Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
2:3
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
6' Гол
Капилья Энеко
18' Желтая карточка
Киакос Яннис
45' Желтая карточка
Сони Кевен
57' Желтая карточка
Вафеас Никос
61' Красная карточка
Костаньо Хосе
1:1
63' Пенальти
Аосман Аяс
1:2
67' Гол
Reinaldo Lenis
90' Желтая карточка
Georgios Manalis
1:3
90' Гол
Georgios Manalis
2:3
90' Гол
Рехис Франсеск
90'+11
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
10
Капилья
Энеко
40
Паскуаль
Андрес
27
Сони
Кевен
94
Хутесиотис
Лефтерис
5
Вафеас
Никос
24
Ромао
Алаиксис
23
Санчес
Сальвадор
20
Eleftherios
Matsoukas
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
99
Vasilios
Mantzis
Астерас
4-2-3-1
Ионикос
3-4-2-1

История личных встреч

Астерас
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.29
Риера Адриан 5 0.24
Рехис Франсеск 4 0.19
Барралес Джеронимо 3 (2) 0.14
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Капилья Энеко 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.27
Reinaldo Lenis 3 0.14
Тюрам Рожерио 2 0.09
Каньяс Хосе 2 0.09
Vasilios Mantzis 2 0.09
Вафеас Никос 2 0.09
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Georgios Manalis 1 0.05
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 5 1
Барралес Джеронимо 4 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Риера Адриан 3 0
Кармона Давид 2 0
Иглесиас Матиас 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Далсью 2 1
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Georgios Manalis 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
12%
5
45%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 10
1
11%
4
21%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

24
20
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
29%
29%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
25%
4
20%
76-90

Пропущено

17
31
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
1
6%
8
26%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0
Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 21 14 2 5 45 - 22 44
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
7. Панатинаикос 21 9 3 9 31 - 20 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 20 4 6 10 18 - 27 18
13. Атромитос 19 3 4 12 19 - 38 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. ПАОК 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 10 2 3 5 6 - 10 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сони Кевен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Giannis Kiakos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Капилья Энеко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 2:3 Ионикос онлайн


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