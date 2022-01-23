  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
16' Гол
Санабрия Антонио
51' Желтая карточка
Рожерио да Силва
62' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
63' Желтая карточка
Скамачча Джанлука
64' Желтая карточка
Бремер Глейсон
75' Желтая карточка
Побега Томмазо
81' Желтая карточка
Юрич Иван
86' Желтая карточка
Фраттези Давиде
1:1
88' Гол
Распадори Джакомо
90'+5

Ход матча

16'
Санабрия Антонио
(Синго Вилфред)
1:0
46'
 
Рожерио да Силва
Харрауи Абдау
51'
 
Рожерио да Силва
55'
 
Дефрель Грегоре
Рожерио да Силва
62'
Мандрагора Роландо
 
63'
 
Скамачча Джанлука
64'
Бремер Глейсон
 
70'
Побега Томмазо
Мандрагора Роландо
 
70'
Пьяца Марко
Брекало Йосип
 
75'
Побега Томмазо
 
81'
Юрич Иван
 
84'
Базелли Даниэле
Прат Деннис
 
86'
 
Фраттези Давиде
88'
1:1
Распадори Джакомо
(Берарди Доменико)
90'
 
Ruan Neto
Распадори Джакомо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Торино 75% (102)
X 19.9% (27)
Сассуоло 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
20
Харрауи
Абдау
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
Торино
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Торино
Сассуоло

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 5 0.23
Брекало Йосип 5 0.23
Побега Томмазо 4 0.18
Синго Вилфред 3 0.14
Пьяца Марко 3 0.14
Прат Деннис 2 0.09
Белотти Андреа 2 0.09
Бремер Глейсон 2 0.09
Лукич Саша 1 0.05
Верди Симоне 1 0.05
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.43
Скамачча Джанлука 9 0.39
Распадори Джакомо 7 0.3
Фраттези Давиде 4 0.17
Джуричич Филип 2 0.09
Капуто Франческо 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Траоре Хамед 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 7 0
Джиджи Коффи 4 1
Бремер Глейсон 5 0
Эйна Ола 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Лукич Саша 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Юрич Иван 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Берарди Доменико 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Феррари Джанмарко 4 0
Скамачча Джанлука 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Распадори Джакомо 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
24
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
17%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
6
26%
5
21%
76-90

Пропущено

12
19
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
7
58%
4
21%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
2
18%
6
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Забито

28
37
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
4
14%
2
5%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
8
29%
6
16%
76-90

Пропущено

23
40
8 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
4
17%
11
28%
31-45
2
9%
9
23%
46-60
4
17%
2
5%
61-75
9
39%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0
Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1
Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
7. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
8. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
5. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
6. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
7. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Торино 75% (102)
X 19.9% (27)
Сассуоло 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Торино 1:1 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:1 Сассуоло

Исход игры
Торино
75% (102)
Ничья
19.9% (27)
Сассуоло
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.17% (88)
Меньше
33.83% (45)
Обе команды забьют
Да
80.45% (107)
Нет
19.55% (26)
Популярный счёт
2:1 Торино
50.7% (69)
1:0 Торино
14.7% (20)
1:1 Ничья
14% (19)
2:0 Торино
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:1 Торино
2.9% (4)
1:2 Сассуоло
2.9% (4)
1:3 Сассуоло
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 