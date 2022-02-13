Олимпиада 2022
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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
13' Гол
Вишча Эдин
21' Желтая карточка
Дикмен Сонер

Ход матча

13'
Вишча Эдин
(Корнелиус Андреас)
1:0
21'
 
Дикмен Сонер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Коньяспор
1.97
5.62
4.33
Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
8
Токёз
Дорукхан
24
Денсвил
Стефано
13
Vitor
Hugo
III2
72
Пухач
Тымотеуш
11
Бакасетас
Тасос
6
Сиопис
Манолис
18
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
8
Рахманович
Амер
7
Бютюки
Зюмер
9
Хассан
Ахмед
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Коньяспор

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 11 0.44
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.32
Нвакаеме Энтони 6 0.24
Джанини Жорже 5 (3) 0.2
Эмюр Абдулкадир 4 0.16
Вишча Эдин 3 0.12
Гамшик Марек 2 0.08
Жервиньо Куасси 2 0.08
Сари Юсуф 1 0.04
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Токёз Дорукхан 0 0
Vitor Hugo III2 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.21
Гюрлер Сердар 4 0.17
Хассан Ахмед 4 (1) 0.17
Цекици Эндри 4 0.17
Бардакчи Абдулкерим 3 0.13
Мпоку Поль-Жозе 3 0.13
Рахманович Амер 3 0.13
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.08
Бютюки Зюмер 2 0.08
Дикмен Сонер 2 0.08
Михаляк Конрад 1 0.04
Хаджиахметович Амир 1 0.04
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Перес Бруно 4 1
Чакыр Угурджан 3 1
Vitor Hugo III2 2 1
Джанини Жорже 3 0
Бакасетас Тасос 3 0
Гамшик Марек 2 0
Денсвил Стефано 2 0
Нвакаеме Энтони 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалык Ахмет 5 1
Бардакчи Абдулкерим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Скубич Нейц 4 0
Шехич Ибрагим 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Демирбаг Адиль 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
5
31%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
5
23%
5
26%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
6
32%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

42
35
24 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
7
17%
6
17%
1-15
9
21%
7
20%
16-30
8
19%
1
3%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
17%
11
31%
76-90

Пропущено

17
16
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
6%
4
25%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
7
41%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1
Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:0 25 18 6 1 43 - 17 60
2. Коньяспор 0:1 24 14 6 4 35 - 17 48
3. Аланьяспор 1:0 25 12 6 7 43 - 34 42
4. Истанбул Башакшехир 24 12 4 8 34 - 23 40
5. Адана Демирспор 24 11 7 6 38 - 26 40
6. Фенербахче 25 11 7 7 38 - 30 40
7. Бешикташ 24 10 7 7 35 - 31 37
8. Хатайспор 24 11 3 10 35 - 38 36
9. Газиантеп 0:0 25 10 6 9 32 - 31 36
10. Кайсериспор 25 9 8 8 36 - 36 35
11. Сивасспор 25 8 10 7 33 - 30 34
12. Фатих Карагюмрюк 25 9 6 10 30 - 39 33
13. Галатасарай 25 7 8 10 30 - 35 29
14. Антальяспор 25 7 7 11 26 - 34 28
15. Гёзтепе 24 7 6 11 28 - 33 27
16. Касымпаша 0:1 25 7 6 12 30 - 33 27
17. Гиресунспор 25 7 5 13 23 - 28 26
18. Ризеспор 25 6 5 14 22 - 42 23
19. Алтай 25 6 4 15 26 - 38 22
20. Малатьяспор 0:0 25 4 5 16 19 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:0 13 9 4 0 21 - 7 31
2. Газиантеп 0:0 12 9 3 0 26 - 9 30
3. Коньяспор 0:1 13 9 3 1 19 - 7 30
4. Кайсериспор 12 8 3 1 21 - 8 27
5. Бешикташ 12 8 2 2 22 - 14 26
6. Истанбул Башакшехир 12 8 1 3 20 - 10 25
7. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
8. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
9. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 13 21
10. Ризеспор 13 6 2 5 17 - 16 20
11. Сивасспор 13 4 8 1 20 - 11 20
12. Хатайспор 11 6 2 3 20 - 14 20
13. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 17 - 13 19
14. Аланьяспор 1:0 12 5 4 3 24 - 16 19
15. Касымпаша 0:1 13 5 3 5 20 - 17 18
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 13 4 2 7 13 - 16 14
18. Гёзтепе 13 4 2 7 12 - 15 14
19. Алтай 12 3 2 7 11 - 16 11
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:0 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 1:0 13 7 2 4 19 - 18 23
3. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Коньяспор 0:1 11 5 3 3 16 - 10 18
6. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
7. Истанбул Башакшехир 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Сивасспор 12 4 2 6 13 - 19 14
9. Фатих Карагюмрюк 13 4 2 7 13 - 26 14
10. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
11. Гиресунспор 12 3 3 6 10 - 12 12
12. Алтай 13 3 2 8 15 - 22 11
13. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
14. Галатасарай 12 2 5 5 14 - 20 11
15. Касымпаша 0:1 12 2 3 7 10 - 16 9
16. Кайсериспор 13 1 5 7 15 - 28 8
17. Малатьяспор 0:0 13 2 2 9 4 - 14 8
18. Газиантеп 0:0 13 1 3 9 6 - 22 6
19. Антальяспор 12 1 3 8 6 - 21 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Дикмен Сонер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Коньяспор
1.97
5.62
4.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Трабзонспор 1:0 Коньяспор онлайн


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