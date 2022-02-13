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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Сампдория
Прогнозы 129
Милан 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Сампдория 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Сампдория
1.42
5.30
8.70
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
2
Калабрия
Давиде
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
26
Маньяни
Джанджакомо
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
13
Конти
Андреа
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
87
Кандрева
Антонио
5
Сенси
Стефано
10
Капуто
Франческо
Милан
4-2-3-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Милан
Сампдория

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:0
К
0:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
К
0:2
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.33
Жиру Оливье 7 (2) 0.29
Леау Рафаэл 6 0.25
Кесси Франк 5 (2) 0.21
Тео Эрнандес 4 (1) 0.17
Диас Браим 3 0.13
Мессьяс Жуниор 3 0.13
Калабрия Давиде 2 0.08
Тонали Сандро 2 0.08
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ребич Анте 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.29
Капуто Франческо 6 0.25
Габбьядини Маноло 6 0.25
Йосида Майя 2 0.08
Торсби Мортен 2 0.08
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.04
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Тонали Сандро 5 0
Романьоли Алессио 2 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Беннасер Исмаэль 3 0
Диас Браим 3 0
Габбия Маттео 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 9 0
Торсби Мортен 9 0
Экдаль Альбин 7 1
Кандрева Антонио 4 1
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Мурру Никола 4 0
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Ринкон Томас 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
21%
2
18%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
3
17%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
5
26%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
7
47%
5
19%
76-90

Забито

48
30
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
9
19%
6
20%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
8
17%
5
17%
31-45
6
13%
5
17%
46-60
8
17%
3
10%
61-75
10
21%
8
27%
76-90

Пропущено

27
44
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
6
22%
7
16%
1-15
5
19%
7
16%
16-30
3
11%
10
23%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
33%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2
Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2
Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
2. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
4. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
5. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
6. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
16. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 8 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 129
    Милан 97.7% (126)
    X 1.6% (2)
    Сампдория 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сампдория
    1.42
    5.30
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Сампдория

    Исход игры
    Милан
    97.8% (134)
    Ничья
    1.5% (2)
    Сампдория
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.69% (62)
    Меньше
    52.31% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    44.62% (58)
    Нет
    55.38% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    43.1% (59)
    2:1 Милан
    29.2% (40)
    3:1 Милан
    10.2% (14)
    1:0 Милан
    6.6% (9)
    3:0 Милан
    2.2% (3)
    3:2 Милан
    1.5% (2)
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    Милан
    Сампдория

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