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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Жил Висенте
0'
20' Желтая карточка
Кассиано Диас
0:1
27' Пенальти
Франсиско Мартинес
32' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
56'

Ход матча

20'
Кассиано Диас
 
27'
0:1
Франсиско Мартинес
32'
 
Франсиско Мартинес
Прогнозы 127
Визела 16.5% (21)
X 58.3% (74)
Жил Висенте 25.2% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Жил Висенте
6.25
3.55
2.65
Все Коэффициенты
1
Силва
Педру
VII
39
Куао
Коффи
5
Оливейра
Андерсон
25
Аидара
Мохамед
37
Офори
Ричард
19
Мендес
Алексис
6
Клаудемир
де
Соуза
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
9
Кассиано
Диас
95
Шеттине
Гильерме
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Визела
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Визела
Жил Висенте

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ТМК
2:3
КДП
0:0
КДП
1:0
ПВЛ
1:0
КЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 5 (1) 0.23
Шеттине Гильерме 5 (1) 0.23
Гарсия Самуэль 4 0.18
Гуззу Рафаэл 2 0.09
Куао Коффи 2 0.09
Пауло Маркос II 2 (1) 0.09
Бондосо Кико 1 0.05
Фемения Кико 1 0.05
Аидара Мохамед 1 0.05
Морейра Нуну 0 0
Нейва Кристиан 0 0
Офори Ричард 0 0
Зохи Кевин 0 0
Эврард Хагс 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 12 (1) 0.55
Лино Сэмуел 8 (1) 0.36
Лоте Антуан 2 0.09
Абурджания Георгий 2 0.09
Фудзимото Канья 2 0.09
Мурило Коста 2 0.09
Педринью V 1 0.05
Ханне Бубакар 1 0.05
Кунья Лукас 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Буэно Матеус 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 9 1
Нейва Кристиан 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Вилсон Бруно 5 0
Шеттине Гильерме 3 1
Кассиано Диас 4 0
Гуззу Рафаэл 4 0
Офори Ричард 4 0
Пауло Маркос II 4 0
Морейра Нуну 2 1
Мендес Алексис 3 0
Клаудемир де Соуза 2 0
Зохи Кевин 2 0
Силва Педру VII 2 0
Эврард Хагс 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Аидара Мохамед 1 0
Жулиан Игор 1 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Бондосо Кико 1 0
Силва Томаш 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 6 0
Франсиско Мартинес 5 0
Талоша Жоау 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Абурджания Георгий 4 0
Ауашерия Билель 3 0
Лоте Антуан 3 0
Буэно Матеус 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
3
38%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

22
14
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
7
32%
2
14%
61-75
5
23%
6
43%
76-90

Забито

24
34
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
8%
3
9%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
4
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

36
22
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
2
6%
5
23%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
9
25%
2
9%
46-60
9
25%
2
9%
61-75
7
19%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Визела 2:3 Визела - Спортинг Л 0:2
Визела - Порту 1:3 Визела - Морейренсе 0:1 Визела - Белененсеш 2:0 Маритиму - Визела 2:0 Визела - Брага 1:0 Визела - Порту 0:4 Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1 Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 22 19 3 0 57 - 16 60
2. Спортинг Л Заявка 22 17 3 2 43 - 15 54
3. Бенфика Заявка 22 16 2 4 58 - 20 50
4. Брага Заявка 22 12 5 5 39 - 23 41
5. Жил Висенте 1:0 Заявка 22 10 7 5 33 - 24 37
6. Витория Гимарайнш Заявка 22 8 6 8 32 - 27 30
7. Эшторил Заявка 22 7 9 6 26 - 24 30
8. Портимоненсе Заявка 22 7 6 9 22 - 24 27
9. Маритиму Заявка 21 6 7 8 25 - 30 25
10. Санта-Клара Заявка 22 6 6 10 26 - 41 24
11. Визела 0:1 Заявка 22 5 8 9 24 - 37 23
12. Боавишта Заявка 22 3 12 7 25 - 34 21
13. Пасуш де Феррейра Заявка 22 4 9 9 16 - 26 21
14. Тондела Заявка 22 6 2 14 29 - 44 20
15. Фамаликан Заявка 22 4 8 10 28 - 37 20
16. Морейренсе Заявка 22 4 7 11 22 - 37 19
17. Арока Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Белененсеш Заявка 22 3 6 13 14 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
2. Спортинг Л Заявка 11 9 1 1 19 - 5 28
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте 1:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела 0:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
12. Морейренсе Заявка 10 3 3 4 15 - 15 12
13. Эшторил Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
14. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 11 - 13 11
15. Белененсеш Заявка 11 3 2 6 10 - 24 11
16. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
17. Арока Заявка 10 3 1 6 10 - 22 10
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 8 29
2. Бенфика Заявка 11 9 1 1 31 - 8 28
3. Спортинг Л Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Жил Висенте 1:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 12 2 4 6 12 - 16 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 4 5 6 - 13 10
11. Визела 0:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Фамаликан Заявка 11 2 3 6 17 - 24 9
13. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Морейренсе Заявка 12 1 4 7 7 - 22 7
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 11 0 4 7 4 - 17 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы 127
Визела 16.5% (21)
X 58.3% (74)
Жил Висенте 25.2% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Жил Висенте
6.25
3.55
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Визела 0:1 Жил Висенте онлайн


Прогнозы на матч Визела 0:1 Жил Висенте

Исход игры
Визела
16.5% (21)
Ничья
58.3% (74)
Жил Висенте
25.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.4% (32)
Меньше
74.6% (94)
Обе команды забьют
Да
76.19% (96)
Нет
23.81% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (64)
1:2 Жил Висенте
13.4% (17)
0:1 Жил Висенте
9.4% (12)
1:0 Визела
8.7% (11)
2:1 Визела
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.9% (5)
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