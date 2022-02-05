Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
15' Желтая карточка
Феррари Франко
34' Желтая карточка
Алхо Николай
59' Желтая карточка
Баррьентос Жан
63' Желтая карточка
Ганя Кристиан
0:1
80' Гол
Алекс Соареш
0:2
86' Гол
Корреа Хорхе
90' Желтая карточка
Итурбе Хуан
90' Желтая карточка
Алекс Соареш
90'+4
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
44
Асланидис
Кириакос
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
7
Мансини
Даниэль
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
47
Камара
Абубакар
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
5
Ринер
Жан-Пьер
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
17
Регаттен
Адриен
20
Nicolas
Oroz
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
Арис Салоники
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Волос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.19
Бруну Гама 4 (3) 0.19
Н'Диайе Папа 3 0.14
Матео Гарсия 3 0.14
Мансини Даниэль 2 0.1
Сундгрен Даниэль 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Брабец Якуб 1 0.05
Сакик Эмануэль 1 0.05
Матилья Хавьер 1 (1) 0.05
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.62
Бартоло Хулиан 4 0.19
Nicolas Oroz 4 0.19
Ринер Жан-Пьер 2 0.1
Kevin Rosero 2 0.1
Нинис Сотирис 1 0.05
Феррари Франко 1 0.05
Регаттен Адриен 1 0.05
Алекс Соареш 1 0.05
Фернандес Пауло 1 0.05
Корреа Хорхе 1 0.05
Гюлен Левент 1 0.05
Терезиу Александрос 1 0.05
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 7 0
Баррьентос Жан 4 1
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Ван Веерт Том 2 1
Нинис Сотирис 3 0
Алекс Соареш 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Алхо Николай 1 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
19
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
5
50%
2
11%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
6
32%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
4
44%
3
16%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
14%
5
15%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
2
10%
2
6%
61-75
2
10%
12
35%
76-90

Пропущено

18
36
7 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 18
3
17%
5
14%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
17%
9
25%
31-45
3
17%
6
17%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
6
33%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0
Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 20 13 2 5 43 - 21 41
3. АЕК 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
7. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 20 4 6 10 17 - 26 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 19 1 6 12 7 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
7. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
8. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Franco Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Ринер Жан-Пьер уходит с поля. Franco Romero выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 0:2 Волос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 