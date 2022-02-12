Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
1:0
Перерыв

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
6' Гол
Капилья Энеко
18' Желтая карточка
Киакос Яннис
44' Желтая карточка
Сони Кевен

Ход матча

6'
Капилья Энеко
1:0
18'
 
Киакос Яннис
44'
Сони Кевен
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ионикос
1.71
5.80
6.40
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
27
Сони
Кевен
94
Хутесиотис
Лефтерис
5
Вафеас
Никос
24
Ромао
Алаиксис
23
Санчес
Сальвадор
20
Eleftherios
Matsoukas
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
99
Vasilios
Mantzis
Астерас
4-2-3-1
Ионикос
3-4-2-1

История личных встреч

Астерас
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.29
Риера Адриан 5 0.24
Рехис Франсеск 3 0.14
Барралес Джеронимо 3 (2) 0.14
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Капилья Энеко 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.23
Тюрам Рожерио 2 0.09
Reinaldo Lenis 2 0.09
Каньяс Хосе 2 0.09
Vasilios Mantzis 2 0.09
Вафеас Никос 2 0.09
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 5 1
Барралес Джеронимо 4 1
Сони Кевен 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Риера Адриан 3 0
Кармона Давид 2 0
Иглесиас Матиас 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Далсью 2 1
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Georgios Manalis 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
17
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
1
17%
3
18%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
2
12%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

22
17
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
7
32%
4
24%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Пропущено

14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 17
2
14%
3
10%
1-15
4
29%
6
21%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
1
7%
8
28%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
21%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0
Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 21 14 2 5 45 - 22 44
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Астерас 1:0 21 10 5 6 22 - 15 35
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Панатинаикос 21 9 3 9 31 - 20 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 0:0 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ламия 20 4 6 10 18 - 27 18
12. Ионикос 0:1 22 4 6 12 17 - 30 18
13. Атромитос 19 3 4 12 19 - 38 13
14. Аполлон Смирнис 0:0 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Астерас 1:0 12 8 1 3 15 - 7 25
3. ПАОК 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 0:1 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 0:0 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 0:0 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 0:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 1:0 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 10 2 3 5 6 - 10 9
11. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Ионикос 0:1 12 1 3 8 8 - 18 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:0 10 0 1 9 3 - 24 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Сони Кевен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Giannis Kiakos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Капилья Энеко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ионикос
1.71
5.80
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 1:0 Ионикос онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Астерас
Ионикос

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 