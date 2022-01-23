Италия: Серия A 2021-2022
9' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
12' Желтая карточкаЛеау Рафаэл
42' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
Ход матча
12'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Станга ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Ювентус
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
76.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 25 побед
48 матчей
27.1%
14.6%
58.3%
13 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
8 побед 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.9%
25%
52.1%
11 побед 12 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|8
|0.35
|Леау Рафаэл
|6
|0.26
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.22
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.22
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.17
|Диас Браим
|3
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.13
|Калабрия Давиде
|2
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.09
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ребич Анте
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.3
|Мората Альваро
|5
|0.22
|Куадрадо Хуан
|4
|0.17
|Локателли Мануэль
|3
|0.13
|Кин Мойзе
|3
|0.13
|Маккенни Уэстон
|3
|0.13
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.13
|Кьеза Федерико
|2
|0.09
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|1
|Тонали Сандро
|5
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
4
21%
3
15%
1-15
5
26%
5
25%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
5
19%
3
21%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
5
36%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
3
38%
76-90
Забито
46
34
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
9
20%
6
18%
1-15
7
15%
7
21%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
6
13%
2
6%
46-60
7
15%
6
18%
61-75
9
20%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
23%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
6
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
35%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 25
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|40 - 30
|38
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан 0:0 Ювентус
Исход игры
Милан
27.1% (45)
Ничья
44% (73)
Ювентус
28.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
89.63% (121)
Нет
10.37% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (55)
2:1 Милан
17.5% (29)
1:2 Ювентус
10.2% (17)
2:2 Ничья
7.2% (12)
0:1 Ювентус
4.2% (7)
1:0 Милан
3% (5)
1:3 Ювентус
1.8% (3)
3:2 Милан
1.2% (2)
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