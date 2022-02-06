Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Арока
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Порту
0'
1' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
13'

Ход матча

1'
Куасси Эбуэ
 
Прогнозы 130
Арока 0% (0)
X 0.8% (1)
Порту 99.2% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Порту
9.22
5.05
1.39
Все Коэффициенты
Новости
1
Виктор
Брага
72
Бенто
Талес
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
20
Морейра
Педру
18
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
10
Букия
Андре
7
Силва
Андре
III
8
Арсенио
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
Арока
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Арока
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 4 0.19
Даббаг Одай 4 0.19
Букия Андре 3 0.14
Арсенио 2 0.1
Бассо Жоау 2 (2) 0.1
Леонарду Перейра 1 0.05
Антони 1 0.05
Пите Луиш 1 0.05
Куасси Эбуэ 1 0.05
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 13 0.62
Тареми Мехди 12 (2) 0.57
Эванилсон 7 0.33
Отавио Эдмилсон 3 0.14
Мартинес Антонио III 3 0.14
Пепе VI 3 0.14
Оливейра Сержиу 2 0.1
Виейра Фабиу 1 0.05
Урибе Матеус 1 0.05
Витинью II 1 0.05
Фернандес Франсиско 1 0.05
Маркано Иван 1 0.05
Венделл Боргес 1 0.05
Лодер Дэнни 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 7 0
Силва Андре III 3 2
Даббаг Одай 4 1
Леонарду Перейра 5 0
Морейра Педру 4 0
Арсенио 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Куарежма 4 0
Абдулайе Ба 3 0
Букия Андре 3 0
Бассо Жоау 3 0
Сантос Адилио 3 0
Пите Луиш 1 1
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Кабальеро Мауро 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 6 0
Урибе Матеус 4 1
Пепе Кеплер 5 0
Венделл Боргес 5 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Мартинес Антонио III 2 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
3
27%
6
25%
76-90

Пропущено

19
10
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
26%
2
20%
1-15
4
21%
2
20%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
2
20%
8
30%
30%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
40%
3
11%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

21
51
8 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 0
3
14%
3
6%
1-15
2
10%
8
16%
16-30
3
14%
13
25%
31-45
3
14%
9
18%
46-60
3
14%
9
18%
61-75
7
33%
9
18%
76-90

Пропущено

34
16
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
5
15%
2
13%
1-15
7
21%
4
25%
16-30
8
24%
5
31%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
4
12%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1
Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0 Арока - Фамаликан 2:1 Бенфика - Арока 2:0
Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3
Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 21 18 3 0 53 - 14 57
2. Спортинг Л Заявка 20 16 2 2 39 - 13 50
3. Бенфика Заявка 20 14 2 4 53 - 18 44
4. Брага Заявка 21 11 5 5 37 - 22 38
5. Жил Висенте Заявка 21 9 7 5 32 - 24 34
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 8 6 7 32 - 26 30
7. Эшторил Заявка 21 6 9 6 25 - 24 27
8. Портимоненсе Заявка 21 7 5 9 21 - 23 26
9. Маритиму Заявка 21 6 7 8 25 - 30 25
10. Санта-Клара Заявка 21 6 6 9 25 - 39 24
11. Визела Заявка 21 5 8 8 24 - 36 23
12. Пасуш де Феррейра Заявка 21 4 9 8 15 - 24 21
13. Тондела Заявка 20 6 2 12 28 - 40 20
14. Боавишта Заявка 21 3 11 7 24 - 33 20
15. Арока 0:0 Заявка 21 4 7 10 19 - 36 19
16. Фамаликан Заявка 20 3 8 9 23 - 35 17
17. Морейренсе Заявка 20 3 7 10 18 - 31 16
18. Белененсеш Заявка 20 2 6 12 12 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 10 10 0 0 27 - 6 30
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Брага Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
4. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Бенфика Заявка 10 6 1 3 25 - 11 19
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Арока 0:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 20 11
13. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
14. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
15. Эшторил Заявка 10 1 6 3 12 - 14 9
16. Портимоненсе Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
17. Фамаликан Заявка 10 1 5 4 6 - 13 8
18. Белененсеш Заявка 10 2 2 6 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 11 8 3 0 26 - 8 27
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 22 - 8 25
3. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
4. Жил Висенте Заявка 10 5 4 1 15 - 9 19
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 5 - 11 10
11. Визела Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Фамаликан Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13. Арока 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
15. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
16. Санта-Клара Заявка 10 1 3 6 11 - 20 6
17. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
18. Боавишта Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Куасси Эбуэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Арока 0% (0)
X 0.8% (1)
Порту 99.2% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Порту
9.22
5.05
1.39
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Арока 0:0 Порту онлайн


Прогнозы на матч Арока 0:0 Порту

Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Порту
99.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (49)
Меньше
60.16% (74)
Обе команды забьют
Да
29.27% (36)
Нет
70.73% (87)
Популярный счёт
0:2 Порту
49.6% (63)
1:2 Порту
16.5% (21)
1:3 Порту
11% (14)
0:3 Порту
9.4% (12)
0:1 Порту
7.9% (10)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арока
Порту

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 