ничего опасного не создал - перешёл на чужую половину поля, а потом выполнил пас в аут. 
  • 27'
    Пауло Дибала входит в штрафную площадку с правого фланга, смещается в центр и пробивает с левой - мимо цели. 
  • 26'
    Бентанкур выполнил передачу на Маккенни, а сам отправился в штрафную, но ответный пас получился слишком сильным. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Очень активно сегодня футболисты работают руками, прихватывая друг друга. Сейчас этим отметился Куадрадо, не пустив в атаку Тонали. 
  • 23'
    Мессьяс попытался отобрать мяч у Кьеллини, отправившись в отбор. Игровым снарядом не завладел, но заставил Джорджо отправить мяч в аут. 
  • Опасный момент
    22'
    Через центр "Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной площадки завершил Леау, но Щесны справился, отразив мяч в прыжке. 
  • 21'
    Альваро Мората оказал давление на Майка Меньяна, заставив голкипера "Милана" быстро расстаться с мячом - за боковую линию был выбит игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Браим Диас не позволил убежать от себя Хуану Куадрадо, прихватив его руками. Судья назначил штрафной и сделал устное предупреждение. 
  • 19'
    Мессьяс дошёл до правого угла штрафной и покатил Круничу, который выполнил подачу и партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    18'
    И опять фол. Калабрия отлично сыграл в отборе на правом фланге, а потом попытался разогнать атаку и был сбит Алексом Сандро. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Сандро Тонали не сумел отобрать мяч у Пауло Дибалы на левом фланге, да ещё и правила нарушил, зацепив ногу оппонента. 
  • 16'
    Тео Эрнандес совершил рывок по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил - защитник "Ювентуса" заблокировал и выбил мяч. 
  • Опасный момент
    15'
    Куадрадо получает мяч на правом фланге, смещается в центр и стреляет в правый угол - рядом со штангой пролетает круглый. 
  • Желтая карточка
    14'
    Рафаэл Леау придержал Хуана Куадрадо, не позволив колумбийцу начать атаку, после чего увидел перед собой жёлтую. 
  • 13'
    Тео Эрнандес выполнил подачу со штрафного - "Ювентус" отбился, но подбор остаётся за игроками "Милана". 
  • Желтая карточка
    12'
    Мануэль Локателли сбивает Сандро Тонали на правом фланге и получает за этот поступок жёлтую карточку. 
  • Угловой
    11'
    И снова "россонери" разыграли угловой, затем последовала передача в центр штрафной на Леау, который пробил гораздо выше цели. 
  • Угловой
    10'
    На левом фланге разыгрывают хозяева корнер, после чего Тонали подаёт на дальнюю штангу и Сандро выбивает мяч за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Де Шильо выполнил неточную передачу с правого фланга в центр, а потом вступил в отбор и сбил Сандро Тонали. 
  • Фол, нарушение
    7'
    При помощи нарушения правил Раде Крунич остановил Пауло Дибалу в центральном круге. Штрафной в пользу "Ювентуса" назначен. 
  • 6'
    Ибрагимович опустился на свою половину поля и перехватил мяч в центре, но лишь для того, чтобы выполнить передачу сопернику. 
  • Судья
    5'
    Калабрия входит в штрафную площадку с правого фланга, закрывает мяч корпусом и падает после контакта с Алексом Сандро - пенальти нет, так говорит судья. 
  • 4'
    Атакующие футболисты "Милана" включают прессинг и вынуждают Кьеллини выбивать мяч на чужую половину поля. 
  • Угловой
    3'
    Право на первый угловой получил "Ювентус" и выполнил подачу с левого фланга - Майк Меньян справился, выбив мяч кулаком. 
  • 2'
    На половине поля "Милана" проходит игра. Много верховых единоборств, которые к обострению пока не приводят, справляются "россонери". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток - всё внимание на поле! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Милан 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус

Исход игры
Милан
27.1% (45)
Ничья
44% (73)
Ювентус
28.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
89.63% (121)
Нет
10.37% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (55)
2:1 Милан
17.5% (29)
1:2 Ювентус
10.2% (17)
2:2 Ничья
7.2% (12)
0:1 Ювентус
4.2% (7)
1:0 Милан
3% (5)
1:3 Ювентус
1.8% (3)
3:2 Милан
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Милан
Ювентус

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 