Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Верона
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.3
|Мората Альваро
|5
|0.22
|Куадрадо Хуан
|4
|0.17
|Локателли Мануэль
|3
|0.13
|Кин Мойзе
|3
|0.13
|Маккенни Уэстон
|3
|0.13
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.13
|Кьеза Федерико
|2
|0.09
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.52
|Капрари Джанлука
|8 (1)
|0.35
|Барак Антонин
|8 (4)
|0.35
|Калинич Никола
|4
|0.17
|Фараони Марко
|2
|0.09
|Тамез Адриен
|2
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.09
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Гюнтер Корай
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
21%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
36%
5
25%
76-90
Пропущено
8
21
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
38%
9
43%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
15%
5
21%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
30%
5
21%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
6
46%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Забито
34
44
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
6
18%
9
20%
1-15
7
21%
5
11%
16-30
3
9%
6
14%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
10
29%
29%
9
20%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 21
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
24%
14
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 25
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|40 - 30
|38
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Верона
Исход игры
Ювентус
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.1% (24)
2:1 Ювентус
23.4% (11)
3:1 Ювентус
8.5% (4)
1:0 Ювентус
4.3% (2)
3:2 Ювентус
4.3% (2)
3:0 Ювентус
4.3% (2)
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