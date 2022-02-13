Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
20' Желтая карточкаКассиано Диас
0:1
27' ПенальтиФрансиско Мартинес
32' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
Ход матча
20'
27'
39
Куао
Коффи
37
Офори
Ричард
10
Бондосо
Кико
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Визела
Жил Висенте
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.23
|Шеттине Гильерме
|5 (1)
|0.23
|Гарсия Самуэль
|4
|0.18
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.09
|Куао Коффи
|2
|0.09
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.09
|Бондосо Кико
|1
|0.05
|Фемения Кико
|1
|0.05
|Аидара Мохамед
|1
|0.05
|Морейра Нуну
|0
|0
|Нейва Кристиан
|0
|0
|Офори Ричард
|0
|0
|Зохи Кевин
|0
|0
|Эврард Хагс
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|12 (1)
|0.55
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.36
|Лоте Антуан
|2
|0.09
|Абурджания Георгий
|2
|0.09
|Фудзимото Канья
|2
|0.09
|Мурило Коста
|2
|0.09
|Педринью V
|1
|0.05
|Ханне Бубакар
|1
|0.05
|Кунья Лукас
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Буэно Матеус
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|9
|1
|Нейва Кристиан
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Вилсон Бруно
|5
|0
|Шеттине Гильерме
|3
|1
|Кассиано Диас
|4
|0
|Гуззу Рафаэл
|4
|0
|Офори Ричард
|4
|0
|Пауло Маркос II
|4
|0
|Морейра Нуну
|2
|1
|Мендес Алексис
|3
|0
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Зохи Кевин
|2
|0
|Силва Педру VII
|2
|0
|Эврард Хагс
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Аидара Мохамед
|1
|0
|Жулиан Игор
|1
|0
|Гонсалвеш Иво
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|6
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Ауашерия Билель
|3
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Буэно Матеус
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
3
38%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
22
14
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
7
32%
2
14%
61-75
5
23%
6
43%
76-90
Забито
24
34
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
8%
3
9%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
4
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
36
22
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
2
6%
5
23%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
9
25%
2
9%
46-60
9
25%
2
9%
61-75
7
19%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Визела 2:3 Визела - Спортинг Л 0:2
Визела - Порту 1:3 Визела - Морейренсе 0:1 Визела - Белененсеш 2:0 Маритиму - Визела 2:0 Визела - Брага 1:0 Визела - Порту 0:4 Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1 Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|19
|3
|0
|57 - 16
|60
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 15
|54
|3.
|Бенфика
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|58 - 20
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|5.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 24
|37
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|32 - 27
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|26 - 24
|30
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|9.
|Маритиму
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|11.
|Визела
|0:1 Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 37
|23
|12.
|Боавишта
|Заявка
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|16 - 26
|21
|14.
|Тондела
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|29 - 44
|20
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 37
|19
|17.
|Арока
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|14 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 15
|12
|13.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 24
|11
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 22
|10
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 8
|28
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|11.
|Визела
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|17 - 24
|9
|13.
|Арока
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 22
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 17
|4
Прогнозы на матч Визела 0:1 Жил Висенте
Исход игры
Визела
16.5% (21)
Ничья
58.3% (74)
Жил Висенте
25.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.4% (32)
Меньше
74.6% (94)
Обе команды забьют
Да
76.19% (96)
Нет
23.81% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (64)
1:2 Жил Висенте
13.4% (17)
0:1 Жил Висенте
9.4% (12)
1:0 Визела
8.7% (11)
2:1 Визела
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.9% (5)
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