Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Наполи
0' 45'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 130
Венеция 0.8% (1)
X 4.6% (6)
Наполи 94.6% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Наполи
8.06
4.80
1.48
Все Коэффициенты
Новости
12
Леццерини
Лука
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
21
Кюизанс
Микаэль
17
Йонсен
Деннис
77
Окереке
Давид
20
Нани
Луиш
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Венеция
4-3-3
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Наполи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.22
Окереке Давид 5 0.22
Анри Тома 4 0.17
Чеккарони Пьетро 2 0.09
Бузио Джанлука 1 0.04
Чрнигой Домен 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.29
Зелиньски Пётр 5 0.21
Инсинье Лоренцо 5 (5) 0.21
Фабиан Руис 5 0.21
Осимхен Виктор 5 0.21
Лосано Ирвинг 4 0.17
Ррахмани Амир 3 0.13
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Петанья Андреа 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Кальдара Маттиа 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Окереке Давид 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
21%
2
10%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Пропущено

20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
13%
3
13%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
3
43%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
3
43%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

22
44
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
8
18%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
4
18%
12
27%
46-60
5
23%
4
9%
61-75
3
14%
6
14%
76-90

Пропущено

38
15
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 10
6
16%
3
20%
1-15
3
8%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
9
24%
6
40%
61-75
9
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3
Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
3. Наполи 0:0 Заявка 24 15 5 4 43 - 16 50
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Эмполи 0:0 Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло 0:2 Заявка 24 7 8 9 39 - 40 29
13. Болонья 0:0 Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Сампдория 2:0 Заявка 24 6 5 13 31 - 41 23
16. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция 0:0 Заявка 23 4 7 12 20 - 40 19
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи 0:0 Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
12. Сассуоло 0:2 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Сампдория 2:0 Заявка 13 3 3 7 18 - 25 12
15. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Венеция 0:0 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18. Эмполи 0:0 Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи 0:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 8 25
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло 0:2 Заявка 12 4 4 4 24 - 21 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья 0:0 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория 2:0 Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего арбитр не добавил к основному времени первого тайма. Отправились отдыхать команда. "Наполи" контролирует ход поединка, но хозяева отлично обороняются, а временами и сами неплохо атакуют. Надо Спаллетти что-то менять, потому что пока всё очень скользко для гостей, а терять очки они явно не планировали. Отдыхаем!
  • 45'
    Неплохая атака "Венеции", последовал прострел с правого фланга, и Окереке совсем чуть-чуть до мяча не добрался, чтобы пробить по воротам!
  • 44'
    Зелиньски вновь попытался обострить ситуацию, навешивал с правого фланга на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Улетел мяч за лицевую.
  • 43'
    Зелиньски выполнил заброс в штрафную площадь "Венеции", здорово на втором этаже отработал Чеккарони. Мяч выбит.
  • 42'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма. Не думаю, что будет много добавлено, всё же остановок у нас практически нет. "Наполи" вновь наладил контроль над мячом.
  • Угловой
    40'
    Разыграли угловой справа игроки "Наполи", пошла передача на Политано, который и должен был навесить в штрафную площадь, но здорово тут Маттео накрыл Окереке, отыгравший в обороне.
  • 39'
    Ррахмани подключился к атаке по правому флангу, обыгравшись с Руисом, забрался в штрафную площадь и смог от лицевой прострелить, но его накрыл защитник.
  • 38'
    Политано справа навесил в штрафную площадь, но получилось слишком низко. Отбились хозяева, но на подборе оказался Фабиан Руис, он пробил издали, но в створ не попал. Просил угловой полузащитник "Наполи", но арбитр рикошета не видел.
  • Угловой
    37'
    Неплохой угловой у ворот "Венеции", Инсинье навесил слева к линии вратарской, Осимхен практически выиграл верховую борьбу, но совсем чуть-чуть до мяча не дотянулся!
  • 35'
    Вот уже и немного покатали мяч игроки "Венеции" на своей половине поля, но гости стараются прессинговать, в итоге пришлось отыгрывать назад на Леццерини.
