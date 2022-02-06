Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Ренато Далл'Ара
23' Желтая карточкаСхаутен Йерди
31' Желтая карточкаАслани Кристьян
40' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
40' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
Ход матча
23'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Медель
Гари
42
Вити
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Эмполи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.26
|Барроу Муса
|5
|0.22
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.17
|Хики Аарон
|4
|0.17
|Сванберг Маттиас
|3
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.13
|Теате Артур
|2
|0.09
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|8 (3)
|0.33
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.25
|Журковски Шимон
|4
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.08
|Романьоли Симоне
|2
|0.08
|Кутроне Патрик
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Схаутен Йерди
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Бинкс Луис
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|6
|0
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
40%
6
32%
76-90
Пропущено
19
33
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
1
5%
8
24%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
4
21%
7
21%
61-75
5
26%
4
12%
76-90
Забито
30
38
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
13%
5
13%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
11
37%
8
21%
76-90
Пропущено
36
46
13 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
6%
12
26%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
8
22%
10
22%
61-75
8
22%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5
Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|43 - 16
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|49 - 39
|39
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 40
|29
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 41
|23
|16.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|20 - 40
|19
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 21
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Эмполи
Исход игры
Болонья
70.5% (91)
Ничья
22.5% (29)
Эмполи
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
52% (65)
Меньше
48% (60)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Болонья
41.1% (53)
1:0 Болонья
21.7% (28)
1:1 Ничья
17.1% (22)
1:2 Эмполи
4.7% (6)
2:0 Болонья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Болонья
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!