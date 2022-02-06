Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
20' Желтая карточка
Лукич Саша
36' Желтая карточка
Яяло Мато
63' Желтая карточка
Паро Маттео
65' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
66' Желтая карточка
Соппи Брэндон
67' Желтая карточка
Синго Вилфред
68' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
72' Желтая карточка
Прат Деннис
90' Вторая желтая карточка
Мандрагора Роландо
1:0
90' Гол
Молина Науэль
2:0
90' Пенальти
Пуссетто Игнасио
90'+8

Ход матча

20'
 
Лукич Саша
36'
Яяло Мато
 
52'
 
Побега Томмазо
Буонджорно Алессандро
63'
 
Паро Маттео
65'
 
Мандрагора Роландо
66'
Соппи Брэндон
 
67'
 
Синго Вилфред
68'
Арслан Толгай-Али
 
71'
Пуссетто Игнасио
Саксесс Исаак
 
71'
 
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
72'
 
Прат Деннис
81'
Молина Науэль
Соппи Брэндон
 
81'
Уолас Соуза
Арслан Толгай-Али
 
90'
 
Мандрагора Роландо
90'
Молина Науэль
1:0
90'
Пуссетто Игнасио
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Удинезе 28.2% (37)
X 48.9% (64)
Торино 22.9% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
4
Зеегелаар
Марвин
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
99
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Удинезе
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Торино

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.36
Делофеу Херард 6 0.27
Молина Науэль 4 0.18
Форестьери Фернандо 2 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.09
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.09
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 5 0.22
Брекало Йосип 5 0.22
Побега Томмазо 4 0.17
Синго Вилфред 3 0.13
Пьяца Марко 3 0.13
Прат Деннис 2 0.09
Белотти Андреа 2 0.09
Бремер Глейсон 2 0.09
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Арслан Толгай-Али 5 0
Делофеу Херард 5 0
Бекао Родриго 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 7 0
Мандрагора Роландо 5 1
Джиджи Коффи 4 1
Лукич Саша 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Синго Вилфред 2 1
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Юрич Иван 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
2
40%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
3
18%
7
58%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
7
25%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
11
38%
8
29%
76-90

Пропущено

37
25
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
10
27%
2
8%
46-60
3
8%
4
16%
61-75
9
24%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус 0:0 Заявка 24 12 7 5 34 - 21 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона 0:0 Заявка 24 9 7 8 43 - 38 34
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Ювентус 0:0 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
9. Верона 0:0 Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 21 14
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Удинезе 28.2% (37)
X 48.9% (64)
Торино 22.9% (30)
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Где смотреть матч Удинезе 2:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Торино

Исход игры
Удинезе
28.2% (37)
Ничья
48.9% (64)
Торино
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.35% (36)
Меньше
71.65% (91)
Обе команды забьют
Да
74.02% (94)
Нет
25.98% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (58)
2:1 Удинезе
14.5% (19)
1:2 Торино
10.7% (14)
0:1 Торино
9.2% (12)
1:0 Удинезе
8.4% (11)
2:0 Удинезе
4.6% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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