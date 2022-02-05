Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
15' Желтая карточкаФеррари Франко
34' Желтая карточкаАлхо Николай
59' Желтая карточкаБаррьентос Жан
63' Желтая карточкаГаня Кристиан
0:1
80' ГолАлекс Соареш
0:2
86' ГолКорреа Хорхе
90' Желтая карточкаИтурбе Хуан
90' Желтая карточкаАлекс Соареш
Ход матча
15'
34'
59'
63'
80'
0:1
86'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 22
-
61 Владение мячом, % 39
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеНападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Арис Салоники
Волос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.19
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.19
|Н'Диайе Папа
|3
|0.14
|Матео Гарсия
|3
|0.14
|Мансини Даниэль
|2
|0.1
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Брабец Якуб
|1
|0.05
|Сакик Эмануэль
|1
|0.05
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.05
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.62
|Бартоло Хулиан
|4
|0.19
|Nicolas Oroz
|4
|0.19
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.1
|Нинис Сотирис
|1
|0.05
|Феррари Франко
|1
|0.05
|Регаттен Адриен
|1
|0.05
|Алекс Соареш
|1
|0.05
|Фернандес Пауло
|1
|0.05
|Корреа Хорхе
|1
|0.05
|Гюлен Левент
|1
|0.05
|Терезиу Александрос
|1
|0.05
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|7
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Ван Веерт Том
|2
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Алекс Соареш
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
5
50%
2
11%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
6
32%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
4
44%
3
16%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
21
34
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
14%
5
15%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
2
10%
2
6%
61-75
2
10%
12
35%
76-90
Пропущено
18
36
7 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 18
3
17%
5
14%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
17%
9
25%
31-45
3
17%
6
17%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
6
33%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0
Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|20
|13
|2
|5
|43 - 21
|41
|3.
|АЕК
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|7.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|20
|4
|6
|10
|17 - 26
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|19
|1
|6
|12
|7 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|7.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|8.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1