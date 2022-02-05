Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
45' Желтая карточка
Малис Александрос
49' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
0:1
63' Гол
Шнайдер Ян-Марк
68' Желтая карточка
Льюй Брайан
87' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
90'+6
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
14
Дуарте
Фредерику
7
Карелис
Никос
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
28
Leonid
Mina
11
Переа
Хуан
Панетоликос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
ПАС Янина

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.24
Карелис Никос 5 0.24
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.14
Дуарте Фредерику 2 0.1
Флорес Дейби 2 0.1
Морсай Йонатан 2 0.1
Жестед Рюди 1 0.05
Вароне Иван 1 0.05
Диас Хорхе 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.27
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.27
Морейра Ахмад Мендес 2 0.09
Милинчану Николай 2 0.09
Каргас Яннис 2 0.09
Шнайдер Ян-Марк 2 0.09
Гардавски Михаэль 1 0.05
Пеерсман Марвин 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Бренер Фабрисио 1 0.05
Конде Педро 1 0.05
Leonid Mina 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 4 0
Мендоса Хавьер 4 0
Льюй Брайан 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Малис Александрос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 5 0
Карахалиос Зисис 5 0
Переа Хуан 5 0
Домингес Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 4 0
Каргас Яннис 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Пеерсман Марвин 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Лолис Александрос 2 0
Станко Калеб 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
21%
3
38%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

23
13
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
17%
4
31%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
8
35%
3
23%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
3
23%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Пропущено

37
21
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 12
7
19%
7
33%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
9
24%
4
19%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
5
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 20 13 2 5 43 - 21 41
3. АЕК 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
7. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 20 4 6 10 17 - 26 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 19 1 6 12 7 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
7. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
8. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Малис Александрос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 0:1 ПАС Янина онлайн


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