Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
10' Желтая карточкаТалоша Жоау
17' Желтая карточкаЛоте Антуан
0:1
28' ГолКризан
1:1
35' ПенальтиЛино Сэмуел
37' Желтая карточкаЛинкольн
54' Желтая карточкаКризан
66' Вторая желтая карточкаЛинкольн
78' Желтая карточкаКошта Руи
1:2
78' Гол в свои воротаТалоша Жоау
80' Вторая желтая карточкаКризан
2:2
85' ГолRuben
Ход матча
10'
17'
28'
0:1
35'
1:1
37'
54'
66'
78'
78'
1:2
80'
85'
2:2
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
6
Мансур
77
Кошта
Руи
10
Линкольн
II
23
Кризан
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кошта РуиПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 КризанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ромао ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Mario Silva
История личных встреч
Жил Висенте
Санта-Клара
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|11
|0.52
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.38
|Лоте Антуан
|2
|0.1
|Абурджания Георгий
|2
|0.1
|Фудзимото Канья
|2
|0.1
|Мурило Коста
|2
|0.1
|Педринью V
|1
|0.05
|Ханне Бубакар
|1
|0.05
|Кунья Лукас
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Буэно Матеус
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5 (1)
|0.24
|Кошта Руи
|4
|0.19
|Линкольн II
|3
|0.14
|Рикардиньо Феррейра
|3
|0.14
|Патрик Жан
|2
|0.1
|Карлос XI
|2 (1)
|0.1
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.05
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.05
|Морита Хидемаса
|1
|0.05
|Мохеби Мохаммад
|1
|0.05
|Санья Пьер
|0
|0
|Перейра Марку
|0
|0
|Карвалью Андерсон
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Мансур
|7
|0
|Рамуш Рафаэл
|5
|1
|Карвалью Андерсон
|6
|0
|Вильянуэва Микель
|6
|0
|Линкольн II
|4
|1
|Нене III
|5
|0
|Ромао Жулио
|3
|1
|Кризан
|2
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|1
|Перейра Марку
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Патрик Жан
|2
|0
|Энрике Паулу
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Санья Пьер
|1
|0
|Карлос XI
|1
|0
|Кошта Жоау
|1
|0
|Булдини Мохамед
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
7
32%
76-90
Забито
16
14
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
3
21%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
38%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Забито
34
23
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
5
22%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
10
29%
29%
5
22%
76-90
Пропущено
22
41
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
5
23%
3
7%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
2
9%
9
22%
31-45
2
9%
8
20%
46-60
2
9%
5
12%
61-75
8
36%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2
Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Санта-Клара
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Боавишта 2:1 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Тондела 2:2
Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - Арока 2:1 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Санта-Клара - Порту 0:3 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 0:2 Униан Лейрия - Санта-Клара 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 2:2 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|21
|18
|3
|0
|53 - 14
|57
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|39 - 13
|50
|3.
|Бенфика
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|53 - 18
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 22
|38
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 24
|34
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 26
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 24
|27
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|21 - 23
|26
|9.
|Маритиму
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 39
|24
|11.
|Визела
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 36
|23
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|15 - 24
|21
|13.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|28 - 40
|20
|14.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|24 - 33
|20
|15.
|Арока
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 36
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|23 - 35
|17
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|12 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|27 - 6
|30
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Бенфика
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|25 - 11
|19
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Арока
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 20
|11
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|15.
|Эшторил
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|26 - 8
|27
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 11
|10
|11.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Арока
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 20
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 Санта-Клара
Исход игры
Жил Висенте
78.6% (99)
Ничья
18.3% (23)
Санта-Клара
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
60.32% (76)
Нет
39.68% (50)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
39.7% (50)
1:0 Жил Висенте
29.4% (37)
1:1 Ничья
14.3% (18)
2:0 Жил Висенте
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Санта-Клара
1.6% (2)
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