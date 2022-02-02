Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
История личных встреч
Венеция
Наполи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.23
|Окереке Давид
|5
|0.23
|Анри Тома
|4
|0.18
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.05
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|Форте Франческо
|1
|0.05
|Кальдара Маттиа
|1
|0.05
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.3
|Зелиньски Пётр
|5
|0.22
|Инсинье Лоренцо
|5 (5)
|0.22
|Фабиан Руис
|5
|0.22
|Осимхен Виктор
|5
|0.22
|Лосано Ирвинг
|4
|0.17
|Ррахмани Амир
|3
|0.13
|Элмас Эльиф
|2
|0.09
|Кулибали Калиду
|2
|0.09
|Петанья Андреа
|2
|0.09
|Политано Маттео
|1
|0.04
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|7
|1
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
3
21%
2
10%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Пропущено
20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
13%
3
13%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
3
13%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
3
43%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
3
43%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
22
44
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
18%
5
11%
1-15
4
18%
8
18%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
4
18%
12
27%
46-60
5
23%
4
9%
61-75
3
14%
6
14%
76-90
Пропущено
38
15
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 10
6
16%
3
20%
1-15
3
8%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
9
24%
6
40%
61-75
9
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3
Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 25
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|40 - 30
|38
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Наполи
Исход игры
Венеция
2% (1)
Ничья
2% (1)
Наполи
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
1:2 Наполи
41.2% (21)
0:2 Наполи
27.5% (14)
1:3 Наполи
15.7% (8)
0:1 Наполи
7.8% (4)
0:3 Наполи
3.9% (2)
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