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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
2:2
Конец матча

Стадион:
Санта-Клара
0'
10' Желтая карточка
Талоша Жоау
17' Желтая карточка
Лоте Антуан
0:1
28' Гол
Кризан
1:1
35' Пенальти
Лино Сэмуел
37' Желтая карточка
Линкольн
54' Желтая карточка
Кризан
66' Вторая желтая карточка
Линкольн
78' Желтая карточка
Кошта Руи
1:2
78' Гол в свои ворота
Талоша Жоау
80' Вторая желтая карточка
Кризан
2:2
85' Гол
Ruben
90'+8
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
15
Абурджания
Георгий
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
99
Перейра
Марку
2
Рамуш
Рафаэл
4
Боатенг
Кеннеди
3
Вильянуэва
Микель
6
Мансур
8
Карвалью
Андерсон
25
Морита
Хидемаса
77
Кошта
Руи
10
Линкольн
II
98
Рикардиньо
Феррейра
23
Кризан
Жил Висенте
4-2-3-1
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Санта-Клара

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
0:2
ГЛ
3:0
ГЛ
3:1
ГЛ
0:0
ГЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 11 0.52
Лино Сэмуел 8 (1) 0.38
Лоте Антуан 2 0.1
Абурджания Георгий 2 0.1
Фудзимото Канья 2 0.1
Мурило Коста 2 0.1
Педринью V 1 0.05
Ханне Бубакар 1 0.05
Кунья Лукас 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Буэно Матеус 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 5 (1) 0.24
Кошта Руи 4 0.19
Линкольн II 3 0.14
Рикардиньо Феррейра 3 0.14
Патрик Жан 2 0.1
Карлос XI 2 (1) 0.1
Аллано Лима 1 (1) 0.05
Тагава Кёсукэ 1 0.05
Морита Хидемаса 1 0.05
Мохеби Мохаммад 1 0.05
Санья Пьер 0 0
Перейра Марку 0 0
Карвалью Андерсон 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 6 0
Талоша Жоау 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Франсиско Мартинес 4 0
Абурджания Георгий 4 0
Ауашерия Билель 3 0
Лоте Антуан 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Мансур 7 0
Рамуш Рафаэл 5 1
Карвалью Андерсон 6 0
Вильянуэва Микель 6 0
Линкольн II 4 1
Нене III 5 0
Ромао Жулио 3 1
Кризан 2 1
Гонсалес Кристиан 1 1
Перейра Марку 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Патрик Жан 2 0
Энрике Паулу 2 0
Кошта Руи 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Санья Пьер 1 0
Карлос XI 1 0
Кошта Жоау 1 0
Булдини Мохамед 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
7
32%
76-90

Забито

16
14
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
38%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Забито

34
23
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
5
22%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
10
29%
29%
5
22%
76-90

Пропущено

22
41
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
5
23%
3
7%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
2
9%
9
22%
31-45
2
9%
8
20%
46-60
2
9%
5
12%
61-75
8
36%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2
Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Санта-Клара
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Боавишта 2:1 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Тондела 2:2
Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - Арока 2:1 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Санта-Клара - Порту 0:3 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 0:2 Униан Лейрия - Санта-Клара 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 2:2 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 21 18 3 0 53 - 14 57
2. Спортинг Л Заявка 20 16 2 2 39 - 13 50
3. Бенфика Заявка 20 14 2 4 53 - 18 44
4. Брага Заявка 21 11 5 5 37 - 22 38
5. Жил Висенте Заявка 21 9 7 5 32 - 24 34
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 8 6 7 32 - 26 30
7. Эшторил Заявка 21 6 9 6 25 - 24 27
8. Портимоненсе Заявка 21 7 5 9 21 - 23 26
9. Маритиму Заявка 21 6 7 8 25 - 30 25
10. Санта-Клара Заявка 21 6 6 9 25 - 39 24
11. Визела Заявка 21 5 8 8 24 - 36 23
12. Пасуш де Феррейра Заявка 21 4 9 8 15 - 24 21
13. Тондела Заявка 20 6 2 12 28 - 40 20
14. Боавишта Заявка 21 3 11 7 24 - 33 20
15. Арока 0:0 Заявка 21 4 7 10 19 - 36 19
16. Фамаликан Заявка 20 3 8 9 23 - 35 17
17. Морейренсе Заявка 20 3 7 10 18 - 31 16
18. Белененсеш Заявка 20 2 6 12 12 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 10 10 0 0 27 - 6 30
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Брага Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
4. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Бенфика Заявка 10 6 1 3 25 - 11 19
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Арока 0:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 20 11
13. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
14. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
15. Эшторил Заявка 10 1 6 3 12 - 14 9
16. Портимоненсе Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
17. Фамаликан Заявка 10 1 5 4 6 - 13 8
18. Белененсеш Заявка 10 2 2 6 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 11 8 3 0 26 - 8 27
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 22 - 8 25
3. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
4. Жил Висенте Заявка 10 5 4 1 15 - 9 19
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 5 - 11 10
11. Визела Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Фамаликан Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13. Арока 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
15. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
16. Санта-Клара Заявка 10 1 3 6 11 - 20 6
17. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
18. Боавишта Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Линкольн II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел из команды Жил Висенте забивает с точки!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Лоте Антуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 126
Жил Висенте 78.6% (99)
X 18.3% (23)
Санта-Клара 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Жил Висенте 2:2 Санта-Клара онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 Санта-Клара

Исход игры
Жил Висенте
78.6% (99)
Ничья
18.3% (23)
Санта-Клара
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
60.32% (76)
Нет
39.68% (50)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
39.7% (50)
1:0 Жил Висенте
29.4% (37)
1:1 Ничья
14.3% (18)
2:0 Жил Висенте
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Санта-Клара
1.6% (2)
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