Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
20' Желтая карточкаЛукич Саша
36' Желтая карточкаЯяло Мато
63' Желтая карточкаПаро Маттео
65' Желтая карточкаМандрагора Роландо
66' Желтая карточкаСоппи Брэндон
67' Желтая карточкаСинго Вилфред
68' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
72' Желтая карточкаПрат Деннис
90' Вторая желтая карточкаМандрагора Роландо
1:0
90' ГолМолина Науэль
2:0
90' ПенальтиПуссетто Игнасио
Ход матча
20'
36'
63'
66'
67'
72'
90'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
22
Мари
Пабло
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Торино
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.36
|Делофеу Херард
|6
|0.27
|Молина Науэль
|4
|0.18
|Форестьери Фернандо
|2
|0.09
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.09
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.09
|Саксесс Исаак
|1
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.05
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.05
|Самарджич Лазар
|1
|0.05
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|5
|0.22
|Брекало Йосип
|5
|0.22
|Побега Томмазо
|4
|0.17
|Синго Вилфред
|3
|0.13
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|Прат Деннис
|2
|0.09
|Белотти Андреа
|2
|0.09
|Бремер Глейсон
|2
|0.09
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Бекао Родриго
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|3
|1
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|7
|0
|Мандрагора Роландо
|5
|1
|Джиджи Коффи
|4
|1
|Лукич Саша
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Синго Вилфред
|2
|1
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Юрич Иван
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
2
40%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
3
18%
7
58%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
7
25%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
11
38%
8
29%
76-90
Пропущено
37
25
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
10
27%
2
8%
46-60
3
8%
4
16%
61-75
9
24%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|34 - 21
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|49 - 39
|39
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|43 - 38
|34
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 23
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 21
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Торино
Исход игры
Удинезе
28.2% (37)
Ничья
48.9% (64)
Торино
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.35% (36)
Меньше
71.65% (91)
Обе команды забьют
Да
74.02% (94)
Нет
25.98% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (58)
2:1 Удинезе
14.5% (19)
1:2 Торино
10.7% (14)
0:1 Торино
9.2% (12)
1:0 Удинезе
8.4% (11)
2:0 Удинезе
4.6% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!