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Всем добрый вечер! В 24-м туре Серии А ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов "Ювентус" примет середняка чемпионата Италии "Верону". Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru будет вести Кирилл Иванцов.