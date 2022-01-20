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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Ювентус
Прогнозы 48
Милан 29.2% (14)
X 45.8% (22)
Ювентус 25% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ювентус
2.84
3.40
2.88
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Ювентус

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
76.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 25 побед

48 матчей

27.1%
14.6%
58.3%
13 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
8 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
25%
52.1%
11 побед 12 ничьих 25 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.36
Леау Рафаэл 6 0.27
Жиру Оливье 5 (2) 0.23
Кесси Франк 5 (2) 0.23
Тео Эрнандес 4 (1) 0.18
Диас Браим 3 0.14
Мессьяс Жуниор 3 0.14
Калабрия Давиде 2 0.09
Тонали Сандро 2 0.09
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ребич Анте 1 0.05
Беннасер Исмаэль 1 0.05
Флоренци Алессандро 1 0.05
Романьоли Алессио 1 0.05
Мальдини Даниэль 1 0.05
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.32
Мората Альваро 5 0.23
Куадрадо Хуан 4 0.18
Локателли Мануэль 3 0.14
Кин Мойзе 3 0.14
Маккенни Уэстон 3 0.14
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.14
Кьеза Федерико 2 0.09
Бернардески Федерико 1 0.05
Кулушевски Деян 1 0.05
Де Шильо Маттиа 1 0.05
Де Лихт Маттайс 1 0.05
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 5 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Кин Мойзе 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
4
21%
3
15%
1-15
5
26%
5
25%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
33%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
5
19%
3
21%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
5
36%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
50%
3
38%
76-90

Забито

46
34
24 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
9
20%
6
18%
1-15
7
15%
7
21%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
6
13%
2
6%
46-60
7
15%
6
18%
61-75
9
20%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
23%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
6
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
35%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1
Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4
Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Милан 29.2% (14)
    X 45.8% (22)
    Ювентус 25% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.84
    3.40
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Ювентус

    Исход игры
    Милан
    29.8% (14)
    Ничья
    44.7% (21)
    Ювентус
    25.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (14)
    2:1 Милан
    23.4% (11)
    1:2 Ювентус
    17% (8)
    2:2 Ничья
    12.8% (6)
    0:1 Ювентус
    4.3% (2)
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    Ювентус

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