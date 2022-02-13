Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Шенол Гюнеш
1:0
13' ГолВишча Эдин
21' Желтая карточкаДикмен Сонер
Ход матча
13'
1:0
21'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
55 Владение мячом, % 45
18
Вишча
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
История личных встреч
Трабзонспор
Коньяспор
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|11
|0.44
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.32
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.24
|Джанини Жорже
|5 (3)
|0.2
|Эмюр Абдулкадир
|4
|0.16
|Вишча Эдин
|3
|0.12
|Гамшик Марек
|2
|0.08
|Жервиньо Куасси
|2
|0.08
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Перес Бруно
|0
|0
|Токёз Дорукхан
|0
|0
|Vitor Hugo III2
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.21
|Гюрлер Сердар
|4
|0.17
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.17
|Цекици Эндри
|4
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.13
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.13
|Рахманович Амер
|3
|0.13
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.08
|Бютюки Зюмер
|2
|0.08
|Дикмен Сонер
|2
|0.08
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.04
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Перес Бруно
|4
|1
|Чакыр Угурджан
|3
|1
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Джанини Жорже
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Гамшик Марек
|2
|0
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Скубич Нейц
|4
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
5
31%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
5
23%
5
26%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
6
32%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
42
35
24 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
7
17%
6
17%
1-15
9
21%
7
20%
16-30
8
19%
1
3%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
17%
11
31%
76-90
Пропущено
17
16
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
6%
4
25%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
7
41%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1
Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0
Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|25
|18
|6
|1
|43 - 17
|60
|2.
|Коньяспор
|0:1
|24
|14
|6
|4
|35 - 17
|48
|3.
|Аланьяспор
|1:0
|25
|12
|6
|7
|43 - 34
|42
|4.
|Истанбул Башакшехир
|24
|12
|4
|8
|34 - 23
|40
|5.
|Адана Демирспор
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|6.
|Фенербахче
|25
|11
|7
|7
|38 - 30
|40
|7.
|Бешикташ
|24
|10
|7
|7
|35 - 31
|37
|8.
|Хатайспор
|24
|11
|3
|10
|35 - 38
|36
|9.
|Газиантеп
|0:0
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|10.
|Кайсериспор
|25
|9
|8
|8
|36 - 36
|35
|11.
|Сивасспор
|25
|8
|10
|7
|33 - 30
|34
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|25
|9
|6
|10
|30 - 39
|33
|13.
|Галатасарай
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|14.
|Антальяспор
|25
|7
|7
|11
|26 - 34
|28
|15.
|Гёзтепе
|24
|7
|6
|11
|28 - 33
|27
|16.
|Касымпаша
|0:1
|25
|7
|6
|12
|30 - 33
|27
|17.
|Гиресунспор
|25
|7
|5
|13
|23 - 28
|26
|18.
|Ризеспор
|25
|6
|5
|14
|22 - 42
|23
|19.
|Алтай
|25
|6
|4
|15
|26 - 38
|22
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|25
|4
|5
|16
|19 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|13
|9
|4
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Газиантеп
|0:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 9
|30
|3.
|Коньяспор
|0:1
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|4.
|Кайсериспор
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|5.
|Бешикташ
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|1
|3
|20 - 10
|25
|7.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|8.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|9.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|10.
|Ризеспор
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|11.
|Сивасспор
|13
|4
|8
|1
|20 - 11
|20
|12.
|Хатайспор
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|14.
|Аланьяспор
|1:0
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|15.
|Касымпаша
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|18.
|Гёзтепе
|13
|4
|2
|7
|12 - 15
|14
|19.
|Алтай
|12
|3
|2
|7
|11 - 16
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|1:0
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|3.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Коньяспор
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|6.
|Хатайспор
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|7.
|Истанбул Башакшехир
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Сивасспор
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|10.
|Гёзтепе
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|11.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|12.
|Алтай
|13
|3
|2
|8
|15 - 22
|11
|13.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|14.
|Галатасарай
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Касымпаша
|0:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|16.
|Кайсериспор
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|2
|9
|4 - 14
|8
|18.
|Газиантеп
|0:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|19.
|Антальяспор
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3