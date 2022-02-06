Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Сампдория играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Распадори Джакомо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

46' Распадори Джакомо нанес удар, мяч был парирован, но Владимиро Фальконе не удержал его в руках.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Траоре Хамед бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

46' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Сассуоло выполняет удар от ворот.

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сампдория выполняет удар от ворот.

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Габбьядини Маноло получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Габбьядини Маноло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Сампдория

30' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вратарь парирует удар, который нанес Капуто Франческо , и мяч снова в игре

30' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

27' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Торсби Мортен из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

24' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вратарь парирует удар, который нанес Капуто Франческо , и мяч снова в игре

17' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Головой пробил Феррари Джанмарко , но голкипер отбил его в поле!

14' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Сенси Стефано первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

7' Вратарь парирует удар, который нанес Габбьядини Маноло , и мяч снова в игре

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сампдория будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Капуто Франческо левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

5' Мурру Никола из команды Сампдория делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

5' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Распадори Джакомо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сампдория начинает с центра поля