Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
23' Желтая карточка
Схаутен Йерди
31' Желтая карточка
Аслани Кристьян
40' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
40' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
59' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
90' Желтая карточка
Какас Либерато
90'+5

Ход матча

23'
Схаутен Йерди
 
31'
 
Аслани Кристьян
40'
 
Бандинелли Филиппо
40'
Де Сильвестри Лоренцо
 
59'
 
Паризи Фабьяно
61'
 
Верре Валерио
Хендерсон Лиам
61'
 
Бенасси Марко
Бандинелли Филиппо
69'
Барроу Муса
Сориано Роберто
 
69'
Касиус Денсо
Де Сильвестри Лоренцо
 
70'
 
Ди Франческо Федерико
Байрами Недим
70'
 
Какас Либерато
Паризи Фабьяно
79'
Сансоне Никола
Орсолини Риккардо
 
79'
Эбишер Мишель
Сванберг Маттиас
 
87'
Дейкс Митчелл
Виньято Эмануэль
 
88'
 
Ла Мантия Андреа
Пинамонти Андреа
90'
 
Какас Либерато

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Болонья 70.5% (91)
X 22.5% (29)
Эмполи 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
42
Вити
Маттиа
6
Романьоли
Симоне
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
99
Пинамонти
Андреа
Болонья
3-5-2
Эмполи
4-3-2-1

История личных встреч

Болонья
Эмполи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.26
Барроу Муса 5 0.22
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
Хики Аарон 4 0.17
Сванберг Маттиас 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.13
Теате Артур 2 0.09
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 8 (3) 0.33
Байрами Недим 6 (3) 0.25
Журковски Шимон 4 0.17
Ди Франческо Федерико 4 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.08
Романьоли Симоне 2 0.08
Кутроне Патрик 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 5 0
Сансоне Никола 4 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0
Какас Либерато 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
40%
6
32%
76-90

Пропущено

19
33
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
1
5%
8
24%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
4
21%
7
21%
61-75
5
26%
4
12%
76-90

Забито

30
38
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
13%
5
13%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
11
37%
8
21%
76-90

Пропущено

36
46
13 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
2
6%
12
26%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
7
19%
5
11%
46-60
8
22%
10
22%
61-75
8
22%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5
Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
16. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
15. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Болонья 70.5% (91)
X 22.5% (29)
Эмполи 7% (9)
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Прогнозы на матч Болонья 0:0 Эмполи

Исход игры
Болонья
70.5% (91)
Ничья
22.5% (29)
Эмполи
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
52% (65)
Меньше
48% (60)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Болонья
41.1% (53)
1:0 Болонья
21.7% (28)
1:1 Ничья
17.1% (22)
1:2 Эмполи
4.7% (6)
2:0 Болонья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Болонья
1.6% (2)
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