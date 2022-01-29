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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
1:1
Второй тайм: 83'
Омония
0'
0:1
25' Гол
Лекьякс Ян
1:1
37' Гол
Врховец Блаж
82' Желтая карточка
 83'
Анортосис
Омония

История личных встреч

Анортосис
Омония

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
80%
5 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

35 матчей

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

55 матчей

20%
30.9%
49.1%
11 побед 17 ничьих 27 побед

Первый тайм

9.1%
56.4%
34.5%
5 побед 31 ничья 19 побед

Второй тайм

20%
41.8%
38.2%
11 побед 23 ничьи 21 победа

История матчей

ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 7 (1) 0.41
Артиматас Костакис 3 0.18
Делетич Милош 3 0.18
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.18
Араюури Паулус 2 0.12
Калцас Никос 2 0.12
Амбарцумян Оганес 1 0.06
Врховец Блаж 1 0.06
Качарава Ника 1 0.06
Новотны Сома 1 0.06
Коррейя Андерсон 1 0.06
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 5 (1) 0.26
Лекьякс Ян 3 0.16
Щепович Марко 3 (1) 0.16
Ланг Адам 2 0.11
Ционис Маринос 2 0.11
Дюриш Михал 2 (2) 0.11
Гомес Хорди 1 0.05
Giorgos Kakoullis 1 0.05
Лойзу Лойзос 1 0.05

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 5 0
Гушбауэр Йозеф 4 0
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Варда Амр 3 0
Попович Денис 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Качарава Ника 1 0
Новотны Сома 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Папулис Фотис 5 0
Дискеруд Миккел 4 0
Ланг Адам 3 0
Губочан Томаш 2 0
Лекьякс Ян 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Кику Франсишку 1 0
Узохо Фрэнсис 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
7
33%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
3
16%
7
41%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2
Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2
Омония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 17 11 2 4 26 - 15 35
2. Арис Лимассол 17 10 4 3 20 - 12 34
3. АЕК Ларнака 18 9 7 2 28 - 15 34
4. Пафос 18 7 7 4 23 - 16 28
5. Омония 1:1 19 8 4 7 21 - 19 28
6. Анортосис 1:1 17 8 3 6 25 - 21 27
7. АПОЭЛ 16 6 6 4 22 - 18 24
8. АЕЛ Лимаcсол 16 5 3 8 17 - 17 18
9. Докса Катокопия 17 4 6 7 14 - 21 18
10. Олимпиакос Никосия 17 4 5 8 11 - 18 17
11. ПАЕЕК 17 3 4 10 14 - 28 13
12. Этникос Ахна 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 1:1 9 6 2 1 12 - 5 20
2. АЕК Ларнака 9 5 3 1 12 - 7 18
3. Аполлон 8 6 0 2 17 - 10 18
4. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
5. Анортосис 1:1 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Пафос 9 4 4 1 14 - 5 16
7. АПОЭЛ 8 4 3 1 13 - 7 15
8. АЕЛ Лимаcсол 8 4 0 4 10 - 6 12
9. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Докса Катокопия 8 2 4 2 8 - 9 10
11. ПАЕЕК 9 1 3 5 5 - 13 6
12. Этникос Ахна 10 1 2 7 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 8 5 2 1 11 - 6 17
2. Аполлон 9 5 2 2 9 - 5 17
3. АЕК Ларнака 9 4 4 1 16 - 8 16
4. Пафос 9 3 3 3 9 - 11 12
5. Анортосис 1:1 8 3 1 4 11 - 11 10
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Докса Катокопия 9 2 2 5 6 - 12 8
8. Омония 1:1 10 2 2 6 9 - 14 8
9. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 9 1 3 5 2 - 8 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Врховец Блаж бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Лекьякс Ян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония
6.28
3.18
6.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 1:1 Омония онлайн


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