Второй тайм

98' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хендерсон Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Игрок Исмайли Ардиан из команды Эмполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

90' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Кальяри

88' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Байрами Недим из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Удар от ворот произведет Эмполи

87' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

84' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Игрок Жуан Педро из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Маттиа Вити из команды Эмполи делает пас партнеру.

83' Удар от ворот произведет Эмполи

82' Игрок Гольданига Эдоардо из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Матч возобновлен

80' Викарио Гульельмо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Грасси Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Романьоли Симоне наказан за толчок Жуан Педро

78' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' О, нет. Из многообещающей позиции Пинамонти Андреа из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

76' Хендерсон Лиам из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Чеппители Лука из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Альтаре Джорджо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

74' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Маттиа Вити из команды Эмполи делает пас партнеру.

72' Матч возобновлен

72' Паризи Фабьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи

71' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Эмполи выполняет удар от ворот.

68' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

67' Плохо сыграл Альтаре Джорджо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Краньо Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Вратарь парирует удар, который нанес Бандинелли Филиппо , и мяч снова в игре

64' Матч возобновлен

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эмполи пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

61' Плохо сыграл Альтаре Джорджо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Тактическая замена. Адам Оберт уходит с поля и его заменяет Чеппители Лука

58' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Эмполи выполняет удар от ворот.

55' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Перейро Гастон нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

54' Отличные скиллы показывает Перейро Гастон , обводя своих соперников

53' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

53' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Эмполи выполняет удар от ворот.

51' Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали

50' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

47' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля