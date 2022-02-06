Италия: Серия A 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
5' ГолКапуто Франческо
2:0
7' ГолСенси Стефано
20' Желтая карточкаКандрева Антонио
45' Желтая карточкаРаспадори Джакомо
50' Желтая карточкаСкамачча Джанлука
58' Желтая карточкаФальконе Владимиро
3:0
63' ГолКонти Андреа
4:0
90' ПенальтиКандрева Антонио
Ход матча
5'
7'
2:0
20'
63'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 9
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сампдория
Сассуоло
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.29
|Габбьядини Маноло
|6
|0.25
|Йосида Майя
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.04
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.42
|Скамачча Джанлука
|9
|0.38
|Распадори Джакомо
|7
|0.29
|Капуто Франческо
|6
|0.25
|Фраттези Давиде
|4
|0.17
|Джуричич Филип
|2
|0.08
|Дефрель Грегоре
|1
|0.04
|Лопес Максим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Траоре Хамед
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|9
|0
|Экдаль Альбин
|7
|1
|Кандрева Антонио
|4
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Ринкон Томас
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|8
|0
|Берарди Доменико
|5
|0
|Скамачча Джанлука
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Распадори Джакомо
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Пропущено
26
23
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
19%
5
22%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
30
37
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
6
20%
2
5%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
3
10%
9
24%
61-75
8
27%
6
16%
76-90
Пропущено
44
44
24 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
7
16%
6
14%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
10
23%
11
25%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
6
14%
3
7%
61-75
8
18%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0
Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5
Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|49 - 39
|39
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|16.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория 4:0 Сассуоло
Исход игры
Сампдория
33.3% (42)
Ничья
41.3% (52)
Сассуоло
25.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
47.2% (59)
Меньше
52.8% (66)
Обе команды забьют
Да
84% (105)
Нет
16% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (46)
1:2 Сассуоло
18.3% (23)
2:1 Сампдория
17.5% (22)
1:0 Сампдория
8.7% (11)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:0 Сампдория
4% (5)
0:1 Сассуоло
3.2% (4)
2:3 Сассуоло
2.4% (3)
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