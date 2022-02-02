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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Верона
Прогнозы 47
Ювентус 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Верона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Верона
1.57
4.42
6.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Верона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.3
Мората Альваро 5 0.22
Куадрадо Хуан 4 0.17
Локателли Мануэль 3 0.13
Кин Мойзе 3 0.13
Маккенни Уэстон 3 0.13
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.13
Кьеза Федерико 2 0.09
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.52
Капрари Джанлука 8 (1) 0.35
Барак Антонин 8 (4) 0.35
Калинич Никола 4 0.17
Фараони Марко 2 0.09
Тамез Адриен 2 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.09
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
21%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
36%
5
25%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
38%
9
43%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
15%
5
21%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
30%
5
21%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
6
46%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Забито

34
44
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
6
18%
9
20%
1-15
7
21%
5
11%
16-30
3
9%
6
14%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
10
29%
29%
9
20%
76-90

Пропущено

21
37
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 21
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
6
29%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
5
24%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2
Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
5. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Массими Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ювентус 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Верона
    1.57
    4.42
    6.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Ювентус - Верона онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Верона

    Исход игры
    Ювентус
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    51.1% (24)
    2:1 Ювентус
    23.4% (11)
    3:1 Ювентус
    8.5% (4)
    1:0 Ювентус
    4.3% (2)
    3:2 Ювентус
    4.3% (2)
    3:0 Ювентус
    4.3% (2)
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    Верона

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