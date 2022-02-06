Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Denso Kasius пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

94' Отличный пас сделал Верре Валерио из команды Эмполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

93' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Дейкс Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Удар от ворот произведет Эмполи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Аслани Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Какас Либерато получил желтую карточку от судьи

89' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Болонья выполняет удар от ворот.

87' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

85' Болонья выполняет удар от ворот.

83' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Эбишер Мишель из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Denso Kasius нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Барроу Муса из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Эмполи выполняет удар от ворот.

77' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Эмполи выполняет удар от ворот.

75' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Denso Kasius из команды Болонья отправил кросс в штрафную...

72' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Болонья

69' Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Denso Kasius

69' Как он промахнулся? Верре Валерио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Болонья выполняет удар от ворот.

63' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Паризи Фабьяно получил желтую карточку от судьи

58' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Болонья выполняет удар от ворот.

52' Эмполи выполняет удар от ворот.

48' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота