Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:0
34' ГолАнгуло Иван
42' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
45' Желтая карточкаКуарежма Эдуарду
45' Желтая карточкаАвилес Хавьер
47' Желтая карточкаМуфи Фахд
59' Красная карточкаРелвас Филипе
66' Желтая карточкаВиллиан II
68' Желтая карточкаАугусто Педро
68' Желтая карточкаЭвертон Перейра
1:1
80' ГолУндабаррена Икер
1:2
88' ГолБосельи Хуан
90' Желтая карточкаАрканжу Телму
90' Желтая карточкаМодибо Саньян
Ход матча
34'
1:0
42'
45'
45'
47'
59'
66'
68'
68'
80'
1:1
83'
88'
1:2
90'
90'
18
Муфи
Фахд
26
Гомес
Сана
70
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
История личных встреч
Портимоненсе
Тондела
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.15
|Карлинос
|2
|0.1
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.1
|Гомеш Бету
|2
|0.1
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.05
|Канде Фали
|1
|0.05
|Апонса Вилинтон
|1
|0.05
|Накацзима Шоя
|1
|0.05
|Ангуло Иван
|1
|0.05
|Са Педру
|1
|0.05
|Лукинья
|1
|0.05
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.05
|Виллиан II
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|7 (7)
|0.35
|Босельи Хуан
|5
|0.25
|Агра Салвадор
|3
|0.15
|Дос Анжос Даниэл
|3 (1)
|0.15
|Мурильо Джон
|2
|0.1
|Дадашов Ренат
|2
|0.1
|Ундабаррена Икер
|2
|0.1
|Аугусто Педро
|2
|0.1
|Борхес Нето
|1
|0.05
|Эрнандо Ману
|1
|0.05
|Бибито
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|10
|0
|Поссиньоло Лукас
|8
|0
|Карлинос
|6
|0
|Фернандес Лукас IV
|4
|1
|Муфи Фахд
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Релвас Филипе
|1
|1
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Эвертон Перейра
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|5
|0
|Барбоза Рафаэл II
|5
|0
|Модибо Саньян
|5
|0
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Аугусто Педро
|5
|0
|Агра Салвадор
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Эрнандо Ману
|2
|1
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Дос Анжос Даниэл
|3
|0
|Борхес Нето
|3
|0
|Бибито
|2
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Арканжу Телму
|2
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Авилес Хавьер
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
8
40%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
7
35%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
4
14%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
7
37%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
6
32%
10
36%
76-90
Пропущено
23
40
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
3
13%
10
25%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
5
22%
5
13%
61-75
7
30%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2
Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1
Тондела
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 13
|53
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|34 - 20
|36
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 21
|30
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 25
|27
|7.
|Эшторил
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 22
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 28
|24
|10.
|Визела
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 34
|22
|11.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|28 - 40
|20
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|13.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|15.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|20
|3
|8
|9
|18 - 29
|17
|16.
|Арока
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 36
|17
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 35
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 5
|27
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|14.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|15.
|Арока
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Тондела
Исход игры
Портимоненсе
64.4% (85)
Ничья
28.8% (38)
Тондела
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.85% (31)
Меньше
76.15% (99)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
39.4% (52)
1:1 Ничья
25.8% (34)
2:1 Портимоненсе
18.2% (24)
2:0 Портимоненсе
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Тондела
2.3% (3)
0:2 Тондела
1.5% (2)
0:1 Тондела
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!