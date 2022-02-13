Италия: Серия A 2021-2022
16
Меньян
Майк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
13
Конти
Андреа
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Сампдория
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|8
|0.33
|Жиру Оливье
|7 (2)
|0.29
|Леау Рафаэл
|6
|0.25
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.21
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.17
|Диас Браим
|3
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.13
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.08
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ребич Анте
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.29
|Капуто Франческо
|6
|0.25
|Габбьядини Маноло
|6
|0.25
|Йосида Майя
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.04
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|2
|Тонали Сандро
|5
|0
|Романьоли Алессио
|2
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Беннасер Исмаэль
|3
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|9
|0
|Экдаль Альбин
|7
|1
|Кандрева Антонио
|4
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Ринкон Томас
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
21%
2
18%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
5
26%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
7
47%
5
19%
76-90
Забито
48
30
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
9
19%
6
20%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
8
17%
5
17%
31-45
6
13%
5
17%
46-60
8
17%
3
10%
61-75
10
21%
8
27%
76-90
Пропущено
27
44
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
6
22%
7
16%
1-15
5
19%
7
16%
16-30
3
11%
10
23%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
33%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2
Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2
Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|2.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|5.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|6.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Исход игры
Милан
97.8% (134)
Ничья
1.5% (2)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (62)
Меньше
52.31% (68)
Обе команды забьют
Да
44.62% (58)
Нет
55.38% (72)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.1% (59)
2:1 Милан
29.2% (40)
3:1 Милан
10.2% (14)
1:0 Милан
6.6% (9)
3:0 Милан
2.2% (3)
3:2 Милан
1.5% (2)
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