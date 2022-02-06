Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Верона
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 145
Ювентус 96.6% (140)
X 2.8% (4)
Верона 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Верона
1.67
4.10
6.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
2
Де
Шильо
Маттиа
28
Закария
Денис
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
7
Влахович
Душан
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
7
Барак
Антонин
11
Ласанья
Кевин
Ювентус
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Верона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.29
Мората Альваро 5 0.21
Куадрадо Хуан 4 0.17
Локателли Мануэль 3 0.13
Кин Мойзе 3 0.13
Маккенни Уэстон 3 0.13
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.13
Кьеза Федерико 2 0.08
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.5
Капрари Джанлука 8 (1) 0.33
Барак Антонин 8 (4) 0.33
Калинич Никола 4 0.17
Фараони Марко 2 0.08
Тамез Адриен 2 0.08
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.08
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
21%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
36%
5
25%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
38%
9
43%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
15%
5
21%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
30%
5
21%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
6
46%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Забито

34
44
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
6
18%
9
20%
1-15
7
21%
5
11%
16-30
3
9%
6
14%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
10
29%
29%
9
20%
76-90

Пропущено

21
37
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 21
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
24%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус 0:0 Заявка 24 12 7 5 34 - 21 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона 0:0 Заявка 24 9 7 8 43 - 38 34
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Ювентус 0:0 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
9. Верона 0:0 Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона 0:0 Заявка 12 3 5 4 20 - 21 14
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    В центре поля Тамез уложил на газон Артура Мело.
  • 9'
    Хозяева покатали мяч на своей половине и вышли из-под прессинга.
  • 8'
    Туринцы справляются с забросами, которые соперник шлёт в их штрафную с правого края.
  • 8'
    Видимость, повторюсь, неважнецкая из-за тумана.
  • 7'
    Выбрался наконец "Ювентус" в приличную атаку, и плотный удар Влаховича метров с 17 потащил Монтипо.
  • Фол, нарушение
    6'
    Чеккерини обхватил Морату и упал вместе с ним - сорвали гости атаку "старой синьоры".
  • 5'
    "Верона" атаковала правым флангом, однако потеряла мяч около чужой штрафной.
  • 5'
    "Ювентус" пока только обороняется, но ему не привыкать.
  • 4'
    Пока перспектива опасных моментов не просматривается.
  • Фол, нарушение
    3'
    Тамез затолкал Данило Луиса на левом фланге атаки.
  • 2'
    Из-за тумана не очень хороша картинка видеотрансляции.
  • 1'
    "Ювентус" в почти полностью белой форме, а "Верона" в зелено-чёрных цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ювентус 0:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Верона

Исход игры
Ювентус
96.7% (145)
Ничья
2.7% (4)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.62% (58)
Меньше
55.38% (72)
Обе команды забьют
Да
40.77% (53)
Нет
59.23% (77)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
36.7% (55)
2:1 Ювентус
28% (42)
1:0 Ювентус
9.3% (14)
3:1 Ювентус
4% (6)
3:0 Ювентус
4% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Ювентус
1.3% (2)
4:0 Ювентус
1.3% (2)
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Ювентус
Верона

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