Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Торино
0'
20' Желтая карточка
Лукич Саша
36' Желтая карточка
Яяло Мато
57'

Ход матча

20'
 
Лукич Саша
36'
Яяло Мато
 
53'
 
Побега Томмазо
Буонджорно Алессандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 131
Удинезе 28.2% (37)
X 48.9% (64)
Торино 22.9% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Торино
3.46
3.20
3.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
4
Зеегелаар
Марвин
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
99
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Удинезе
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Торино

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.36
Делофеу Херард 6 0.27
Молина Науэль 3 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.09
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Пуссетто Игнасио 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 5 0.22
Брекало Йосип 5 0.22
Побега Томмазо 4 0.17
Синго Вилфред 3 0.13
Пьяца Марко 3 0.13
Прат Деннис 2 0.09
Белотти Андреа 2 0.09
Бремер Глейсон 2 0.09
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Делофеу Херард 5 0
Бекао Родриго 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Арслан Толгай-Али 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 7 0
Джиджи Коффи 4 1
Лукич Саша 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Эйна Ола 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Юрич Иван 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
10%
1
9%
1-15
6
30%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
3
18%
7
58%
76-90

Забито

27
28
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
7
25%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
9
33%
8
29%
76-90

Пропущено

37
23
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
8%
2
9%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
10
27%
2
9%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
9
24%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Торино 0:0 Заявка 23 9 6 8 30 - 21 33
10. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
16. Удинезе 0:0 Заявка 22 4 10 8 28 - 36 22
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 6 3 13 - 18 12
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Торино 0:0 Заявка 11 2 3 6 6 - 10 9
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Удинезе 28.2% (37)
X 48.9% (64)
Торино 22.9% (30)
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Удинезе
Ничья
Торино
3.46
3.20
3.35
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Где смотреть матч Удинезе 0:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Торино

Исход игры
Удинезе
28.2% (37)
Ничья
48.9% (64)
Торино
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.35% (36)
Меньше
71.65% (91)
Обе команды забьют
Да
74.02% (94)
Нет
25.98% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (58)
2:1 Удинезе
14.5% (19)
1:2 Торино
10.7% (14)
0:1 Торино
9.2% (12)
1:0 Удинезе
8.4% (11)
2:0 Удинезе
4.6% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Торино
1.5% (2)
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Торино

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