Калабрия выполнил передачу по правому флангу на Мессьяса, которого опередил Алекс Сандро и мяч перехватил.

Локателли забросил мяч на правый край штрафной, Дибала справился с приёмом, а потом его накрыл Романьоли.

Пока наблюдаем сценарий первого тайма. "Милан" больше владеет мячом и чаще доходит до чужой штрафной, а "Ювентус" изредка выходит в атаку.

Де Шильо выполнил кросс с правого фланга, Мората откликнулся и пробил головой, но в створ не попал.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, пока без забитых голов на "Сан-Сиро".

45' Продолжают хозяева оказывать давление. Калабрия выполняет подачу с правого фланга и Жиру готовится пробить, но в последний момент его опережает Де Шильо, выбивая мяч.

45' +2 минуты.

44' Концовку тайма "Милан" проводит на чужой половине поля, но не может довести дело до опасного момента, устраивая перепасовку перед штрафной площадью.

43' Джорджо Кьеллини получил по ногам от Жуниора Мессьяса на левом фланге. Грубо сыграл полузащитник "Милана", за что и получил жёлтую карточку.

42' Рафаэл Леау попытался прорваться в штрафную площадку с левого фланга, но обыграть Локателли и Бентанкура не сумел.

41' Раде Крунич перехватил мяч после прострела Алекса Сандро с левого фланга, а потом начал атаку передачей на правый фланг.

40' Кьеллини остановил атаку "Милана" на левом фланге, перехватив мяч, а потом закрыл его корпусом и заставил Диаса сфолить.

38' Мануэль Локателли наносит слишком неточный удар издали, отправляя мяч на трибуны после передачи Альваро Мораты пяткой.

37' В очередной раз "Милан" разыграл стандарт, а потом навесил - Войцех Щесны вышел из ворот и забрал мяч.

36' Жиру бьёт - в стенку попадает, затем в соперника стреляет Эрнандес, да ещё и Тонали, но после последнего выстрела случился рикошет, который принёс хозяевам корнер.

35' Кьеллини сбивает Жиру перед своей штрафной площадкой и арбитр назначает опаснейший стандарт в пользу "Милана".

34' Тонали навесил с угла поля - гости отбились, а потом издали выстрелил Калабрия, но снова немного не попал. Настроен на гол сегодня Давиде, причём с дальней дистанции.

33' Тео Эрнандес стреляет из-за пределов штрафной площадки и попадает в выставленную ногу Хуана Куадрадо, зарабатывая корнер.

32' Браим Диас отобрал мяч у Локателли и выполнил передачу на Калабрию, который пробил из-за штрафной, отправив игровой снаряд чуть выше перекладины.

31' Атака "Ювентуса" завершилась свистком арбитра, да ещё и лайнсмен флажок поднял - офсайд у Альваро Мораты зафиксирован.

30' Видно было, что как-то слишком медленно играет Златан Ибрагимович, а всё дело в том, что неважно он себя почувствовал и попросил замену. Оливье Жиру вышел.

29' Всем составом "Милан" переходит на чужую половину поля и пробует переиграть "Ювентус" при помощи коротких передач.

28' В контратаку выбежал "Ювентус", но ничего опасного не создал - перешёл на чужую половину поля, а потом выполнил пас в аут.

27' Пауло Дибала входит в штрафную площадку с правого фланга, смещается в центр и пробивает с левой - мимо цели.

26' Бентанкур выполнил передачу на Маккенни, а сам отправился в штрафную, но ответный пас получился слишком сильным.

25' Очень активно сегодня футболисты работают руками, прихватывая друг друга. Сейчас этим отметился Куадрадо, не пустив в атаку Тонали.

23' Мессьяс попытался отобрать мяч у Кьеллини, отправившись в отбор. Игровым снарядом не завладел, но заставил Джорджо отправить мяч в аут.

22' Через центр "Милан" провёл атаку, которую ударом с линии штрафной площадки завершил Леау, но Щесны справился, отразив мяч в прыжке.

21' Альваро Мората оказал давление на Майка Меньяна, заставив голкипера "Милана" быстро расстаться с мячом - за боковую линию был выбит игровой снаряд.

20' Браим Диас не позволил убежать от себя Хуану Куадрадо, прихватив его руками. Судья назначил штрафной и сделал устное предупреждение.

19' Мессьяс дошёл до правого угла штрафной и покатил Круничу, который выполнил подачу и партнёров не нашёл.

18' И опять фол. Калабрия отлично сыграл в отборе на правом фланге, а потом попытался разогнать атаку и был сбит Алексом Сандро.

17' Сандро Тонали не сумел отобрать мяч у Пауло Дибалы на левом фланге, да ещё и правила нарушил, зацепив ногу оппонента.

16' Тео Эрнандес совершил рывок по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил - защитник "Ювентуса" заблокировал и выбил мяч.

15' Куадрадо получает мяч на правом фланге, смещается в центр и стреляет в правый угол - рядом со штангой пролетает круглый.

14' Рафаэл Леау придержал Хуана Куадрадо, не позволив колумбийцу начать атаку, после чего увидел перед собой жёлтую.

13' Тео Эрнандес выполнил подачу со штрафного - "Ювентус" отбился, но подбор остаётся за игроками "Милана".

12' Мануэль Локателли сбивает Сандро Тонали на правом фланге и получает за этот поступок жёлтую карточку.

11' И снова "россонери" разыграли угловой, затем последовала передача в центр штрафной на Леау, который пробил гораздо выше цели.

10' На левом фланге разыгрывают хозяева корнер, после чего Тонали подаёт на дальнюю штангу и Сандро выбивает мяч за лицевую.

9' Де Шильо выполнил неточную передачу с правого фланга в центр, а потом вступил в отбор и сбил Сандро Тонали.

7' При помощи нарушения правил Раде Крунич остановил Пауло Дибалу в центральном круге. Штрафной в пользу "Ювентуса" назначен.

6' Ибрагимович опустился на свою половину поля и перехватил мяч в центре, но лишь для того, чтобы выполнить передачу сопернику.

5' Калабрия входит в штрафную площадку с правого фланга, закрывает мяч корпусом и падает после контакта с Алексом Сандро - пенальти нет, так говорит судья.

4' Атакующие футболисты "Милана" включают прессинг и вынуждают Кьеллини выбивать мяч на чужую половину поля.

3' Право на первый угловой получил "Ювентус" и выполнил подачу с левого фланга - Майк Меньян справился, выбив мяч кулаком.

2' На половине поля "Милана" проходит игра. Много верховых единоборств, которые к обострению пока не приводят, справляются "россонери".