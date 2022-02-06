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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Кальяри
Прогнозы 134
Аталанта 97.8% (131)
X 1.5% (2)
Кальяри 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Кальяри
1.30
6.22
9.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Муссо
Хуан
77
Дзаппакоста
Давиде
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
13
Пеццелла
Джузеппе
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
28
Краньо
Алессио
12
Белланова
Рауль
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
33
Оберт
Адам
22
Ликояннис
Хараламбос
14
Дейола
Алессандро
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
20
Перейро
Гастон
Аталанта
4-2-3-1
Кальяри
5-4-1

История личных встреч

Аталанта
Кальяри

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
15 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.41
Пашалич Марио 8 0.36
Малиновский Руслан 5 0.23
Муриэль Луис 4 0.18
Иличич Йосип 3 0.14
Коопмейнерс Теун 2 0.09
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пессина Маттео 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.43
Паволетти Леонардо 4 0.17
Кейта Бальде 3 0.13
Дейола Алессандро 2 0.09
Перейро Гастон 1 0.04
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Джимсити Берат 3 0
Дзаппакоста Давиде 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Ловато Маттео 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 6 0
Педро Жоао 5 0
Паволетти Леонардо 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
4
25%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
4
16%
5
31%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
17%
3
15%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

42
23
22 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
7
17%
2
9%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
8
19%
2
9%
31-45
3
7%
7
30%
46-60
6
14%
7
30%
61-75
11
26%
2
9%
76-90

Пропущено

28
43
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 21
5
18%
5
12%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
5
18%
8
19%
31-45
3
11%
9
21%
46-60
3
11%
7
16%
61-75
6
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1
Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
3. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Игровой день в рамках итальянской Серии А стартует поединком между "Аталантой" и "Кальяри". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Alessandro Prontera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Аталанта 97.8% (131)
X 1.5% (2)
Кальяри 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Кальяри
1.30
6.22
9.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Аталанта - Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри

Исход игры
Аталанта
97.7% (127)
Ничья
1.5% (2)
Кальяри
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.24% (62)
Меньше
48.76% (59)
Обе команды забьют
Да
41.32% (50)
Нет
58.68% (71)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
38.5% (50)
3:1 Аталанта
18.5% (24)
2:1 Аталанта
16.2% (21)
3:0 Аталанта
9.2% (12)
1:0 Аталанта
6.2% (8)
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Аталанта
Кальяри

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