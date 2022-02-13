Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Карло Кастеллани
1' Желтая карточкаСтоянович Петар
1:0
38' ГолПинамонти Андреа
40' Желтая карточкаПедро Жоао
Ход матча
38'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
33
Оберт
Адам
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Кальяри
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|8 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.24
|Журковски Шимон
|4
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.16
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.08
|Романьоли Симоне
|2
|0.08
|Кутроне Патрик
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.4
|Паволетти Леонардо
|4
|0.16
|Перейро Гастон
|3
|0.12
|Кейта Бальде
|3
|0.12
|Дейола Алессандро
|2
|0.08
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|Чеппители Лука
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|7
|0
|Педро Жоао
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
5
26%
4
44%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
33
24
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
8
24%
2
8%
1-15
4
12%
5
21%
16-30
8
24%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
4
12%
3
13%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
4
31%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Забито
38
25
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
13%
2
8%
1-15
6
16%
3
12%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
18%
8
32%
46-60
8
21%
8
32%
61-75
8
21%
2
8%
76-90
Пропущено
46
44
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
12
26%
5
11%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
5
11%
9
20%
46-60
10
22%
8
18%
61-75
6
13%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1
Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0
Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|2:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|45 - 40
|36
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 47
|33
|11.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|0:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 38
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|25
|4
|8
|13
|24 - 46
|20
|19.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|1:1 Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|2:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|20 - 33
|13
|15.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|1:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|2:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|0:2 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 25
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Кальяри
Исход игры
Эмполи
61.1% (77)
Ничья
31.7% (40)
Кальяри
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
34.1% (43)
1:1 Ничья
29.4% (37)
1:0 Эмполи
21.4% (27)
1:2 Кальяри
5.6% (7)
2:0 Эмполи
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:2 Кальяри
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!