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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:0
Перерыв

Стадион:
Кальяри
0'
1' Желтая карточка
Стоянович Петар
1:0
38' Гол
Пинамонти Андреа
40' Желтая карточка
Педро Жоао

Ход матча

1'
Стоянович Петар
 
28'
 
Альтаре Джорджо
Ловато Маттео
38'
Пинамонти Андреа
(Байрами Недим)
1:0
40'
 
Педро Жоао

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 126
Эмполи 61.1% (77)
X 31.7% (40)
Кальяри 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Кальяри
2.06
3.81
3.80
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
33
Оберт
Адам
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
Эмполи
4-3-1-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Кальяри

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
2:0
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 8 (3) 0.32
Байрами Недим 6 (3) 0.24
Журковски Шимон 4 0.16
Ди Франческо Федерико 4 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.08
Романьоли Симоне 2 0.08
Кутроне Патрик 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.4
Паволетти Леонардо 4 0.16
Перейро Гастон 3 0.12
Кейта Бальде 3 0.12
Дейола Алессандро 2 0.08
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0
Какас Либерато 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 7 0
Педро Жоао 5 0
Паволетти Леонардо 5 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
5%
1
11%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
5
26%
4
44%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

33
24
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
8
24%
2
8%
1-15
4
12%
5
21%
16-30
8
24%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
4
12%
3
13%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
4
31%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Забито

38
25
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
13%
2
8%
1-15
6
16%
3
12%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
18%
8
32%
46-60
8
21%
8
32%
61-75
8
21%
2
8%
76-90

Пропущено

46
44
25 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
12
26%
5
11%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
5
11%
9
20%
46-60
10
22%
8
18%
61-75
6
13%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1
Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0
Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона 2:0 Заявка 25 10 6 9 45 - 40 36
10. Эмполи 1:0 Заявка 25 9 6 10 38 - 47 33
11. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе 0:2 Заявка 23 5 9 9 30 - 38 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри 0:1 Заявка 25 4 8 13 24 - 46 20
19. Дженоа 1:1 Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана 1:1 Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона 2:0 Заявка 13 7 2 4 25 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Эмполи 1:0 Заявка 13 4 1 8 20 - 33 13
15. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
17. Кальяри 0:1 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа 1:1 Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана 1:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона 2:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе 0:2 Заявка 12 2 4 6 15 - 20 10
17. Дженоа 1:1 Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри 0:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 25 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана 1:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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Прогнозы 126
Эмполи 61.1% (77)
X 31.7% (40)
Кальяри 7.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Кальяри
2.06
3.81
3.80
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Где смотреть матч Эмполи 1:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Кальяри

Исход игры
Эмполи
61.1% (77)
Ничья
31.7% (40)
Кальяри
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
34.1% (43)
1:1 Ничья
29.4% (37)
1:0 Эмполи
21.4% (27)
1:2 Кальяри
5.6% (7)
2:0 Эмполи
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:2 Кальяри
1.6% (2)
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