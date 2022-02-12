Греция: Суперлига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
1:0
6' ГолКапилья Энеко
18' Желтая карточкаКиакос Яннис
45' Желтая карточкаСони Кевен
57' Желтая карточкаВафеас Никос
61' Красная карточкаКостаньо Хосе
1:1
63' ПенальтиАосман Аяс
1:2
67' ГолReinaldo Lenis
90' Желтая карточкаGeorgios Manalis
1:3
90' ГолGeorgios Manalis
2:3
90' ГолРехис Франсеск
Ход матча
6'
1:0
18'
45'
57'
61'
63'
1:1
67'
1:2
90'
90'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
53 Владение мячом, % 47
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Астерас
Ионикос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.29
|Риера Адриан
|5
|0.24
|Рехис Франсеск
|4
|0.19
|Барралес Джеронимо
|3 (2)
|0.14
|Вальенте Хосе
|1
|0.05
|Паскуаль Андрес
|1
|0.05
|Капилья Энеко
|1
|0.05
|Тилика Лео
|1
|0.05
|Христопулос Яннис
|1
|0.05
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|6 (2)
|0.27
|Reinaldo Lenis
|3
|0.14
|Тюрам Рожерио
|2
|0.09
|Каньяс Хосе
|2
|0.09
|Vasilios Mantzis
|2
|0.09
|Вафеас Никос
|2
|0.09
|Далсью
|1
|0.05
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Georgios Manalis
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|5
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|7
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Киакос Яннис
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Georgios Manalis
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
12%
5
45%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 10
1
11%
4
21%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
24
20
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
29%
29%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
25%
4
20%
76-90
Пропущено
17
31
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
1
6%
8
26%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0
Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|21
|14
|2
|5
|45 - 22
|44
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|7.
|Панатинаикос
|21
|9
|3
|9
|31 - 20
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|20
|4
|6
|10
|18 - 27
|18
|13.
|Атромитос
|19
|3
|4
|12
|19 - 38
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1