Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
16' ГолСанабрия Антонио
51' Желтая карточкаРожерио да Силва
62' Желтая карточкаМандрагора Роландо
63' Желтая карточкаСкамачча Джанлука
64' Желтая карточкаБремер Глейсон
75' Желтая карточкаПобега Томмазо
81' Желтая карточкаЮрич Иван
86' Желтая карточкаФраттези Давиде
1:1
88' ГолРаспадори Джакомо
Ход матча
16'
51'
64'
75'
81'
86'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Торино
Сассуоло
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|5
|0.23
|Брекало Йосип
|5
|0.23
|Побега Томмазо
|4
|0.18
|Синго Вилфред
|3
|0.14
|Пьяца Марко
|3
|0.14
|Прат Деннис
|2
|0.09
|Белотти Андреа
|2
|0.09
|Бремер Глейсон
|2
|0.09
|Лукич Саша
|1
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.05
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.43
|Скамачча Джанлука
|9
|0.39
|Распадори Джакомо
|7
|0.3
|Фраттези Давиде
|4
|0.17
|Джуричич Филип
|2
|0.09
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Дефрель Грегоре
|1
|0.04
|Лопес Максим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Траоре Хамед
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|7
|0
|Джиджи Коффи
|4
|1
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Юрич Иван
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|8
|0
|Берарди Доменико
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Скамачча Джанлука
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Распадори Джакомо
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
24
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
17%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
26%
5
21%
76-90
Пропущено
12
19
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
7
58%
4
21%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
2
18%
6
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Забито
28
37
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
4
14%
2
5%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
8
29%
6
16%
76-90
Пропущено
23
40
8 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
4
17%
11
28%
31-45
2
9%
9
23%
46-60
4
17%
2
5%
61-75
9
39%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0
Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1
Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|8.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|7.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Торино 1:1 Сассуоло
Исход игры
Торино
75% (102)
Ничья
19.9% (27)
Сассуоло
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.17% (88)
Меньше
33.83% (45)
Обе команды забьют
Да
80.45% (107)
Нет
19.55% (26)
Популярный счёт
2:1 Торино
50.7% (69)
1:0 Торино
14.7% (20)
1:1 Ничья
14% (19)
2:0 Торино
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:1 Торино
2.9% (4)
1:2 Сассуоло
2.9% (4)
1:3 Сассуоло
1.5% (2)
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