Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
35' Желтая карточкаВитлис Вассилис
53' Желтая карточкаДентакис Антонис
89' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
90' Желтая карточкаЛьюй Брайан
Ход матча
35'
53'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
29 Нарушения правил 24
-
44 Владение мячом, % 56
44
Рогне
Томас
19
Чибсах
Юссиф
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
23
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Панетоликос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.14
|Памлидис Георгиос
|2
|0.1
|Дауда Абиола
|1
|0.05
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.05
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.23
|Карелис Никос
|5
|0.23
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.14
|Дуарте Фредерику
|2
|0.09
|Флорес Дейби
|2
|0.09
|Морсай Йонатан
|2
|0.09
|Жестед Рюди
|1
|0.05
|Вароне Иван
|1
|0.05
|Диас Хорхе
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|9
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Дентакис Антонис
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Витлис Вассилис
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|7
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Льюй Брайан
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
8
35%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
2
9%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
9
38%
4
29%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
1
14%
6
25%
76-90
Пропущено
35
37
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
5
14%
7
19%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
11
31%
8
22%
61-75
7
20%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2
ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|21
|14
|2
|5
|45 - 22
|44
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|7.
|Панатинаикос
|21
|9
|3
|9
|31 - 20
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|20
|4
|6
|10
|18 - 27
|18
|13.
|Атромитос
|19
|3
|4
|12
|19 - 38
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1