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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Венеция
Наполи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.23
Окереке Давид 5 0.23
Анри Тома 4 0.18
Чеккарони Пьетро 2 0.09
Бузио Джанлука 1 0.05
Чрнигой Домен 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кальдара Маттиа 1 0.05
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.3
Зелиньски Пётр 5 0.22
Инсинье Лоренцо 5 (5) 0.22
Фабиан Руис 5 0.22
Осимхен Виктор 5 0.22
Лосано Ирвинг 4 0.17
Ррахмани Амир 3 0.13
Элмас Эльиф 2 0.09
Кулибали Калиду 2 0.09
Петанья Андреа 2 0.09
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Кальдара Маттиа 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Окереке Давид 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
21%
2
10%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Пропущено

20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
13%
3
13%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
3
43%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
3
43%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

22
44
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
8
18%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
4
18%
12
27%
46-60
5
23%
4
9%
61-75
3
14%
6
14%
76-90

Пропущено

38
15
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 10
6
16%
3
20%
1-15
3
8%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
9
24%
6
40%
61-75
9
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3
Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
5. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы на матч Венеция - Наполи

Исход игры
Венеция
2% (1)
Ничья
2% (1)
Наполи
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
1:2 Наполи
41.2% (21)
0:2 Наполи
27.5% (14)
1:3 Наполи
15.7% (8)
0:1 Наполи
7.8% (4)
0:3 Наполи
3.9% (2)
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Венеция
Наполи

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