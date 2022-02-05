Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
45' Желтая карточкаМалис Александрос
49' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
0:1
63' ГолШнайдер Ян-Марк
68' Желтая карточкаЛьюй Брайан
87' Желтая карточкаПеерсман Марвин
Ход матча
49'
63'
0:1
68'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 19
-
54 Владение мячом, % 46
20
Флорес
Дейби
27
Станко
Калеб
28
Leonid
Mina
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Leonid MinaНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Панетоликос
ПАС Янина
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.24
|Карелис Никос
|5
|0.24
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.14
|Дуарте Фредерику
|2
|0.1
|Флорес Дейби
|2
|0.1
|Морсай Йонатан
|2
|0.1
|Жестед Рюди
|1
|0.05
|Вароне Иван
|1
|0.05
|Диас Хорхе
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.27
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.27
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.09
|Милинчану Николай
|2
|0.09
|Каргас Яннис
|2
|0.09
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.09
|Гардавски Михаэль
|1
|0.05
|Пеерсман Марвин
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Бренер Фабрисио
|1
|0.05
|Конде Педро
|1
|0.05
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|7
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Льюй Брайан
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Карахалиос Зисис
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Домингес Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
21%
3
38%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
23
13
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
17%
4
31%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
8
35%
3
23%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
3
23%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
17%
5
19%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Пропущено
37
21
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 12
7
19%
7
33%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
9
24%
4
19%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
5
14%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|20
|13
|2
|5
|43 - 21
|41
|3.
|АЕК
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|7.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|20
|4
|6
|10
|17 - 26
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|19
|1
|6
|12
|7 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|7.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|8.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1