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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
34' Гол
Ангуло Иван
42' Желтая карточка
Барбоза Рафаэл
44'

Ход матча

34'
Ангуло Иван
1:0
42'
 
Барбоза Рафаэл
Прогнозы 132
Портимоненсе 64.4% (85)
X 28.8% (38)
Тондела 6.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Тондела
2.35
3.57
3.89
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
22
Релвас
Филипе
26
Гомес
Сана
10
Накацзима
Шоя
6
Жоку
Энрике
7
Эвертон
Перейра
11
Оливейро
Андерсон
II
39
Апонса
Вилинтон
70
Ангуло
Иван
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
72
Куарежма
Эдуарду
5
Модибо
Саньян
3
Борхес
Нето
21
Ундабаррена
Икер
6
Аугусто
Педро
70
Барбоза
Рафаэл
II
7
Агра
Салвадор
29
Дос
Анжос
Даниэл
10
Авилес
Хавьер
Портимоненсе
4-3-3
Тондела
4-3-3

История личных встреч

Портимоненсе
Тондела

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
4:2
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
4:0
ПВЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.15
Карлинос 2 0.1
Поссиньоло Лукас 2 0.1
Гомеш Бету 2 0.1
Фернандес Лукас IV 1 0.05
Канде Фали 1 0.05
Накацзима Шоя 1 0.05
Апонса Вилинтон 1 0.05
Са Педру 1 0.05
Лукинья 1 0.05
Оливейро Андерсон II 1 0.05
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.05
Виллиан II 0 0
Муфи Фахд 0 0
Ангуло Иван 0 0
Релвас Филипе 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 7 (7) 0.35
Босельи Хуан 4 0.2
Агра Салвадор 3 0.15
Дос Анжос Даниэл 3 (1) 0.15
Мурильо Джон 2 0.1
Дадашов Ренат 2 0.1
Аугусто Педро 2 0.1
Борхес Нето 1 0.05
Ундабаррена Икер 1 0.05
Эрнандо Ману 1 0.05
Бибито 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 9 0
Поссиньоло Лукас 8 0
Карлинос 6 0
Фернандес Лукас IV 4 1
Канде Фали 5 0
Энрике Педро VI 5 0
Са Педру 3 1
Португал Самуэл 4 0
Муфи Фахд 4 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ангуло Иван 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Эвертон Перейра 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Лукинья 1 0
Гомеш Бету 1 0
Релвас Филипе 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Жоау II 5 0
Хасеф Науфель 5 0
Агра Салвадор 4 0
Барбоза Рафаэл II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Аугусто Педро 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Рикарду Алвеш II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Дос Анжос Даниэл 3 0
Борхес Нето 3 0
Бибито 2 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
1
9%
8
42%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
7
35%
76-90

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
6
33%
8
31%
76-90

Пропущено

21
39
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
3
14%
9
23%
31-45
4
19%
4
10%
46-60
5
24%
5
13%
61-75
5
24%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2
Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1
Тондела
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 19 17 2 0 51 - 13 53
2. Спортинг Л Заявка 19 15 2 2 35 - 12 47
3. Бенфика Заявка 19 14 2 3 52 - 16 44
4. Брага Заявка 19 10 5 4 34 - 20 35
5. Жил Висенте Заявка 19 8 6 5 28 - 21 30
6. Портимоненсе 1:0 Заявка 20 8 4 8 20 - 20 28
7. Витория Гимарайнш 1:1 Заявка 20 7 7 6 29 - 23 28
8. Эшторил Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
9. Маритиму Заявка 19 6 6 7 24 - 28 24
10. Санта-Клара Заявка 19 5 5 9 21 - 36 20
11. Визела 1:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 33 20
12. Боавишта Заявка 19 3 10 6 21 - 29 19
13. Пасуш де Феррейра Заявка 19 4 7 8 14 - 23 19
14. Арока Заявка 19 4 5 10 19 - 36 17
15. Тондела 0:1 Заявка 20 5 2 13 26 - 40 17
16. Фамаликан Заявка 19 3 7 9 23 - 35 16
17. Морейренсе Заявка 19 3 7 9 18 - 29 16
18. Белененсеш Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 9 0 0 25 - 5 27
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Бенфика Заявка 9 6 1 2 24 - 9 19
4. Брага Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
5. Витория Гимарайнш 1:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
6. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
7. Санта-Клара Заявка 10 4 3 3 12 - 18 15
8. Жил Висенте Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Маритиму Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Портимоненсе 1:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
11. Тондела 0:1 Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Визела 1:1 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
13. Арока Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
14. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
15. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Эшторил Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
17. Белененсеш Заявка 9 2 2 5 8 - 20 8
18. Фамаликан Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
3. Спортинг Л Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
4. Брага Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
5. Эшторил Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
6. Жил Висенте Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Портимоненсе 1:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
8. Витория Гимарайнш 1:1 Заявка 11 2 5 4 11 - 13 11
9. Маритиму Заявка 10 3 2 5 11 - 19 11
10. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
11. Визела 1:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Фамаликан Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13. Морейренсе Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
14. Арока Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
15. Тондела 0:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 20 5
16. Санта-Клара Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
17. Боавишта Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
18. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
Прогнозы 132
Портимоненсе 64.4% (85)
X 28.8% (38)
Тондела 6.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Тондела
2.35
3.57
3.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 1:0 Тондела онлайн


Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Тондела

Исход игры
Портимоненсе
64.4% (85)
Ничья
28.8% (38)
Тондела
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (31)
Меньше
76.15% (99)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
39.4% (52)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Портимоненсе
18.2% (24)
2:0 Портимоненсе
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Тондела
2.3% (3)
0:2 Тондела
1.5% (2)
0:1 Тондела
1.5% (2)
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