  • 33'
    Да, не самый простой матч сегодня будет для футболистов "Наполи", можно не сомневаться. Хозяева практически ничего не дают создать у своих ворот, а теперь и сами начали Оспину периодически тревожить.
  • Опасный момент
    31'
    Быстрая атака "Венеции", Окереке на левом фланге набрал скорость, проскочил Жуана Жезуса, ворвался в штрафную и из-под защитника весьма сильно пробил! Отбил Оспина мяч, а затем Лоботка в последний момент успел сыграть на опережение, не дав сыграть на добивании сопернику!
  • 30'
    Фабиан Руис с правого фланга навесил в штрафную площадь соперника, где оказался Ди Лоренцо, но ошибся на приёме защитник, в итоге обострить ситуацию у него не удалось.
  • 28'
    Быстро ответили футболисты "Наполи". Осимхен получил мяч справа в штрафной, пробил из-под защитника сходу с острого угла, попал в крестовину, но с внешней стороны ворот. Улетел за лицевую мяч.
  • 27'
    Ой, ужас какой. Откровенно сорвал свою попытку Кюизанс, отправив мяч намного выше перекладины. Регбийный удар получился у полузащитника "Венеции".
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной заработали футболисты "Венеции", мяч стоит правее центра, да и до ворот не так далеко! Кюизанс и Нани договариваются, кто будет бить.
  • 25'
    Редкая атака "Венеции" завершилась ударом. Чрнигой отбросил мяч на подключившегося Эбюэхи, который попытался с лёта внешней стороной стопы в дальний угол попасть! Не получилось, но удар неплохой.
  • Опасный момент
    24'
    Ох, как опасно получилось! Заброс в штрафную площадь "Венеции", последовала скидка от Лоботки, и Политано с линии штрафной с лёта неплохой плотный удар нанёс! Над перекладиной получилось, совсем чуть-чуть точности не хватило!
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, по-прежнему обходится без опасных моментов, но пару раз игроки "Наполи" к воротам соперника уже подобрались. Ждём обострения!
  • 22'
    Заброс в штрафную площадь "Венеции", но не поняли друг друга игроки "Наполи", в итоге Леццерини спокойно на выходе мяч в руки забрал.
  • 21'
    Оспина не самую удачную передачу сделал на защитника, которого чуть не накрыл игрок "Венеции". Продолжают очень активно прессинговать футболисты хозяев.
  • 20'
    Инсинье получил мяч на линии штрафной площади, попытался обводящим ударом в дальний угол попасть, но получилось точно по центру в руки голкиперу "Венеции".
  • Фол, нарушение
    18'
    Явно опоздал Политано на мяч, в итоге влетел в ноги Кюизансу. Тянуло тут на карточку, но пока простил игрока "Наполи" главный арбитр.
  • 17'
    Политано справа навесил на Осимхена, который принял мяч, попытался его скинуть на партнёра, но уже защитник успел накрыть форварда "Наполи".
  • 16'
    Активен Спаллетти у бровки, не совсем по его сценарию идёт игра. Футболисты "Наполи" не могут никак обострить ситуацию, да и скорости не такие высокие.
  • 14'
    Вновь футболисты "Наполи" потащили мяч в атаку, позиционное наступление получается у игроков гостей. Свободных путей не так много.
  • 12'
    Зелиньски слева с линии штрафной площади неплохой удар нанёс, но всё видел Леццерини и смог мяч поймать.
  • 11'
    Первые минуты позади, футболисты "Наполи" продолжают контролировать мяч, но пространства не так много у гостей, потому как хозяева предпочитают много и активно прессинговать.
  • 9'
    Игроки "Венеции" перестарались в прессинге, Окереке пытался накрыть Оспину но лишь накладка получилась неприятная для вратаря. К счастью, обошлось без травмы.
  • Угловой
    8'
    Перешли игроки "Венеции" в наступление, удалось заработать угловой на правом фланге. Последовала подача к линии вратарской, Оспина на выходе до мяча не дотянулся, но повезло ему, что на дальней штанге никого не оказалось из соперников.
  • Угловой
    6'
    Отбились игроки "Венеции" после углового, но "Наполи" продолжил своё наступление. Осимхен слева ворвался в штрафную, от лицевой смог прострелить в центр, но никто из партнёров не успел сюда.
  • 5'
    Очень хорошая атака "Наполи"! Лоботка сделал передачу на ход Осимхену на правый край штрафной площади, и Виктор успел пробить по воротам с острого угла, правда была подставлена нога защитника, потому мяч на угловой улетел.
  • 3'
    Футболисты "Наполи" наладили контроль над мячом в дебюте поединка, что неудивительно. Игроки гостей сегодня в роли явных фаворитов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Венеция 0:0 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Венеция 0:0 Наполи

Исход игры
Венеция
0.8% (1)
Ничья
4.6% (6)
Наполи
94.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
55.2% (69)
Меньше
44.8% (56)
Обе команды забьют
Да
54.4% (68)
Нет
45.6% (57)
Популярный счёт
1:2 Наполи
36.9% (48)
0:2 Наполи
30% (39)
1:3 Наполи
11.5% (15)
0:1 Наполи
10% (13)
0:3 Наполи
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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Венеция
Наполи

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