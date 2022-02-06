Пошла заключительная пятиминутка первого тайма. Не думаю, что будет много добавлено, всё же остановок у нас практически нет. "Наполи" вновь наладил контроль над мячом.

Зелиньски вновь попытался обострить ситуацию, навешивал с правого фланга на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Улетел мяч за лицевую.

Неплохая атака "Венеции", последовал прострел с правого фланга, и Окереке совсем чуть-чуть до мяча не добрался, чтобы пробить по воротам!

Ничего арбитр не добавил к основному времени первого тайма. Отправились отдыхать команда. "Наполи" контролирует ход поединка, но хозяева отлично обороняются, а временами и сами неплохо атакуют. Надо Спаллетти что-то менять, потому что пока всё очень скользко для гостей, а терять очки они явно не планировали. Отдыхаем!

40' Разыграли угловой справа игроки "Наполи", пошла передача на Политано, который и должен был навесить в штрафную площадь, но здорово тут Маттео накрыл Окереке, отыгравший в обороне.

39' Ррахмани подключился к атаке по правому флангу, обыгравшись с Руисом, забрался в штрафную площадь и смог от лицевой прострелить, но его накрыл защитник.

38' Политано справа навесил в штрафную площадь, но получилось слишком низко. Отбились хозяева, но на подборе оказался Фабиан Руис, он пробил издали, но в створ не попал. Просил угловой полузащитник "Наполи", но арбитр рикошета не видел.

37' Неплохой угловой у ворот "Венеции", Инсинье навесил слева к линии вратарской, Осимхен практически выиграл верховую борьбу, но совсем чуть-чуть до мяча не дотянулся!

35' Вот уже и немного покатали мяч игроки "Венеции" на своей половине поля, но гости стараются прессинговать, в итоге пришлось отыгрывать назад на Леццерини.

33' Да, не самый простой матч сегодня будет для футболистов "Наполи", можно не сомневаться. Хозяева практически ничего не дают создать у своих ворот, а теперь и сами начали Оспину периодически тревожить.

31' Быстрая атака "Венеции", Окереке на левом фланге набрал скорость, проскочил Жуана Жезуса, ворвался в штрафную и из-под защитника весьма сильно пробил! Отбил Оспина мяч, а затем Лоботка в последний момент успел сыграть на опережение, не дав сыграть на добивании сопернику!

30' Фабиан Руис с правого фланга навесил в штрафную площадь соперника, где оказался Ди Лоренцо, но ошибся на приёме защитник, в итоге обострить ситуацию у него не удалось.

28' Быстро ответили футболисты "Наполи". Осимхен получил мяч справа в штрафной, пробил из-под защитника сходу с острого угла, попал в крестовину, но с внешней стороны ворот. Улетел за лицевую мяч.

27' Ой, ужас какой. Откровенно сорвал свою попытку Кюизанс, отправив мяч намного выше перекладины. Регбийный удар получился у полузащитника "Венеции".

26' Штрафной заработали футболисты "Венеции", мяч стоит правее центра, да и до ворот не так далеко! Кюизанс и Нани договариваются, кто будет бить.

25' Редкая атака "Венеции" завершилась ударом. Чрнигой отбросил мяч на подключившегося Эбюэхи, который попытался с лёта внешней стороной стопы в дальний угол попасть! Не получилось, но удар неплохой.

24' Ох, как опасно получилось! Заброс в штрафную площадь "Венеции", последовала скидка от Лоботки, и Политано с линии штрафной с лёта неплохой плотный удар нанёс! Над перекладиной получилось, совсем чуть-чуть точности не хватило!

23' Середина первого тайма у нас идёт, по-прежнему обходится без опасных моментов, но пару раз игроки "Наполи" к воротам соперника уже подобрались. Ждём обострения!

22' Заброс в штрафную площадь "Венеции", но не поняли друг друга игроки "Наполи", в итоге Леццерини спокойно на выходе мяч в руки забрал.

21' Оспина не самую удачную передачу сделал на защитника, которого чуть не накрыл игрок "Венеции". Продолжают очень активно прессинговать футболисты хозяев.

20' Инсинье получил мяч на линии штрафной площади, попытался обводящим ударом в дальний угол попасть, но получилось точно по центру в руки голкиперу "Венеции".

18' Явно опоздал Политано на мяч, в итоге влетел в ноги Кюизансу. Тянуло тут на карточку, но пока простил игрока "Наполи" главный арбитр.

17' Политано справа навесил на Осимхена, который принял мяч, попытался его скинуть на партнёра, но уже защитник успел накрыть форварда "Наполи".

16' Активен Спаллетти у бровки, не совсем по его сценарию идёт игра. Футболисты "Наполи" не могут никак обострить ситуацию, да и скорости не такие высокие.

14' Вновь футболисты "Наполи" потащили мяч в атаку, позиционное наступление получается у игроков гостей. Свободных путей не так много.

12' Зелиньски слева с линии штрафной площади неплохой удар нанёс, но всё видел Леццерини и смог мяч поймать.

11' Первые минуты позади, футболисты "Наполи" продолжают контролировать мяч, но пространства не так много у гостей, потому как хозяева предпочитают много и активно прессинговать.

9' Игроки "Венеции" перестарались в прессинге, Окереке пытался накрыть Оспину но лишь накладка получилась неприятная для вратаря. К счастью, обошлось без травмы.

8' Перешли игроки "Венеции" в наступление, удалось заработать угловой на правом фланге. Последовала подача к линии вратарской, Оспина на выходе до мяча не дотянулся, но повезло ему, что на дальней штанге никого не оказалось из соперников.

6' Отбились игроки "Венеции" после углового, но "Наполи" продолжил своё наступление. Осимхен слева ворвался в штрафную, от лицевой смог прострелить в центр, но никто из партнёров не успел сюда.

5' Очень хорошая атака "Наполи"! Лоботка сделал передачу на ход Осимхену на правый край штрафной площади, и Виктор успел пробить по воротам с острого угла, правда была подставлена нога защитника, потому мяч на угловой улетел.

3' Футболисты "Наполи" наладили контроль над мячом в дебюте поединка, что неудивительно. Игроки гостей сегодня в роли явных фаворитов.