Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
4:0
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
5' Гол
Капуто Франческо
2:0
7' Гол
Сенси Стефано
20' Желтая карточка
Кандрева Антонио
45' Желтая карточка
Распадори Джакомо
50' Желтая карточка
Скамачча Джанлука
58' Желтая карточка
Фальконе Владимиро
3:0
63' Гол
Конти Андреа
4:0
90' Пенальти
Кандрева Антонио
90'+5

Ход матча

5'
Капуто Франческо
(Кандрева Антонио)
1:0
7'
Сенси Стефано
2:0
20'
Кандрева Антонио
 
36'
Супряга Владислав
Габбьядини Маноло
 
45'
 
Распадори Джакомо
50'
 
Скамачча Джанлука
58'
Фальконе Владимиро
 
58'
Конти Андреа
Супряга Владислав
 
60'
 
Дефрель Грегоре
Траоре Хамед
60'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
63'
Конти Андреа
(Кандрева Антонио)
3:0
73'
 
Энрике Матеус
Лопес Максим
75'
Виейра Ронни
Ринкон Томас
 
75'
Ауджелло Томмазо
Мурру Никола
 
84'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Берарди Доменико
90'
Кандрева Антонио
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 126
Сампдория 33.3% (42)
X 41.3% (52)
Сассуоло 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
88
Ринкон
Томас
5
Сенси
Стефано
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Сампдория
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Сассуоло

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.29
Габбьядини Маноло 6 0.25
Йосида Майя 2 0.08
Торсби Мортен 2 0.08
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.04
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.42
Скамачча Джанлука 9 0.38
Распадори Джакомо 7 0.29
Капуто Франческо 6 0.25
Фраттези Давиде 4 0.17
Джуричич Филип 2 0.08
Дефрель Грегоре 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Траоре Хамед 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 9 0
Экдаль Альбин 7 1
Кандрева Антонио 4 1
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Ринкон Томас 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Берарди Доменико 5 0
Скамачча Джанлука 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Распадори Джакомо 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Феррари Джанмарко 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Пропущено

26
23
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
19%
5
22%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

30
37
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
6
20%
2
5%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
3
10%
9
24%
61-75
8
27%
6
16%
76-90

Пропущено

44
44
24 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
7
16%
6
14%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
10
23%
11
25%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
6
14%
3
7%
61-75
8
18%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0
Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5
Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
16. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
15. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Сампдория 33.3% (42)
X 41.3% (52)
Сассуоло 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Сампдория 4:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 4:0 Сассуоло

Исход игры
Сампдория
33.3% (42)
Ничья
41.3% (52)
Сассуоло
25.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
47.2% (59)
Меньше
52.8% (66)
Обе команды забьют
Да
84% (105)
Нет
16% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (46)
1:2 Сассуоло
18.3% (23)
2:1 Сампдория
17.5% (22)
1:0 Сампдория
8.7% (11)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:0 Сампдория
4% (5)
0:1 Сассуоло
3.2% (4)
2:3 Сассуоло
2.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 