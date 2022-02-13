Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1' Желтая карточка
Стоянович Петар
1:0
38' Гол
Пинамонти Андреа
40' Желтая карточка
Педро Жоао
71' Желтая карточка
Марин Рэзван
1:1
84' Гол
Паволетти Леонардо
90'+8

Ход матча

1'
Стоянович Петар
 
28'
 
Альтаре Джорджо
Ловато Маттео
38'
Пинамонти Андреа
(Байрами Недим)
1:0
40'
 
Педро Жоао
58'
 
Базелли Даниэле
Ликояннис Хараламбос
58'
 
Чеппители Лука
Оберт Адам
65'
Хендерсон Лиам
Кутроне Патрик
 
71'
 
Марин Рэзван
75'
Бенасси Марко
Бандинелли Филиппо
 
79'
 
Кейта Бальде
Белланова Рауль
79'
 
Паволетти Леонардо
Марин Рэзван
84'
1:1
Паволетти Леонардо
89'
Верре Валерио
Байрами Недим
 
89'
Исмайли Ардиан
Журковски Шимон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 126
Эмполи 61.1% (77)
X 31.7% (40)
Кальяри 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
33
Оберт
Адам
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
Эмполи
4-3-1-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Кальяри

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
2:0
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.36
Байрами Недим 6 (3) 0.24
Журковски Шимон 4 0.16
Ди Франческо Федерико 4 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.08
Романьоли Симоне 2 0.08
Кутроне Патрик 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Ла Мантия Андреа 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.4
Паволетти Леонардо 5 0.2
Перейро Гастон 3 0.12
Кейта Бальде 3 0.12
Дейола Алессандро 2 0.08
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Исмайли Ардиан 4 0
Журковски Шимон 4 0
Хаас Николас 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Байрами Недим 1 0
Какас Либерато 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 7 0
Педро Жоао 6 0
Марин Рэзван 4 1
Паволетти Леонардо 5 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
5
25%
4
40%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Пропущено

34
25
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
8
24%
2
8%
1-15
4
12%
5
20%
16-30
8
24%
7
28%
31-45
2
6%
5
20%
46-60
7
21%
3
12%
61-75
5
15%
3
12%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
26%
5
31%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
4
31%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Забито

39
26
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
13%
2
8%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
7
18%
8
31%
46-60
8
21%
8
31%
61-75
8
21%
3
12%
76-90

Пропущено

47
45
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
12
26%
5
11%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
19%
9
20%
31-45
5
11%
9
20%
46-60
10
21%
8
18%
61-75
7
15%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1
Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0
Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Эмполи 61.1% (77)
X 31.7% (40)
Кальяри 7.1% (9)
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Где смотреть матч Эмполи 1:1 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Кальяри

Исход игры
Эмполи
61.1% (77)
Ничья
31.7% (40)
Кальяри
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
72.22% (91)
Нет
27.78% (35)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
34.1% (43)
1:1 Ничья
29.4% (37)
1:0 Эмполи
21.4% (27)
1:2 Кальяри
5.6% (7)
2:0 Эмполи
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:2 Кальяри
1.6% (2)
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