Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Кальяри
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
27 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
15 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.41
|Пашалич Марио
|8
|0.36
|Малиновский Руслан
|5
|0.23
|Муриэль Луис
|4
|0.18
|Иличич Йосип
|3
|0.14
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.09
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Толой Рафаэл
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Демирал Мерих
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|Госенс Робин
|1
|0.05
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|Пикколи Роберто
|1
|0.05
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.43
|Паволетти Леонардо
|4
|0.17
|Кейта Бальде
|3
|0.13
|Дейола Алессандро
|2
|0.09
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|Чеппители Лука
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|6
|0
|Педро Жоао
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 19
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
4
25%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
4
25%
3
13%
76-90
Забито
25
16
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
4
16%
5
31%
61-75
6
24%
2
13%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
17%
3
15%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
42
23
22 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
7
17%
2
9%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
8
19%
2
9%
31-45
3
7%
7
30%
46-60
6
14%
7
30%
61-75
11
26%
2
9%
76-90
Пропущено
28
43
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 21
5
18%
5
12%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
5
18%
8
19%
31-45
3
11%
9
21%
46-60
3
11%
7
16%
61-75
6
21%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1
Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 25
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|40 - 30
|38
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри
Исход игры
Аталанта
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (31)
Меньше
42.59% (23)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
29.6% (16)
3:1 Аталанта
24.1% (13)
2:1 Аталанта
20.4% (11)
1:0 Аталанта
11.1% (6)
3:0 Аталанта
5.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!