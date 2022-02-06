Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Торино имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Буонджорно Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Удар от ворот произведет Торино

41' Брэндон Соппи нанес удар чуть мимо. Близко!

41' Прат Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Родригес Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Брэндон Соппи из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

39' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Торино

38' Гомеш Бету из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Яяло Мато получил желтую карточку от судьи

35' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Войвода Мергим из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Брэндон Соппи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Торино

24' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лукич Саша из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Торино

21' Арслан Толгай-Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Лукич Саша получил желтую карточку от судьи

18' Удар от ворот произведет Торино

18' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Опасность! Удоги Дестини из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

17' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Торино

12' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Зима Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Брэндон Соппи из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

10' Брэндон Соппи из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Саксесс Исаак из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лукич Саша из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе выполняет удар от ворот.

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля