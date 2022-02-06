Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Муниципальный стадион Ароки
1' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
Ход матча
1'
72
Бенто
Талес
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
18
Куасси
Эбуэ
10
Букия
Андре
8
Арсенио
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
12
Занузи
Зайду
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Букия АндреНападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
27 АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
28 Кошта БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Арока
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|4
|0.19
|Даббаг Одай
|4
|0.19
|Букия Андре
|3
|0.14
|Арсенио
|2
|0.1
|Бассо Жоау
|2 (2)
|0.1
|Леонарду Перейра
|1
|0.05
|Антони
|1
|0.05
|Пите Луиш
|1
|0.05
|Куасси Эбуэ
|1
|0.05
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|13
|0.62
|Тареми Мехди
|12 (2)
|0.57
|Эванилсон
|7
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.14
|Мартинес Антонио III
|3
|0.14
|Пепе VI
|3
|0.14
|Оливейра Сержиу
|2
|0.1
|Виейра Фабиу
|1
|0.05
|Урибе Матеус
|1
|0.05
|Витинью II
|1
|0.05
|Фернандес Франсиско
|1
|0.05
|Маркано Иван
|1
|0.05
|Венделл Боргес
|1
|0.05
|Лодер Дэнни
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|7
|0
|Силва Андре III
|3
|2
|Даббаг Одай
|4
|1
|Леонарду Перейра
|5
|0
|Морейра Педру
|4
|0
|Арсенио
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Куарежма
|4
|0
|Абдулайе Ба
|3
|0
|Букия Андре
|3
|0
|Бассо Жоау
|3
|0
|Сантос Адилио
|3
|0
|Пите Луиш
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Эдмилсон
|6
|0
|Урибе Матеус
|4
|1
|Пепе Кеплер
|5
|0
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
3
27%
6
25%
76-90
Пропущено
19
10
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
26%
2
20%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
2
20%
8
30%
30%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
40%
3
11%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
21
51
8 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 0
3
14%
3
6%
1-15
2
10%
8
16%
16-30
3
14%
13
25%
31-45
3
14%
9
18%
46-60
3
14%
9
18%
61-75
7
33%
9
18%
76-90
Пропущено
34
16
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
5
15%
2
13%
1-15
7
21%
4
25%
16-30
8
24%
5
31%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
4
12%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1
Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0 Арока - Фамаликан 2:1 Бенфика - Арока 2:0
Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3
Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|21
|18
|3
|0
|53 - 14
|57
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|39 - 13
|50
|3.
|Бенфика
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|53 - 18
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 22
|38
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 24
|34
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 26
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 24
|27
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|21 - 23
|26
|9.
|Маритиму
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 39
|24
|11.
|Визела
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 36
|23
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|15 - 24
|21
|13.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|28 - 40
|20
|14.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|24 - 33
|20
|15.
|Арока
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 36
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|23 - 35
|17
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|12 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|27 - 6
|30
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Бенфика
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|25 - 11
|19
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Арока
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 20
|11
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|15.
|Эшторил
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|26 - 8
|27
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 11
|10
|11.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Арока
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 20
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арока 0:0 Порту
Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Порту
99.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (49)
Меньше
60.16% (74)
Обе команды забьют
Да
29.27% (36)
Нет
70.73% (87)
Популярный счёт
0:2 Порту
49.6% (63)
1:2 Порту
16.5% (21)
1:3 Порту
11% (14)
0:3 Порту
9.4% (12)
0:1 Порту
7.9% (10)
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