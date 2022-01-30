Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:0
34' ГолАнгуло Иван
42' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
Ход матча
34'
1:0
42'
18
Муфи
Фахд
26
Гомес
Сана
70
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
История личных встреч
Портимоненсе
Тондела
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.15
|Карлинос
|2
|0.1
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.1
|Гомеш Бету
|2
|0.1
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.05
|Канде Фали
|1
|0.05
|Накацзима Шоя
|1
|0.05
|Апонса Вилинтон
|1
|0.05
|Са Педру
|1
|0.05
|Лукинья
|1
|0.05
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.05
|Виллиан II
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|7 (7)
|0.35
|Босельи Хуан
|4
|0.2
|Агра Салвадор
|3
|0.15
|Дос Анжос Даниэл
|3 (1)
|0.15
|Мурильо Джон
|2
|0.1
|Дадашов Ренат
|2
|0.1
|Аугусто Педро
|2
|0.1
|Борхес Нето
|1
|0.05
|Ундабаррена Икер
|1
|0.05
|Эрнандо Ману
|1
|0.05
|Бибито
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|9
|0
|Поссиньоло Лукас
|8
|0
|Карлинос
|6
|0
|Фернандес Лукас IV
|4
|1
|Канде Фали
|5
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Муфи Фахд
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Эвертон Перейра
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Релвас Филипе
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|5
|0
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Агра Салвадор
|4
|0
|Барбоза Рафаэл II
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Аугусто Педро
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Эрнандо Ману
|2
|1
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Дос Анжос Даниэл
|3
|0
|Борхес Нето
|3
|0
|Бибито
|2
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Арканжу Телму
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
1
9%
8
42%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
7
35%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
6
33%
8
31%
76-90
Пропущено
21
39
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
3
14%
9
23%
31-45
4
19%
4
10%
46-60
5
24%
5
13%
61-75
5
24%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2
Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1
Тондела
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 13
|53
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 21
|30
|6.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 20
|28
|7.
|Витория Гимарайнш
|1:1 Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 23
|28
|8.
|Эшторил
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 28
|24
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|11.
|Визела
|1:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 33
|20
|12.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|14.
|Арока
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 36
|17
|15.
|Тондела
|0:1 Заявка
|20
|5
|2
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 35
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 29
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 5
|27
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|11.
|Тондела
|0:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Визела
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|7.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Витория Гимарайнш
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|11.
|Визела
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|Арока
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|15.
|Тондела
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Тондела
Исход игры
Портимоненсе
64.4% (85)
Ничья
28.8% (38)
Тондела
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (31)
Меньше
76.15% (99)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
39.4% (52)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Портимоненсе
18.2% (24)
2:0 Портимоненсе
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Тондела
2.3% (3)
0:2 Тондела
1.5% (2)
0:1 Тондела
1.5% (2)
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