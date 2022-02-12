Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Перерыв

Стадион:
Панетоликос
0'
35' Желтая карточка
Витлис Вассилис

Ход матча

35'
Витлис Вассилис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Панетоликос
2.98
3.00
2.66
Все Коэффициенты
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
5
Домингес
Луис
Густаво
44
Рогне
Томас
3
Витлис
Вассилис
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
19
Чибсах
Юссиф
23
Цилулис
Сотирис
20
Сигневич
Николай
7
Памлидис
Георгиос
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
4
Fabien
Antunes
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
11
Диас
Хорхе
23
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
Аполлон Смирнис
4-3-3
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Панетоликос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.14
Памлидис Георгиос 2 0.1
Дауда Абиола 1 0.05
Фатион Антони 1 (1) 0.05
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.23
Карелис Никос 5 0.23
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.14
Дуарте Фредерику 2 0.09
Флорес Дейби 2 0.09
Морсай Йонатан 2 0.09
Жестед Рюди 1 0.05
Вароне Иван 1 0.05
Диас Хорхе 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 9 1
Лисгарас Христос 6 1
Баксеванидис Димос 5 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Якимовски Никола 2 1
Дентакис Антонис 3 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 4 0
Мендоса Хавьер 4 0
Льюй Брайан 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Малис Александрос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
8
35%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
2
9%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
9
38%
4
29%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 7
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
1
14%
6
25%
76-90

Пропущено

35
37
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
5
14%
7
19%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
11
31%
8
22%
61-75
7
20%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2
ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 21 14 2 5 45 - 22 44
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Астерас 1:0 21 10 5 6 22 - 15 35
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Панатинаикос 21 9 3 9 31 - 20 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 0:0 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ламия 20 4 6 10 18 - 27 18
12. Ионикос 0:1 22 4 6 12 17 - 30 18
13. Атромитос 19 3 4 12 19 - 38 13
14. Аполлон Смирнис 0:0 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Астерас 1:0 12 8 1 3 15 - 7 25
3. ПАОК 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 0:1 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 0:0 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 0:0 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 0:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 1:0 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 10 2 3 5 6 - 10 9
11. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Ионикос 0:1 12 1 3 8 8 - 18 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:0 10 0 1 9 3 - 24 1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Витлис Вассилис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Панетоликос
2.98
3.00
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 Панетоликос онлайн


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