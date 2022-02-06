Второй тайм

98' Молина Науэль из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' 'Г О О О О О Л - Пуссетто Игнасио из команды Удинезе забивает с пенальти! Он пробил правой. Ваня Милинкович-Савич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

96' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Команда Удинезе забила решающий гол в последние минуты игры!

93' Г О О О О Л - Молина Науэль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

92' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

88' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Молина Науэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Игрок Бекао Родриго из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Войвода Мергим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Молина Науэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

85' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Прат Деннис из команды Торино делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

84' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Игрок Побега Томмазо из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Брэндон Соппи получил травму и заменен. Молина Науэль выходит на поле.

81' Брэндон Соппи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Арслан Толгай-Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

76' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Удинезе

76' Войвода Мергим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Матч возобновлен

73' Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Прат Деннис получил желтую карточку от судьи

71' Удинезе выполняет удар от ворот.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Арслан Толгай-Али получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Синго Вилфред получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Брэндон Соппи получает желтую карточку за нырок

66' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Брэндон Соппи нырнул в штрафной. Спорно!

65' Мандрагора Роландо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Должен был быть гол! Синго Вилфред имел отличный шанс, но Марко Сильвестри не дал голу состоятся!

63' Рефери не любит споров - именно за это Matteo Paro сейчас получил желтую

62' Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брэндон Соппи бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

59' Арслан Толгай-Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Брэндон Соппи из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.

56' Войвода Мергим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Брэндон Соппи из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...

56' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Саксесс Исаак из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Удоги Дестини выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Удинезе

53' Брекало Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Зима Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Зима Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Удинезе

50' Игрок Брекало Йосип из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Буонджорно Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...