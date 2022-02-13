Первый тайм

53' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Байрами Недим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

50' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

50' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Романьоли Симоне наказан за толчок Жуан Педро

48' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Стоянович Петар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Адам Оберт наказан за толчок Кутроне Патрик

47' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Жуан Педро получил желтую карточку от судьи

40' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Бандинелли Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

40' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Журковски Шимон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

38' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа забивает с левой ноги!

37' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Кальяри

36' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

36' Паризи Фабьяно наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

35' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Белланова Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Кальяри выполняет удар от ворот.

33' Аслани Кристьян из команды Эмполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Адам Оберт наказан за толчок Кутроне Патрик

29' Байрами Недим из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Белланова Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Эмполи выполняет удар от ворот.

21' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эмполи

20' Матч возобновится спорным мячом

15' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кальяри выполняет удар от ворот.

12' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ловато Маттео бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

8' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

7' Паризи Фабьяно бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

7' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Жуан Педро пробил со штрафного прямо в стенку

1' Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля