Второй тайм

95' Команда Торино играла лучше, но игра закончилась вничью.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Хорошую попытку сделал Пьяца Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

88' Г О О О О Л - Распадори Джакомо забивает с левой ноги!

88' Отличные скиллы показывает Берарди Доменико , обводя своих соперников

88' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Фраттези Давиде сейчас получил желтую

85' Удар от ворот произведет Торино

85' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сассуоло выполняет удар от ворот.

81' Синго Вилфред из команды Торино делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

81' Рефери не любит споров - именно за это Иван Юрич сейчас получил желтую

80' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Торино

78' Кирьякопулос Георгиос не смог попасть в створ ударом издали

77' Войвода Мергим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

77' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

76' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Побега Томмазо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

74' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Бремер Глейсон из команды Торино нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

73' Сассуоло выполняет удар от ворот.

71' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Сассуоло выполняет удар от ворот.

68' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

66' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Синго Вилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

64' Бремер Глейсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Скамачча Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Хорошую попытку сделал Зима Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Сассуоло

53' Отличная возможность! Санабрия Антонио упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

53' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Рожерио да Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Рожерио да Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рожерио да Силва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Сассуоло

49' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

46' Сассуоло выполняет удар от ворот.